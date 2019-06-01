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  • Ty ngậm nhẹ, thông khí Ty ngậm nhẹ, thông khí Ty ngậm nhẹ, thông khí

    Philips Avent Ty ngậm thông khí, hình gấu, vỉ đơn (6-18M)

    SCF542/12

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Ty ngậm nhẹ, thông khí

    Ty ngậm thông khí ultra air Philips Avent có các lỗ thoát khí lớn hơn để làn da của bé luôn được khô thoáng trong khi ngậm. Thiết kế miếng che nhẹ cung cấp luồng khí tối đa. Hiện có sẵn nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 170.000 đ

    Philips Avent Ty ngậm thông khí, hình gấu, vỉ đơn (6-18M)

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    Ty ngậm nhẹ, thông khí

    Lỗ thoát khí lớn hơn giúp da bé dễ thở

    • Giúp cho da bé thông thoáng
    • 6-18 tháng tuổi
    • Thiết kế cấu trúc vòm miệng, không BPA
    • Gói 1 sản phẩm
    4 lỗ thoát khí lớn

    4 lỗ thoát khí lớn

    Ty ngậm thông khí ultra air được thiết kế để luồng khí lưu thông tối ưu, cho làn da nhạy cảm của bé thông thoáng hơn.

    Da miệng bé luôn khô thoáng trong khi ngậm

    Da miệng bé luôn khô thoáng trong khi ngậm

    Với thiết kế thông khí tối ưu, ty ngậm này sẽ giữ cho làn da của bé luôn khô thoáng trong khi ngậm.

    Các cạnh lượn tròn để bé ngậm thoải mái

    Các cạnh lượn tròn để bé ngậm thoải mái

    Miếng che của ty ngậm nhẹ và các cạnh lượn tròn ôm vừa vặn khuôn miệng để bé cảm thấy thoải mái khi ngậm.

    98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí ultra air của chúng tôi*

    98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí ultra air của chúng tôi*

    Trẻ em biết bản thân chúng cần gì. Chúng tôi đã hỏi các bà mẹ về phản ứng của bé khi dùng đầu ty silicon của chúng tôi và kết quả là 98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air của Philips Avent.

    Đầu ty mềm để bé ngậm thoải mái

    Đầu ty mềm để bé ngậm thoải mái

    Đầu ty ngậm mềm bằng silicon cho bé cảm giác thoải mái và dễ chịu khi ngậm.

    Được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé

    Được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé

    Đầu ty silicon, có thể gập lại, thiết kế đối xứng hỗ trợ phát triển vòm miệng, răng và lợi của bé.

    Khử trùng và bảo quản trong hộp đựng tiện dụng

    Khử trùng và bảo quản trong hộp đựng tiện dụng

    Hộp đựng ty ngậm thông khí ultra air khi di chuyển cũng có tác dụng như một hộp khử trùng, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là cho thêm nước và để vào lò vi sóng. Bạn sẽ chẳng còn phải bận tâm bởi ty ngậm sẽ hoàn toàn sạch sẽ cho lần dùng tiếp theo.

    Thông số kỹ thuật

    • Bảo đảm vệ sinh

      Có thể tiệt trùng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Dễ vệ sinh

    • An toàn

      Không chứa BPA
      Vòng tay cầm an toàn

    • Phụ kiện đi kèm

      Hộp đựng khử trùng trong lò vi sóng

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm thông khí ultra air
      1  cái

    Badge-D2C

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    • Kết quả khảo sát người tiêu dùng Hoa Kỳ năm 2016-2017 cho thấy trung bình 98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra air/ultra soft, 0-6 tháng và 6-18 tháng của Philips Avent.
    • Nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng để hợp vệ sinh
    • Nhãn hiệu ty ngậm số 1 thế giới

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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