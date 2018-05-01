SCF751/05
Uống mà không bị tràn
Bình tập uống chống tràn, không chứa BPA mới của Philips Avent sử dụng một van đảm bảo không tràn, đang chờ được cấp bằng sáng chế. Vòi mềm và tay cầm đảm bảo cho trẻ ăn dặm uống dễ dàng. Dễ dàng cho bé, tiện lợi cho mẹ.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
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Vòi đã được thiết kế theo góc giúp trẻ ăn dặm thực hiện lần uống đầu tiên một cách dễ dàng mà không phải nghiêng đầu về phía sau quá nhiều.
Bình Philips Avent được làm từ vật liệu không chứa BPA.
Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi/loại có tay cầm hai bên. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.
Tay cầm tập uống giúp trẻ ăn dặm giữ bình và uống độc lập. Các tay cầm này không những được thiết kế kiểu dáng phù hợp để bàn tay bé nhỏ dễ cầm nắm mà còn chống trượt nhờ lớp bọc cao su.
Cho dù ở nhà hay khi đi xa, nắp đậy bảo đảm vệ sinh giữ vòi luôn sạch.
Không còn rắc rối nữa! Van mới, đang chờ được cấp bằng sáng chế đảm bảo nước chỉ thoát ra khi trẻ uống nước từ vòi.
Phụ kiện
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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