SCF600/12
Vệ sinh khi di chuyển
Ly tập uống cho trẻ của Philips Avent là cách dễ dàng để chuyển từ bình sữa sang ly. Nắp lật mở phía trên giữ cho vòi luôn sạch, ngay cả khi đang đi chơi. Ly có khả năng chống trào tuyệt vời cho dù lắc hoặc ném lên không, đồng thời rất dễ uốngXem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Van đã được cấp bằng phát minh sáng chế của bình Philips Avent điều khiển dòng chảy và đảm bảo không bị trào, ngay cả khi úp ngược hoặc để bình nghiêng sang hai bên
Vòi mềm, linh hoạt là lựa chọn lý tưởng khi chuyển từ bú mẹ hoặc bú bình sang dùng ly
Tay bình được uốn cong đặc biệt để trẻ cầm được thoải mái; lắp hoặc tháo rời dễ dàng để tập cho trẻ dùng như ly uống nước của người lớn
Thang đo trên ly để dễ dàng lường dung tích cho bé uống
Nắp lật mở phía trên giúp bạn luôn an tâm về vấn đề vệ sinh, giữ vòi sạch sẽ khi ở nhà và khi di chuyển.
Ly, vòi và tay cầm có thể được dùng với toàn bộ dòng sản phẩm Philips Avent, gắn trực tiếp với bộ hút sữa mẹ hoặc dùng ti thay cho vòi khi cho bú. Vòi mềm và tay cầm cũng có thể được đặt trên bình bú sữa để dễ dàng chuyển từ bình sữa sang ly
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox