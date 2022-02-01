SCF528/01
Núm vú giả mềm nhất cho làn da nhạy cảm của bé
Chăm sóc làn da nhạy cảm của bé với ty ngậm siêu mềm ultra soft Philips Avent. Thiết kế miếng che siêu mềm* và đàn hồi ôm sát má và vừa vặn với khuôn miệng bé, ít để lại dấu và ít kích ứng da.Xem tất cả lợi ích
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Làn da của bé cần sự chăm sóc đặc biệt. Ty ngậm này sử dụng công nghệ miếng che ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, ít để lại dấu và ít kích ứng da.
Miếng che có hình dạng lượn tròn giúp giảm tối đa áp lực trên má bé, mang đến cảm giác dễ chịu cho da.
Chúng tôi lựa chọn chất liệu silicon một cách có ý thức cho ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air, vì đây là chất liệu an toàn và trơ, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng y tế, không chứa hóa chất độc hại, hoạt chất nội tiết (ví dụ: BPA) và chất gây dị ứng.
Đầu ty làm bằng silicon mềm, có tác dụng chỉnh nha, thiết kế đối xứng được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé.
Đầu ty bằng silicon của chúng tôi được thiết kế theo dáng bầu ngực của mẹ.
Hộp đựng ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air khi di chuyển cũng có tác dụng như một hộp tiệt trùng, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là cho thêm nước và để vào lò vi sóng. Bạn sẽ chẳng còn phải bận tâm bởi ty ngậm sẽ hoàn toàn sạch sẽ cho lần dùng tiếp theo.
Ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air của chúng tôi được thiết kế và sản xuất tại Hà Lan.
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