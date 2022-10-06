SCF581/10
Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ
Bình sữa thiết kế tự nhiên PPSU cao cấp của chúng tôi có trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Núm vú siêu mềm, rộng và dạng xoắn ốc linh hoạt, tương tự bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.
Núm vú có bề mặt làm bằng silicon nhẵn mịn giúp tạo cảm giác tự nhiên.
Thiết kế núm vú dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa độc đáo tạo sự thoải mái, đàn hồi và không bị dẹp để bé bú sữa tự nhiên như bú mẹ.
Nhựa PPSU màu vàng mang đến sự thoải mái và độ bền. Vật liệu có trọng lượng nhẹ, khả năng chịu nhiệt cao*, tương tự như thủy tinh.
Van giảm đầy hơi của chúng tôi được thiết kế độc đáo để cho phép không khí lưu thông trong bình sữa thay vì đi vào dạ dày bé, giúp giảm đầy hơi và chướng bụng.
Chúng tôi có nhiều loại núm vú để đáp ứng nhu cầu của bé. Kiểm soát tốc độ chảy giúp phù hợp với tốc độ bú tự nhiên của bé khi bé lớn lên.*
Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt theo nhiều hướng giúp thoải mái tối đa, ngay cả với bàn tay nhỏ bé của trẻ.
Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.
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