SCF551/03
Uống dễ dàng
Bình tập uống có vòi Philips Avent này là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho cả trẻ ăn dặm và cha mẹ. Vòi làm bằng silicon mềm giúp việc uống trở nên dễ dàng và có ít phụ kiện hơn, đảm bảo rửa sạch ly nhanh chóngXem tất cả lợi ích
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Vòi bằng silicon một van giúp dễ uống: chất lỏng bắt đầu chảy khi có lực hút trên vòi.
Van được tích hợp bên trong vòi, đảm bảo việc lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng.
Bình chứa của bình tập uống được thiết kế để cho phép cầm nắm dễ dàng với bàn tay bé nhỏ.
Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.
Phụ kiện
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
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