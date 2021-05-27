SCF358/00
Hâm nóng thông minh và dễ dàng
Máy hâm sữa và thức ăn Sunshine nhanh chóng hâm nóng sữa và thức ăn cho bé chỉ trong vài phút với độ nóng hoàn hảo. Chức năng kiểm soát nhiệt độ thông minh giúp phòng tránh việc sữa và thức ăn cho bé bị hâm nóng quá mức cho phép, đồng thời tự động điều chỉnh chế độ cấp nhiệt để hâm nóng nhanh và đều ở nhiệt độ lý tưởng cho bé.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bạn chỉ cần cài đặt lượng sữa, nhấn nút khởi động, phần việc còn lại đã có chức năng kiểm soát nhiệt độ thông minh giúp bạn. Chức năng này sẽ kiểm tra nhiệt độ ban đầu của sữa, sau đó nhanh chóng hâm nóng đến nhiệt độ lý tưởng và giữ ấm ở nhiệt độ này trong tối đa 60 phút.
Trong trường hợp bạn có thói quen dự trữ thức ăn trong tủ lạnh, máy hâm sữa này sẽ giúp bạn rã đông sữa và thức ăn cho bé một cách nhanh chóng.
Khi con của bạn chuyển sang giai đoạn ăn dặm, máy hâm sữa cũng được dùng để rã đông và hâm nóng thức ăn cho bé.
Máy hâm sữa được thiết kế liền khối, nhờ vậy bạn có thể vệ sinh máy dễ dàng, nhanh gọn để có nhiều thời gian chơi với con hơn.
Máy hâm sữa này có thể giữ ấm sữa trong tối đa 60 phút để giúp bạn có thể linh hoạt thời gian bữa ăn cho bé. Sau đó, máy sẽ tự động ngắt điện, nhờ vậy bạn có thể yên tâm ngay cả khi quên tắt máy.
Được thiết kế phù hợp với bình sữa Philips Avent và hầu hết các nhãn hiệu hàng đầu về bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé.
Chất liệu sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
Thông số kỹ thuật bao bì
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