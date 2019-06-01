SCF544/10
Ty ngậm nhẹ, thông khí
Ty ngậm thông khí ultra air Philips Avent có các lỗ thoát khí lớn hơn để làn da của bé luôn được khô thoáng trong khi ngậm. Thiết kế miếng che nhẹ cung cấp luồng khí tối đa. Hiện có sẵn nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ty ngậm thông khí ultra air được thiết kế để luồng khí lưu thông tối ưu, cho làn da nhạy cảm của bé thông thoáng hơn.
Với thiết kế thông khí tối ưu, ty ngậm này sẽ giữ cho làn da của bé luôn khô thoáng trong khi ngậm.
Miếng che của ty ngậm nhẹ và các cạnh lượn tròn ôm vừa vặn khuôn miệng để bé cảm thấy thoải mái khi ngậm.
Trẻ em biết bản thân chúng cần gì. Chúng tôi đã hỏi các bà mẹ về phản ứng của bé khi dùng đầu ty silicon của chúng tôi và kết quả là 98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air của Philips Avent.
Đầu ty ngậm mềm bằng silicon cho bé cảm giác thoải mái và dễ chịu khi ngậm.
Đầu ty silicon, có thể gập lại, thiết kế đối xứng hỗ trợ phát triển vòm miệng, răng và lợi của bé.
Hộp đựng ty ngậm thông khí ultra air khi di chuyển cũng có tác dụng như một hộp khử trùng, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là cho thêm nước và để vào lò vi sóng. Bạn sẽ chẳng còn phải bận tâm bởi ty ngậm sẽ hoàn toàn sạch sẽ cho lần dùng tiếp theo.
Bảo đảm vệ sinh
An toàn
Phụ kiện đi kèm
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