Cụm từ tìm kiếm

  • Hâm nóng nhanh và đều Hâm nóng nhanh và đều Hâm nóng nhanh và đều

    Philips Avent Advanced Máy hâm sữa nhanh

    SCF355/09

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Hâm nóng nhanh và đều

    Hâm nóng sữa hoặc thức ăn cho bé trong 3 phút để chuẩn bị cho lần bú / lần ăn tiếp theo của bé. Máy làm ấm sữa hoặc thức ăn dần dần và liên tục để ngăn chặn các điểm nóng. Dễ vận hành, máy có cài đặt rã đông thuận tiện và có thể được sử dụng để hâm nóng thức ăn cho bé.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 1.195.000 đ

    Philips Avent Advanced Máy hâm sữa nhanh

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy hâm sữa

    Hâm nóng nhanh và đều

    Hâm nóng đều chỉ trong 3 phút

    • Hâm nóng đều, không có những điểm nóng
    • Hâm nóng nhanh chóng
    • Rã đông nhẹ nhàng
    • Chức năng giữ ấm
    Thiết kế liền khối, dễ vệ sinh

    Thiết kế liền khối, dễ vệ sinh

    Máy hâm sữa được thiết kế liền khối, nhờ vậy bạn có thể vệ sinh máy dễ dàng, nhanh gọn để có nhiều thời gian chơi với con hơn.

    Dễ sử dụng bằng các hướng dẫn hâm nóng hữu ích

    Dễ sử dụng bằng các hướng dẫn hâm nóng hữu ích

    Chỉ cần xoay núm để bật máy hâm sữa và chọn cài đặt hâm nóng của bạn. Máy hâm sữa có đi kèm một bảng tham khảo hâm nóng hữu ích để bạn có thể dễ dàng biết được quá trình hâm nóng sẽ mất bao lâu.

    Cài đặt rã đông nhẹ nhàng cho bình sữa

    Cài đặt rã đông nhẹ nhàng cho bình sữa

    Máy hâm sữa có một chế độ cài đặt rã đông tiện lợi. Bạn chỉ cần chọn cài đặt để rã đông sữa hoặc thức ăn cho bé đông lạnh thành chất lỏng, an toàn hơn hẳn so với việc rã đông trong lò vi sóng và thuận tiện hơn so với việc dùng nước.

    Tương thích với các bình sữa Philips Avent và hầu hết các nhãn hiệu phổ biến

    Tương thích với các bình sữa Philips Avent và hầu hết các nhãn hiệu phổ biến

    Bình giữ nhiệt hoàn toàn tương thích với tất cả các bình sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để hâm nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.

    Hâm nóng nhanh và đều

    Hâm nóng nhanh và đều

    Máy hâm sữa hâm nóng nhanh và đều. Bằng cách luân chuyển dòng sữa liên tục khi máy hâm nóng, các điểm nóng sẽ bị ngăn chặn.

    Hâm nóng bình sữa trong 3 phút

    Hâm nóng bình sữa trong 3 phút

    Máy hâm sữa sẽ hâm nóng 150ml/5oz sữa chỉ trong 3 phút*.

    Thích hợp để hâm nóng sữa và thức ăn cho bé

    Thích hợp để hâm nóng sữa và thức ăn cho bé

    Cũng như bình sữa, bạn cũng có thể dùng máy hâm sữa để hâm nóng thức ăn cho bé đồng đều và nhẹ nhàng.

    Giữ ấm sữa

    Giữ ấm sữa

    Sữa hay thức ăn cho bé được hâm nóng ở tốc độ chậm và giữ ấm ở nhiệt độ vừa phải để luôn sẵn sàng mỗi khi bạn cần.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      220 V~, 50 Hz
      Mức tiêu thụ điện
      275  W
      Mức tiêu thụ điện (chế độ tắt)
      <0,3W (thời gian tự động chuyển sang chế độ tắt: <1 phút)

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (RxCxD)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Kích thước hộp bán lẻ (RxCxD)
      175 x 185 x 160  mm

    • Xuất xứ

      Được thiết kế tại
      Châu Âu
      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy hâm sữa
      1  cái

    • Thông số kỹ thuật bao bì

      Bao bì giấy**

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Hâm nóng 150 ml / 5 oz sữa ở nhiệt độ 22°C / 72°F trong bình sữa thiết kế tự nhiên Philips 260 ml / 9 oz
    • Không thể dùng túi trữ sữa mẹ và bình sữa 2oz/60ml Philips Avent trong bình giữ nhiệt này.
    • *Có thể giao hàng dùng thiết kế bao bì giấy cũ hoặc mới trong thời gian chuyển tiếp

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

    2004 - 2025 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox