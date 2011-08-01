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  • Vệ sinh khi di chuyển Vệ sinh khi di chuyển Vệ sinh khi di chuyển

    Philips Avent Ly tập uống

    SCF600/12

    Vệ sinh khi di chuyển

    Ly tập uống cho trẻ của Philips Avent là cách dễ dàng để chuyển từ bình sữa sang ly. Nắp lật mở phía trên giữ cho vòi luôn sạch, ngay cả khi đang đi chơi. Ly có khả năng chống trào tuyệt vời cho dù lắc hoặc ném lên không, đồng thời rất dễ uống

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Philips Avent Ly tập uống

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    Vệ sinh khi di chuyển

    Không trào nước, dễ uống

    • 200ml
    • Vòi dẹp, mềm cho bé trên 6 tháng tuổi
    • Có tay cầm
    Vòi mềm với van chống trào đã được cấp bằng sáng chế

    Vòi mềm với van chống trào đã được cấp bằng sáng chế

    Van đã được cấp bằng phát minh sáng chế của bình Philips Avent điều khiển dòng chảy và đảm bảo không bị trào, ngay cả khi úp ngược hoặc để bình nghiêng sang hai bên

    Bước khởi đầu dễ dàng với vòi mềm, linh hoạt

    Bước khởi đầu dễ dàng với vòi mềm, linh hoạt

    Vòi mềm, linh hoạt là lựa chọn lý tưởng khi chuyển từ bú mẹ hoặc bú bình sang dùng ly

    Tay bình uốn cong để trẻ cầm được thoải mái

    Tay bình uốn cong để trẻ cầm được thoải mái

    Tay bình được uốn cong đặc biệt để trẻ cầm được thoải mái; lắp hoặc tháo rời dễ dàng để tập cho trẻ dùng như ly uống nước của người lớn

    Thang đo trên ly

    Thang đo trên ly

    Thang đo trên ly để dễ dàng lường dung tích cho bé uống

    Nắp lật mở phía trên giữ vòi uống sạch sẽ

    Nắp lật mở phía trên giữ vòi uống sạch sẽ

    Nắp lật mở phía trên giúp bạn luôn an tâm về vấn đề vệ sinh, giữ vòi sạch sẽ khi ở nhà và khi di chuyển.

    Phụ kiện hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau giữa các dòng sản phẩm Philips Avent

    Phụ kiện hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau giữa các dòng sản phẩm Philips Avent

    Ly, vòi và tay cầm có thể được dùng với toàn bộ dòng sản phẩm Philips Avent, gắn trực tiếp với bộ hút sữa mẹ hoặc dùng ti thay cho vòi khi cho bú. Vòi mềm và tay cầm cũng có thể được đặt trên bình bú sữa để dễ dàng chuyển từ bình sữa sang ly

    Toàn bộ ly có thể tiệt trùng để giữ vệ sinh

    Toàn bộ ly có thể tiệt trùng để giữ vệ sinh

    Bình có ít bộ phận để dễ dàng làm sạch và tháo lắp

    Bình có ít bộ phận để dễ dàng làm sạch và tháo lắp

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      England

    • Dụng cụ đi kèm

      Vòi mềm
      1  cái
      Ly 200ml/7oz
      1  cái
      Nắp lật mở phía trên
      1  cái
      Thiết kế tay bình cho trẻ tập cầm nắm
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      Trên 6 tháng tuổi

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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