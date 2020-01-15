Giúp cho da bé thông thoáng

Ty ngậm ultra air Philips Avent có các lỗ thoát khí lớn hơn để giúp làn da của bé luôn được khô thoáng trong khi ngậm, mang đến cảm giác dịu nhẹ, thoải mái. Ngoài ra trên thân ty ngậm còn có một nút phát sáng trong bóng tối để bé dễ dàng tìm thấy ty ngậm trong bóng tối, cũng như để bạn quan sát ty ngậm và bé tốt hơn.