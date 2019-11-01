SCF359/00
Một quy trình đơn giản từ lần bú này đến lần bú tiếp theo
Phương pháp hâm nóng và tiệt trùng đáng tin cậy giúp bạn luôn chủ động trong việc chăm sóc bé. Công nghệ hâm cách thủy tiêu chuẩn bệnh viện giúp bảo toàn protein trong sữa tốt hơn, trong khi cảm biến thông minh ngăn ngừa quá nhiệt. Khi cần làm sạch, hơi nước tự nhiên giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn.Xem tất cả lợi ích
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Đến giờ cho bé bú? Công nghệ hâm nóng bằng bể nước tiêu chuẩn bệnh viện giúp bảo toàn dưỡng chất trong sữa tốt hơn mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Dù bạn hay người chăm sóc khác cho bé bú, công nghệ làm nóng tiên tiến vẫn đảm bảo sữa sẵn sàng chỉ trong 3 phút.*
Khi cần làm sạch, hãy sử dụng sức mạnh của hơi nước tự nhiên để loại bỏ 99,9% vi khuẩn. Hơi nước có khả năng len lỏi vào các khe nhỏ, giúp tiệt trùng hiệu quả mọi góc của bình sữa, núm ti và đồ chơi nhỏ của bé. Tất cả đều không sử dụng hóa chất.
Hâm nóng sữa theo cách các điều dưỡng trong bệnh viện sử dụng – bằng phương pháp hâm cách thủy. So với các phương pháp khác, cách này giúp bảo toàn protein trong sữa tốt hơn, những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch của bé. Công nghệ làm nóng nhẹ nhàng và nhanh chóng, hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của bé trong mỗi lần bú.
Công nghệ làm nóng của chúng tôi bảo vệ protein trong sữa – yếu tố quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của bé – bằng cách phân bổ nhiệt đều và liên tục. Nhờ phương pháp hâm cách thủy, bạn không cần lo lắng về các điểm nóng có thể làm hỏng sữa. Nhờ đó, bé luôn được thưởng thức sữa ấm đều và giàu dinh dưỡng mỗi lần bú.
Dù sữa ban đầu ở nhiệt độ nào, cảm biến thông minh sẽ tự động xử lý cho bạn. Thiết bị tự điều chỉnh thời gian làm nóng bằng cách nhận biết nhiệt độ ban đầu của sữa. Không cần đoán và không lo sữa bị quá nhiệt.
Không cần phải đoán hay lo lắng. Việc cho bé bú ngày hay đêm trở nên dễ dàng và an toàn hơn khi thiết bị tự động tắt sau khi hoàn tất và giữ bình sữa ở nhiệt độ phù hợp để bé bú trong tối đa 60 phút.
Dù bạn lần đầu sử dụng hay đã quen chuẩn bị sữa cho bé, giao diện một nút bấm giúp bất kỳ người chăm sóc nào cũng có thể dễ dàng hâm nóng và tiệt trùng. Thiết bị sẽ phát tín hiệu đèn và âm thanh trong suốt quá trình hoạt động trước khi tự động tắt.
Cửa sổ trong suốt mới giúp việc chuẩn bị sữa trở nên dễ dàng cho mọi người. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra mực nước trước khi bắt đầu chu trình hâm nóng và đảm bảo chính xác mỗi lần sử dụng. Không cần đoán – mọi thông tin đều hiển thị ngay trước mắt.
Giữ không gian trong nhà luôn gọn gàng với một thiết bị đa chức năng chiếm rất ít diện tích trên bàn. Thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ cho phép bạn tiệt trùng bình sữa, đồ chơi nhỏ và núm ti chỉ trong một lần.
Thiết kế đơn giản và tinh tế giúp việc vệ sinh dễ dàng như khi hâm nóng và tiệt trùng. Bạn chỉ cần lau máy bằng khăn, và nhờ phần khoang rộng nên có thể dễ dàng làm sạch bên trong. Phụ kiện tiệt trùng cũng có thể đặt vào máy rửa chén khi cần.
Khi bé lớn dần, bạn có thể yên tâm vì máy hâm sữa này tương thích với nhiều loại bình sữa khác nhau, từ nhiều thương hiệu, chất liệu và kích thước khác nhau. Khi bé bắt đầu ăn dặm, máy cũng có thể dùng để hâm nóng các hũ thức ăn cho bé.
Công nghệ tiệt trùng bằng hơi nước của chúng tôi là cách an toàn nhất để khử trùng các vật dụng của bé. Phương pháp này loại bỏ vi khuẩn hiệu quả nhưng vẫn an toàn với nhiều loại chất liệu, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Với phụ kiện tiệt trùng dành cho vật nhỏ, bạn có thể dễ dàng tiệt trùng bình sữa, núm ti, phụ kiện thay thế và đồ chơi nhỏ chỉ trong một lần.
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