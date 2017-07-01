SCF456/17
Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*
Dòng sản phẩm Cổ điển Classic+ đã được các bà mẹ tin dùng - giờ đây còn giúp mẹ sử dụng thoải mái hơn với thiết kế mới, tiên tiến. Với hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh lâm sàng tích hợp vào trong núm vú, giúp việc vệ sinh và tháo lắp bình sữa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Xem tất cả lợi ích
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Không giống như các bình sữa khác, giờ đây với hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh lâm sàng tích hợp vào trong núm vú, mẹ sẽ dễ dàng lắp đúng núm vú vào bình sữa hơn. Khi bé bú, van thông khí độc đáo trên núm vú sẽ đàn hồi để cho phép không khí lưu thông trong bình sữa thay vì đi vào dạ dày của bé.
Giấc ngủ và dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và sự thoải mái của bé. Nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đã được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của bình sữa lên "hành vi của trẻ sơ sinh". Kết quả cho thấy nhóm trẻ sử dụng bình sữa Cổ điển Philips Avent có thời gian quấy khóc giảm đáng kể so với nhóm sử dụng bình sữa so sánh mẫu (46 phút so với 74 phút, p=0,05). Điều này thể hiện rõ rệt vào ban đêm.*
Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt ở mọi hướng xoay, đem lại sự thoải mái tối đa, ngay cả với đối tay nhỏ nhắn của bé.
Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ chỉ có 4 phụ kiện, giúp lắp nhanh và dễ dàng.
Vệ sinh sạch sẽ, dễ dàng và nhanh chóng nhờ cổ bình sữa rộng, các cạnh bình sữa lượn tròn và chỉ có 4 phụ kiện. Mẹ luôn an tâm vì bình sữa thật sự được vệ sinh sạch.
Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ được làm từ chất liệu không chứa BPA* (polypropylene).
Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ PA tương thích với hầu hết các sản phẩm Philips Avent cùng dòng. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dùng bình sữa Classic+ chung với núm vú thông khí Classic+
Dòng sản phẩm Philips Avent Classic + cung cấp nhiều tốc độ dòng chảy khác nhau của núm vú, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Lưu ý độ tuổi thể hiện trên bao bì chỉ mang giá trị tham khảo vì mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau.
Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ giúp ngăn rỉ sữa, để bé hoàn toàn thoải mái trong khi bú.
Chất liệu PA nhập khẩu là loại nhựa cap cấp, nhẹ, bền và trong suốt như thủy tinh.
Thiết kế
Dụng cụ đi kèm
Bình sữa
Chức năng
Các giai đoạn phát triển
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