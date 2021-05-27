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  • Hâm nóng thông minh và dễ dàng Hâm nóng thông minh và dễ dàng Hâm nóng thông minh và dễ dàng

    Philips Avent Premium Máy hâm sữa và thức ăn cao cấp

    SCF358/00

    Hâm nóng thông minh và dễ dàng

    Máy hâm sữa và thức ăn Sunshine nhanh chóng hâm nóng sữa và thức ăn cho bé chỉ trong vài phút với độ nóng hoàn hảo. Chức năng kiểm soát nhiệt độ thông minh giúp phòng tránh việc sữa và thức ăn cho bé bị hâm nóng quá mức cho phép, đồng thời tự động điều chỉnh chế độ cấp nhiệt để hâm nóng nhanh và đều ở nhiệt độ lý tưởng cho bé.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 2.035.000 đ

    Philips Avent Premium Máy hâm sữa và thức ăn cao cấp

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    Hâm nóng thông minh và dễ dàng

    Không cần ước lượng thời gian khi chuẩn bị sữa cho bé

    • Hâm nóng đều, không có những điểm nóng
    • Hâm nóng nhanh và chế độ rã đông
    • Thích hợp để hâm nóng sữa và thức ăn cho bé
    Chức năng điều khiển nhiệt độ thông minh chọn chế độ cấp nhiệt lý tưởng

    Chức năng điều khiển nhiệt độ thông minh chọn chế độ cấp nhiệt lý tưởng

    Bạn chỉ cần cài đặt lượng sữa, nhấn nút khởi động, phần việc còn lại đã có chức năng kiểm soát nhiệt độ thông minh giúp bạn. Chức năng này sẽ kiểm tra nhiệt độ ban đầu của sữa, sau đó nhanh chóng hâm nóng đến nhiệt độ lý tưởng và giữ ấm ở nhiệt độ này trong tối đa 60 phút.

    Chức năng rã đông sữa và thức ăn cho bé

    Chức năng rã đông sữa và thức ăn cho bé

    Trong trường hợp bạn có thói quen dự trữ thức ăn trong tủ lạnh, máy hâm sữa này sẽ giúp bạn rã đông sữa và thức ăn cho bé một cách nhanh chóng.

    Hâm nóng sữa và thức ăn cho bé

    Hâm nóng sữa và thức ăn cho bé

    Khi con của bạn chuyển sang giai đoạn ăn dặm, máy hâm sữa cũng được dùng để rã đông và hâm nóng thức ăn cho bé.

    Dễ vệ sinh

    Dễ vệ sinh

    Máy hâm sữa được thiết kế liền khối, nhờ vậy bạn có thể vệ sinh máy dễ dàng, nhanh gọn để có nhiều thời gian chơi với con hơn.

    Giữ ấm sữa trong tối đa 60 phút và chức năng tự động ngắt điện

    Giữ ấm sữa trong tối đa 60 phút và chức năng tự động ngắt điện

    Máy hâm sữa này có thể giữ ấm sữa trong tối đa 60 phút để giúp bạn có thể linh hoạt thời gian bữa ăn cho bé. Sau đó, máy sẽ tự động ngắt điện, nhờ vậy bạn có thể yên tâm ngay cả khi quên tắt máy.

    Tương thích với hầu hết các nhãn hiệu hàng đầu về bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé

    Tương thích với hầu hết các nhãn hiệu hàng đầu về bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé

    Được thiết kế phù hợp với bình sữa Philips Avent và hầu hết các nhãn hiệu hàng đầu về bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu sản phẩm

      Nhựa ABS
      nhựa PP

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Mức tiêu thụ điện (chế độ chờ)
      <0,3W (thời gian tự động chuyển sang chế độ chờ: <1 phút)
      Mức tiêu thụ điện
      400  W
      Phân loại an toàn
      Loại 1
      Điện áp (S_0000156)
      • 220-240V ~ 50-60Hz
      • 120-127V ~ 50-60Hz (Hoa Kỳ, Canada, Mexico)
      • 110V ~ 60Hz (Đài Loan)
      • 220V ~ 50Hz (Trung Quốc)

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (RxCxD)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Kích thước hộp bán lẻ (RxCxD)
      175 x 185 x 160  mm

    • Xuất xứ

      Được thiết kế tại
      Châu Âu
      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy hâm sữa
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      Tất cả

    • Thông số kỹ thuật bao bì

      Bao bì giấy*

    Badge-D2C

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    • Hâm nóng 150 ml / 5 oz sữa ở nhiệt độ 22°C / 72°F trong bình sữa thiết kế tự nhiên Philips 260 ml / 9 oz
    • *Có thể giao hàng dùng thiết kế bao bì giấy cũ hoặc mới trong thời gian chuyển tiếp

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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