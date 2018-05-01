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  • Uống mà không bị tràn Uống mà không bị tràn Uống mà không bị tràn

    Philips Avent Bình tập uống có vòi

    SCF751/07

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Uống mà không bị tràn

    Bình tập uống chống tràn, không chứa BPA mới của Philips Avent sử dụng một van đảm bảo không tràn, đang chờ được cấp bằng sáng chế. Vòi mềm và tay cầm đảm bảo cho trẻ ăn dặm uống dễ dàng. Dễ dàng cho bé, tiện lợi cho mẹ.

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    Philips Avent Bình tập uống có vòi

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    Uống mà không bị tràn

    Chuyển đổi dễ dàng từ uống bình sang uống ly

    • Uống mà không bị tràn
    • 7oz/200ml
    • Từ 6 tháng tuổi trở lên
    Vòi được tạo theo góc để trẻ không phải nghiêng đầu quá nhiều

    Vòi được tạo theo góc để trẻ không phải nghiêng đầu quá nhiều

    Vòi đã được thiết kế theo góc giúp trẻ ăn dặm thực hiện lần uống đầu tiên một cách dễ dàng mà không phải nghiêng đầu về phía sau quá nhiều.

    Tay cầm tập uống tiếp xúc mềm cho bàn tay bé nhỏ

    Tay cầm tập uống tiếp xúc mềm cho bàn tay bé nhỏ

    Tay cầm tập uống giúp trẻ ăn dặm giữ bình và uống độc lập. Các tay cầm này không những được thiết kế kiểu dáng phù hợp để bàn tay bé nhỏ dễ cầm nắm mà còn chống trượt nhờ lớp bọc cao su.

    Bình được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Bình được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Bình Philips Avent được làm từ vật liệu không chứa BPA.

    Tương thích với bình sữa và bình tập uống Philips Avent

    Tương thích với bình sữa và bình tập uống Philips Avent

    Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi/loại có tay cầm hai bên. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

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    Các bà mẹ xác nhận sản phẩm không bị rò rỉ

    Không còn rắc rối nữa! Van mới, đang chờ được cấp bằng sáng chế đảm bảo nước chỉ thoát ra khi trẻ uống nước từ vòi.

    Nắp đậy bảo đảm vệ sinh giữ bình luôn sạch khi đi trên đường

    Cho dù ở nhà hay khi đi xa, nắp đậy bảo đảm vệ sinh giữ vòi luôn sạch.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bộ phận thay thế
      Vòi thay thế SCF252

    • Trọng lượng và kích thước

      Khối lượng sản phẩm
      0,1  kg
      Kích thước hộp
      178 x 125 x 90  mm
      Số lượng hộp loại F trong hộp loại A
      6  cái

    • Xuất xứ

      Indonesia

    • Chất liệu

      Bình tập uống có vòi
      • Polypropylene
      • TPE

    • Dụng cụ đi kèm

      Vòi mềm
      1  cái
      Tay nắm
      1  cái
      Nắp đậy bảo đảm vệ sinh
      1  cái
      Van
      1  cái
      Bình (200ml/ 7oz)
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      Trên 6 tháng tuổi

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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