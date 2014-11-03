SCF625/01
Bước đầu tiên sử dụng ly cho bé
Bình tập uống Philips Avent đi kèm với một vòi hút mềm và tay cầm dễ nắm, giúp bé học cách uống độc lập.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Được thiết kế dành cho nướu mềm
Sản phẩm này chứa 0% BPA
Thêm tay cầm vào bình sữa và núm vú quen thuộc mà bé đang dùng để giúp bé học cách uống độc lập
Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi/loại có tay cầm hai bên. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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