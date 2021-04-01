Chọn núm vú có tốc độ chảy phù hợp với bé

Mỗi em bé có nhu cầu bú sữa khác nhau và bú theo tốc độ khiến bé thoải mái nhất. Chúng tôi đã thiết kế một loạt các tốc độ chảy để bạn có thể tìm được tốc độ chảy phù hợp với bé và tùy chỉnh theo bình sữa của bạn. Tất cả Núm vú phản ứng tự nhiên đều được làm bằng silicon mềm.