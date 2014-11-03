SCF355/00
Máy hâm sữa bằng điện nhanh nhất của chúng tôi
Vào những ngày bạn bận rộn nhất, máy hâm sữa Philips Avent này hâm nóng sữa nhanh và đều chỉ trong 3 phút. Dễ vận hành, máy có cài đặt rã đông thuận tiện và có thể được sử dụng để hâm nóng thức ăn cho bé.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy hâm sữa sẽ hâm nóng 150ml/5oz sữa chỉ trong 3 phút*.
Máy hâm sữa hâm nóng nhanh và đều. Bằng cách luân chuyển dòng sữa liên tục khi máy hâm nóng, các điểm nóng sẽ bị ngăn chặn.
Máy hâm sữa có một chế độ cài đặt rã đông tiện lợi. Bạn chỉ cần chọn cài đặt để rã đông sữa hoặc thức ăn cho bé đông lạnh thành chất lỏng, an toàn hơn hẳn so với việc rã đông trong lò vi sóng và thuận tiện hơn so với việc dùng nước.
Cũng như bình sữa, bạn cũng có thể dùng máy hâm sữa để hâm nóng thức ăn cho bé đồng đều và nhẹ nhàng.
Chỉ cần xoay núm để bật máy hâm sữa và chọn cài đặt hâm nóng của bạn. Máy hâm sữa có đi kèm một bảng tham khảo hâm nóng hữu ích để bạn có thể dễ dàng biết được quá trình hâm nóng sẽ mất bao lâu.
Sữa hay thức ăn cho bé được hâm nóng ở tốc độ chậm và giữ ấm ở nhiệt độ vừa phải để luôn sẵn sàng mỗi khi bạn cần.
Bình giữ nhiệt hoàn toàn tương thích với tất cả các bình sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để hâm nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.
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Đặc điểm kỹ thuật
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