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  • Bước đầu tiên sử dụng ly cho bé Bước đầu tiên sử dụng ly cho bé Bước đầu tiên sử dụng ly cho bé

    Philips Avent Bình tập uống

    SCF625/01

    Bước đầu tiên sử dụng ly cho bé

    Bình tập uống Philips Avent đi kèm với một vòi hút mềm và tay cầm dễ nắm, giúp bé học cách uống độc lập.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 215.000 đ

    Philips Avent Bình tập uống

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    Bước đầu tiên sử dụng ly cho bé

    Bình có vòi mềm

    • 125 ml/ 4 oz
    Vòi mềm

    Vòi mềm

    Được thiết kế dành cho nướu mềm

    Sản phẩm 0% BPA

    Sản phẩm 0% BPA

    Sản phẩm này chứa 0% BPA

    Có tay cầm tập uống

    Thêm tay cầm vào bình sữa và núm vú quen thuộc mà bé đang dùng để giúp bé học cách uống độc lập

    Tương thích với bình sữa và bình tập uống Philips Avent

    Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi/loại có tay cầm hai bên. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.

    Thông số kỹ thuật

    • Kích thước và trọng lượng sản phẩm

      Chiều sâu
      60  mm
      Chiều cao
      130  mm
      Chiều dài
      110  mm
      Khối lượng
      89  g

    • Xuất xứ

      England

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình tập uống
      1  cái
      Vòi mềm
      1  cái
      Thiết kế tay bình cho trẻ tập cầm nắm
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      4 tháng tuổi trở lên

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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