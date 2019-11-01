Một quy trình đơn giản từ lần bú này đến lần bú tiếp theo

Phương pháp hâm nóng và tiệt trùng đáng tin cậy giúp bạn luôn chủ động trong việc chăm sóc bé. Công nghệ hâm cách thủy tiêu chuẩn bệnh viện giúp bảo toàn protein trong sữa tốt hơn, trong khi cảm biến thông minh ngăn ngừa quá nhiệt. Khi cần làm sạch, hơi nước tự nhiên giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn.