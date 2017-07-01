Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

Không giống như các bình sữa khác, giờ đây với hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh lâm sàng tích hợp vào trong núm vú, mẹ sẽ dễ dàng lắp đúng núm vú vào bình sữa hơn. Khi bé bú, van thông khí độc đáo trên núm vú sẽ đàn hồi để cho phép không khí lưu thông trong bình sữa thay vì đi vào dạ dày của bé.