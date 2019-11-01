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  • Một quy trình đơn giản từ lần bú này đến lần bú tiếp theo Một quy trình đơn giản từ lần bú này đến lần bú tiếp theo Một quy trình đơn giản từ lần bú này đến lần bú tiếp theo

    Philips Avent 2in1 Warmer and Sterilizer Máy hâm và tiệt trùng 2 trong 1

    SCF359/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Một quy trình đơn giản từ lần bú này đến lần bú tiếp theo

    Phương pháp hâm nóng và tiệt trùng đáng tin cậy giúp bạn luôn chủ động trong việc chăm sóc bé. Công nghệ hâm cách thủy tiêu chuẩn bệnh viện giúp bảo toàn protein trong sữa tốt hơn, trong khi cảm biến thông minh ngăn ngừa quá nhiệt. Khi cần làm sạch, hơi nước tự nhiên giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 2.355.000 đ

    Philips Avent 2in1 Warmer and Sterilizer Máy hâm và tiệt trùng 2 trong 1

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    Một quy trình đơn giản từ lần bú này đến lần bú tiếp theo

    Hâm nóng và tiệt trùng nhanh chóng, an toàn – mọi lúc.

    • Hâm nóng nhẹ nhàng, không tạo điểm nóng
    • Tiệt trùng không sử dụng hóa chất
    • Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
    • Tương thích với hầu hết các vật dụng thiết yếu
    Hâm nóng bình sữa trong 3 phút chỉ với một nút bấm*

    Hâm nóng bình sữa trong 3 phút chỉ với một nút bấm*

    Đến giờ cho bé bú? Công nghệ hâm nóng bằng bể nước tiêu chuẩn bệnh viện giúp bảo toàn dưỡng chất trong sữa tốt hơn mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Dù bạn hay người chăm sóc khác cho bé bú, công nghệ làm nóng tiên tiến vẫn đảm bảo sữa sẵn sàng chỉ trong 3 phút.*

    Loại bỏ an toàn 99,9% vi khuẩn bằng hơi nước tự nhiên

    Loại bỏ an toàn 99,9% vi khuẩn bằng hơi nước tự nhiên

    Khi cần làm sạch, hãy sử dụng sức mạnh của hơi nước tự nhiên để loại bỏ 99,9% vi khuẩn. Hơi nước có khả năng len lỏi vào các khe nhỏ, giúp tiệt trùng hiệu quả mọi góc của bình sữa, núm ti và đồ chơi nhỏ của bé. Tất cả đều không sử dụng hóa chất.

    Sử dụng công nghệ hâm nóng bằng bể nước theo tiêu chuẩn bệnh viện

    Sử dụng công nghệ hâm nóng bằng bể nước theo tiêu chuẩn bệnh viện

    Hâm nóng sữa theo cách các điều dưỡng trong bệnh viện sử dụng – bằng phương pháp hâm cách thủy. So với các phương pháp khác, cách này giúp bảo toàn protein trong sữa tốt hơn, những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch của bé. Công nghệ làm nóng nhẹ nhàng và nhanh chóng, hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của bé trong mỗi lần bú.

    Lưu thông sữa liên tục giúp ngăn ngừa điểm nóng

    Lưu thông sữa liên tục giúp ngăn ngừa điểm nóng

    Công nghệ làm nóng của chúng tôi bảo vệ protein trong sữa – yếu tố quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của bé – bằng cách phân bổ nhiệt đều và liên tục. Nhờ phương pháp hâm cách thủy, bạn không cần lo lắng về các điểm nóng có thể làm hỏng sữa. Nhờ đó, bé luôn được thưởng thức sữa ấm đều và giàu dinh dưỡng mỗi lần bú.

    Cảm biến thông minh giúp ngăn ngừa quá nhiệt

    Cảm biến thông minh giúp ngăn ngừa quá nhiệt

    Dù sữa ban đầu ở nhiệt độ nào, cảm biến thông minh sẽ tự động xử lý cho bạn. Thiết bị tự điều chỉnh thời gian làm nóng bằng cách nhận biết nhiệt độ ban đầu của sữa. Không cần đoán và không lo sữa bị quá nhiệt.

