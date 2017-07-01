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  • Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Philips Avent Bình sữa thiết kế cổ điển Classic+ PA

    SCF452/27

    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Dòng sản phẩm Cổ điển Classic+ đã được các bà mẹ tin dùng - giờ đây còn giúp mẹ sử dụng thoải mái hơn với thiết kế mới, tiên tiến. Với hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh lâm sàng tích hợp vào trong núm vú, việc vệ sinh và tháo lắp bình sữa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 575.000 đ

    Philips Avent Bình sữa thiết kế cổ điển Classic+ PA

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    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Dễ chùi rửa, đảm bảo vệ sinh

    • 2 Bình sữa
    • 4 oz/125 ml
    • Núm vú tốc độ chảy dành cho trẻ sơ sinh
    • Trẻ sơ sinh
    Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Không giống như các bình sữa khác, giờ đây với hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh lâm sàng tích hợp vào trong núm vú, mẹ sẽ dễ dàng lắp đúng núm vú vào bình sữa hơn. Khi bé bú, van thông khí độc đáo trên núm vú sẽ đàn hồi để cho phép không khí lưu thông trong bình sữa thay vì đi vào dạ dày của bé.

    Giảm quấy khóc, đặc biệt về đêm

    Giảm quấy khóc, đặc biệt về đêm

    Giấc ngủ và dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và sự thoải mái của bé. Nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đã được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của bình sữa lên "hành vi của trẻ sơ sinh". Kết quả cho thấy nhóm trẻ sử dụng bình sữa Cổ điển Philips Avent có thời gian quấy khóc giảm đáng kể so với nhóm sử dụng bình sữa so sánh mẫu (46 phút so với 74 phút, p=0,05). Điều này thể hiện rõ rệt vào ban đêm.*

    Hình dáng tiện lợi, dễ cầm nắm

    Hình dáng tiện lợi, dễ cầm nắm

    Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt ở mọi hướng xoay, đem lại sự thoải mái tối đa, ngay cả với đối tay nhỏ nhắn của bé.

    Ít phụ kiện, giúp lắp nhanh và dễ dàng

    Ít phụ kiện, giúp lắp nhanh và dễ dàng

    Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ chỉ có 4 phụ kiện, giúp lắp nhanh và dễ dàng.

    Bình sữa cổ rộng và ít phụ kiện giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn

    Bình sữa cổ rộng và ít phụ kiện giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn

    Vệ sinh sạch sẽ, dễ dàng và nhanh chóng nhờ cổ bình sữa rộng, các cạnh bình sữa lượn tròn và chỉ có 4 phụ kiện. Mẹ luôn an tâm vì bình sữa thật sự được vệ sinh sạch.

    Không chứa BPA*

    Không chứa BPA*

    Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ được làm từ chất liệu không chứa BPA* (polypropylene).

    Hoàn toàn tương thích với các dòng bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+

    Hoàn toàn tương thích với các dòng bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+

    Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ PA tương thích với hầu hết các sản phẩm Philips Avent cùng dòng. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dùng bình sữa Classic+ chung với núm vú thông khí Classic+

    Có nhiều tốc độ dòng chảy của núm vú ở dòng Classic +

    Có nhiều tốc độ dòng chảy của núm vú ở dòng Classic +

    Dòng sản phẩm Philips Avent Classic + cung cấp nhiều tốc độ dòng chảy khác nhau của núm vú, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Lưu ý độ tuổi thể hiện trên bao bì chỉ mang giá trị tham khảo vì mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau.

    Không bị rỉ sữa để bé bú thoải mái hơn

    Bình sữa Philips Avent thiết kế cổ điển mới Classic+ giúp ngăn rỉ sữa, để bé hoàn toàn thoải mái trong khi bú.

    PA là chất liệu nhẹ, bền và trong suốt như thủy tinh

    Chất liệu PA nhập khẩu là loại nhựa cap cấp, nhẹ, bền và trong suốt như thủy tinh.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế

      Thiết kế bình
      • Dễ tháo lắp
      • Dễ vệ sinh
      • Dễ cầm
      • Cổ rộng

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa
      2  cái

    • Bình sữa

      Chất liệu
      • Không chứa BPA
      • Độ bền cao
      Dung tích
      4 oz/125 ml

    • Chức năng

      Chống đầy hơi
      Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh lâm sàng

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-12 tháng

    Badge-D2C

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    • Ở 2 tuần tuổi, trẻ được cho bú bằng bình sữa Philips Avent có tần suất đầy hơi và thời gian quấy khóc thấp hơn so với trẻ được cho bú bằng bình sữa khác.
    • 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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