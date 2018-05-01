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  • Uống dễ dàng Uống dễ dàng Uống dễ dàng

    Philips Avent Philips Avent Bình tập uống 200ml (6M+), màu hồng

    SCF551/03

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Uống dễ dàng

    Bình tập uống có vòi Philips Avent này là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho cả trẻ ăn dặm và cha mẹ. Vòi làm bằng silicon mềm giúp việc uống trở nên dễ dàng và có ít phụ kiện hơn, đảm bảo rửa sạch ly nhanh chóng

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    Giá bán lẻ đề xuất: 265.000 đ

    Philips Avent Philips Avent Bình tập uống 200ml (6M+), màu hồng

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    Uống dễ dàng

    Bình tập uống chống tràn có vòi mềm giúp uống dễ dàng

    • Uống dễ dàng
    • 7oz/200ml
    • Từ 6 tháng tuổi trở lên
    • Bé gái
    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

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    Vòi bằng silicon mềm giúp dễ uống

    Vòi bằng silicon mềm giúp dễ uống

    Vòi bằng silicon một van giúp dễ uống: chất lỏng bắt đầu chảy khi có lực hút trên vòi.

    Vòi bằng silicon một van để dễ lắp ráp

    Van được tích hợp bên trong vòi, đảm bảo việc lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng.

    Bình chứa kiểu dáng gợn sóng để cầm chắc chắn

    Bình chứa của bình tập uống được thiết kế để cho phép cầm nắm dễ dàng với bàn tay bé nhỏ.

    Tương thích với bình sữa và bình tập uống Philips Avent

    Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bộ phận thay thế
      Vòi thay thế SCF246

    • Trọng lượng và kích thước

      Khối lượng sản phẩm
      0,06  kg
      Kích thước thực của sản phẩm, ngoại trừ phụ tùng
      69x111x118  mm

    • Xuất xứ

      Indonesia

    • Dụng cụ đi kèm

      Vòi bằng silicon
      1  cái
      Bình tập uống có vòi
      Polypropylene, cao su silicon
      Nắp đậy bảo đảm vệ sinh
      1  cái
      Bình (200ml/ 7oz)
      1  cái

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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