    Tự động tắt và giữ ấm

    Tự động tắt và giữ ấm

    Không cần phải đoán hay lo lắng. Việc cho bé bú ngày hay đêm trở nên dễ dàng và an toàn hơn khi thiết bị tự động tắt sau khi hoàn tất và giữ bình sữa ở nhiệt độ phù hợp để bé bú trong tối đa 60 phút.

    Hâm nóng và tiệt trùng chỉ với một nút bấm

    Hâm nóng và tiệt trùng chỉ với một nút bấm

    Dù bạn lần đầu sử dụng hay đã quen chuẩn bị sữa cho bé, giao diện một nút bấm giúp bất kỳ người chăm sóc nào cũng có thể dễ dàng hâm nóng và tiệt trùng. Thiết bị sẽ phát tín hiệu đèn và âm thanh trong suốt quá trình hoạt động trước khi tự động tắt.

    Kiểm tra mực nước qua cửa sổ

    Kiểm tra mực nước qua cửa sổ

    Cửa sổ trong suốt mới giúp việc chuẩn bị sữa trở nên dễ dàng cho mọi người. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra mực nước trước khi bắt đầu chu trình hâm nóng và đảm bảo chính xác mỗi lần sử dụng. Không cần đoán – mọi thông tin đều hiển thị ngay trước mắt.

    Giảm bớt sự bừa bộn nhờ thiết kế tiết kiệm không gian

    Giảm bớt sự bừa bộn nhờ thiết kế tiết kiệm không gian

    Giữ không gian trong nhà luôn gọn gàng với một thiết bị đa chức năng chiếm rất ít diện tích trên bàn. Thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ cho phép bạn tiệt trùng bình sữa, đồ chơi nhỏ và núm ti chỉ trong một lần.

    Thiết kế để vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng

    Thiết kế để vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng

    Thiết kế đơn giản và tinh tế giúp việc vệ sinh dễ dàng như khi hâm nóng và tiệt trùng. Bạn chỉ cần lau máy bằng khăn, và nhờ phần khoang rộng nên có thể dễ dàng làm sạch bên trong. Phụ kiện tiệt trùng cũng có thể đặt vào máy rửa chén khi cần.

    Tương thích với hầu hết các loại bình sữa và hũ thức ăn cho bé

    Tương thích với hầu hết các loại bình sữa và hũ thức ăn cho bé

    Khi bé lớn dần, bạn có thể yên tâm vì máy hâm sữa này tương thích với nhiều loại bình sữa khác nhau, từ nhiều thương hiệu, chất liệu và kích thước khác nhau. Khi bé bắt đầu ăn dặm, máy cũng có thể dùng để hâm nóng các hũ thức ăn cho bé.

    Tận dụng tối đa các vật dụng thiết yếu hằng ngày của bé

    Tận dụng tối đa các vật dụng thiết yếu hằng ngày của bé

    Công nghệ tiệt trùng bằng hơi nước của chúng tôi là cách an toàn nhất để khử trùng các vật dụng của bé. Phương pháp này loại bỏ vi khuẩn hiệu quả nhưng vẫn an toàn với nhiều loại chất liệu, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Với phụ kiện tiệt trùng dành cho vật nhỏ, bạn có thể dễ dàng tiệt trùng bình sữa, núm ti, phụ kiện thay thế và đồ chơi nhỏ chỉ trong một lần.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu sản phẩm

      Chất liệu sản phẩm
      Nhựa (PP & ABS)

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Mức tiêu thụ điện
      400  W
      Điện áp (S_0000156)
      • 220-240V ~ 50-60Hz
      • 120-127V ~ 50-60Hz (Hoa Kỳ, Canada, Mexico)

    • Trọng lượng và kích thước

      Trọng lượng
      1000  g
      Kích thước sản phẩm (RxCxD)
      260,4 x 150 x 210,5  mm

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy hâm nóng & tiệt trùng 2 trong 1
      1 cái

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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