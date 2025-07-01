SCF376/27
Giúp cho da bé thông thoáng
Êm dịu và thoáng khí với các lỗ thông khí lớn. 9/10 cha mẹ đồng ý: Ty ngậm thông khí dạ quang Philips Avent mang lại sự thoải mái cho bé.** Đồng thời phát sáng trong bóng tối, dễ dàng tìm thấy. Giờ đây với 80% vật liệu có nguồn gốc từ thực vật.*Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Các lỗ trên tấm chắn giúp thông thoáng làn da của bé, giữ da khô ráo hơn để mang lại sự êm dịu, thoải mái tối đa.
Núm ty chỉnh nha của chúng tôi được làm từ silicone mềm, hỗ trợ các chuyển động cơ miệng tự nhiên, giúp giảm nguy cơ sai khớp cắn. Thiết kế cổ núm hẹp giúp giảm áp lực giữa lưỡi và vòm miệng. Ty ngậm Philips Avent Ultra được chứng nhận độc lập bởi Oral Health Foundation. Được làm từ 100% silicone cấp thực phẩm, sản phẩm bền hơn và có tuổi thọ cao hơn so với núm cao su (latex), đồng thời không chứa BPA, BPS, phthalate, PVC và hydrocarbon thơm đa vòng.
Núm ty silicone có kết cấu được thiết kế mô phỏng cảm giác như bầu ngực của mẹ. Khi chúng tôi hỏi các bậc cha mẹ về phản ứng của bé, trung bình 98% cho biết con họ chấp nhận ty ngậm Philips Avent Ultra.
8/10 cha mẹ cho biết ty ngậm Philips Avent Ultra giúp bé dễ đi vào giấc ngủ hơn.** Hỗ trợ xây dựng thói quen ngủ lành mạnh cho sự phát triển của bé.
Nắp ty ngậm phát sáng nhẹ trong bóng tối, giúp bạn dễ dàng tìm thấy ty ngậm của bé khi tắt đèn.
Những lựa chọn bền vững hơn giúp bạn chăm sóc tốt nhất với tác động ít hơn đến môi trường. Toàn bộ dòng Philips Avent Ultra bao gồm ty ngậm và hộp tiệt trùng được sản xuất từ 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật.*
Hộp đựng có thể dùng như một thiết bị tiệt trùng, giúp ty ngậm luôn sẵn sàng khi bạn cần. Chỉ cần thêm nước và cho vào lò vi sóng trong 3 phút để tiệt trùng dễ dàng, đồng thời giảm tới 50% lượng khí thải CO₂.***
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