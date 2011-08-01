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  • Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Philips Avent Núm vú chống đầy hơi

    SCF631/27

    Overall rating / 5
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    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Sản phẩm núm vú thông khí chống đầy hơi của chúng tôi được thiết kế giúp không khí đi vào bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, để bé bú sữa liên tục. Bề mặt núm vú có đường gân để không bị dẹp, giảm việc gián đoạn khi bú và quấy khóc.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 170.000 đ

    Philips Avent Núm vú chống đầy hơi

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    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    • 2 miếng
    • Núm vú tốc độ chảy dành cho trẻ sơ sinh
    • Trẻ sơ sinh
    Van chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Van chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Van thông khí của chúng tôi được thiết kế giúp giảm đầy hơi và chướng bụng. Khi bé bú, van được tích hợp bên trong núm vú sẽ cong lên để cho phép không khí đi vào trong bình sữa, ngăn tích tụ hơi và thông khí đến phía sau của bình sữa. Van này giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, hạn chế tình trạng trào, đầy và ợ hơi.

    Bé ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm*

    Bé ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm*

    Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent giúp bé giảm quấy khóc. Bé được cho bú bằng bình sữa chống đầy hơi Philips Avent ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm, so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa chống đầy hơi khác. *

    Núm vú có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú

    Núm vú có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú

    Núm vú có hình dạng tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.

    Có sẵn các loại núm vú với tốc độ chảy khác nhau

    Có sẵn các loại núm vú với tốc độ chảy khác nhau

    Núm vú của dòng bình sữa chống đầy hơi Philips Avent có các tốc độ chảy khác nhau, tương ứng với các độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Lưu ý độ tuổi thể hiện trên bao bì chỉ mang tính chất tham khảo vì mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau, mẹ có thể linh động lựa chọn dựa trên biểu hiện của bé khi bú. Núm vú được đóng gói theo quy cách 2 cái/gói, bao gồm: Cho trẻ sơ sinh, Tốc độ chảy chậm, Tốc độ chảy trung bình, Tốc độ chảy nhanh, Tốc độ chảy thay đổi và Tốc độ chảy dành cho thức ăn đặc.

    Núm vú này không chứa BPA

    Núm vú này không chứa BPA

    Núm vú chống đầy hơi Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA (silicon).

    Tương thích với các sản phẩm bình sữa và bình tập uống

    Tương thích với các sản phẩm bình sữa và bình tập uống

    Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu

      Núm vú thông khí
      • Silicon
      • Không chứa BPA

    • Dụng cụ đi kèm

      Núm vú thông khí
      2 miếng

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-6 tháng tuổi

    • Chức năng

      Van giảm đầy hơi
      được thiết kế để ngăn không khí đi vào bụng
      Núm vú thông khí
      Bé bú mút dễ dàng, Bề mặt núm vú có đường gân để không bị dẹp, Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh
      Dễ sử dụng
      • dễ dàng vệ sinh và tháo lắp
      • thiết kế không bị rỉ sữa

    • Núm vú thông khí

      Tốc độ chảy
      Tốc độ chảy cho trẻ sơ sinh

    Badge-D2C

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    • Ở 2 tuần tuổi, bé được cho bú bằng bình sữa Philips Avent ít đầy hơi hơn và giảm đáng kể thời gian quấy khóc vào ban đêm so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa khác.
    • Thiết kế núm vú thông khí được chứng minh ít bị dẹp, cũng như ngăn không khí đi vào bụng và giảm gián đoạn khi bé bú.
    • Đầy hơi là gì và mức độ ảnh hưởng đến bé ra sao? Đầy hơi xảy ra một phần do bé nuốt không khí khi bú, gây khó chịu ở hệ tiêu hóa của bé. Các triệu chứng bao gồm quấy khóc và la hét om sòm.
    • 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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