SCF355/09
Hâm nóng nhanh và đều
Hâm nóng sữa hoặc thức ăn cho bé trong 3 phút để chuẩn bị cho lần bú / lần ăn tiếp theo của bé. Máy làm ấm sữa hoặc thức ăn dần dần và liên tục để ngăn chặn các điểm nóng. Dễ vận hành, máy có cài đặt rã đông thuận tiện và có thể được sử dụng để hâm nóng thức ăn cho bé.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy hâm sữa được thiết kế liền khối, nhờ vậy bạn có thể vệ sinh máy dễ dàng, nhanh gọn để có nhiều thời gian chơi với con hơn.
Chỉ cần xoay núm để bật máy hâm sữa và chọn cài đặt hâm nóng của bạn. Máy hâm sữa có đi kèm một bảng tham khảo hâm nóng hữu ích để bạn có thể dễ dàng biết được quá trình hâm nóng sẽ mất bao lâu.
Máy hâm sữa có một chế độ cài đặt rã đông tiện lợi. Bạn chỉ cần chọn cài đặt để rã đông sữa hoặc thức ăn cho bé đông lạnh thành chất lỏng, an toàn hơn hẳn so với việc rã đông trong lò vi sóng và thuận tiện hơn so với việc dùng nước.
Bình giữ nhiệt hoàn toàn tương thích với tất cả các bình sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để hâm nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.
Máy hâm sữa hâm nóng nhanh và đều. Bằng cách luân chuyển dòng sữa liên tục khi máy hâm nóng, các điểm nóng sẽ bị ngăn chặn.
Máy hâm sữa sẽ hâm nóng 150ml/5oz sữa chỉ trong 3 phút*.
Cũng như bình sữa, bạn cũng có thể dùng máy hâm sữa để hâm nóng thức ăn cho bé đồng đều và nhẹ nhàng.
Sữa hay thức ăn cho bé được hâm nóng ở tốc độ chậm và giữ ấm ở nhiệt độ vừa phải để luôn sẵn sàng mỗi khi bạn cần.
Đặc điểm kỹ thuật
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Thông số kỹ thuật bao bì
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox