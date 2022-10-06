Cụm từ tìm kiếm

  • Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ

    Philips Avent Bình sữa thiết kế tự nhiên PPSU

    SCF582/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ

    Bình sữa thiết kế tự nhiên PPSU cao cấp của chúng tôi có trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Núm vú siêu mềm, rộng và dạng xoắn ốc linh hoạt, tương tự bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 1.355.000 đ

    Philips Avent Bình sữa thiết kế tự nhiên PPSU

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Bình sữa Natural

    Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ

    Bé bú mút tự nhiên

    • 2 Bình sữa
    • 9 oz/260 ml
    • 1 tháng trở lên
    • PPSU
    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Núm vú có bề mặt làm bằng silicon nhẵn mịn giúp tạo cảm giác tự nhiên.

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế núm vú dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa độc đáo tạo sự thoải mái, đàn hồi và không bị dẹp để bé bú sữa tự nhiên như bú mẹ.

    Khả năng chịu nhiệt cao*, vật liệu nhẹ

    Khả năng chịu nhiệt cao*, vật liệu nhẹ

    Nhựa PPSU màu vàng mang đến sự thoải mái và độ bền. Vật liệu có trọng lượng nhẹ, khả năng chịu nhiệt cao*, tương tự như thủy tinh.

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Van giảm đầy hơi của chúng tôi được thiết kế độc đáo để cho phép không khí lưu thông trong bình sữa thay vì đi vào dạ dày bé, giúp giảm đầy hơi và chướng bụng.

    Núm vú có nhiều tốc độ chảy khác nhau

    Núm vú có nhiều tốc độ chảy khác nhau

    Chúng tôi có nhiều loại núm vú để đáp ứng nhu cầu của bé. Kiểm soát tốc độ chảy giúp phù hợp với tốc độ bú tự nhiên của bé khi bé lớn lên.*

    Dáng bình thiết kế tiện dụng, mang lại sự thoải mái tối đa

    Dáng bình thiết kế tiện dụng, mang lại sự thoải mái tối đa

    Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt theo nhiều hướng giúp thoải mái tối đa, ngay cả với bàn tay nhỏ bé của trẻ.

    Sử dụng và vệ sinh đơn giản, tháo lắp nhanh và dễ dàng

    Sử dụng và vệ sinh đơn giản, tháo lắp nhanh và dễ dàng

    Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa 9oz/260ml
      2  cái

    • Chức năng

      Đặc điểm của núm ty
      • Đệm có thiết kế độc đáo tạo sự thoải mái
      • Núm vú thông khí cực mềm và đàn hồi
    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Khả năng chịu nhiệt lên đến 180°C
    • Loại núm vú có thể khác nhau giữa các quốc gia

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox