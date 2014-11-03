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  • Máy hâm sữa bằng điện nhanh nhất của chúng tôi Máy hâm sữa bằng điện nhanh nhất của chúng tôi Máy hâm sữa bằng điện nhanh nhất của chúng tôi

    Philips Avent Máy hâm sữa nhanh

    SCF355/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Máy hâm sữa bằng điện nhanh nhất của chúng tôi

    Vào những ngày bạn bận rộn nhất, máy hâm sữa Philips Avent này hâm nóng sữa nhanh và đều chỉ trong 3 phút. Dễ vận hành, máy có cài đặt rã đông thuận tiện và có thể được sử dụng để hâm nóng thức ăn cho bé.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.750.000 đ

    Philips Avent Máy hâm sữa nhanh

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    Máy hâm sữa bằng điện nhanh nhất của chúng tôi

    Hâm nóng sữa nhanh và đều

    • Hâm nóng đều
    • Hâm nóng nhanh chóng
    • Rã đông nhẹ nhàng
    • Hâm nóng thức ăn cho bé
    Hâm nóng bình sữa trong 3 phút

    Hâm nóng bình sữa trong 3 phút

    Máy hâm sữa sẽ hâm nóng 150ml/5oz sữa chỉ trong 3 phút*.

    Hâm nóng nhanh và đều

    Hâm nóng nhanh và đều

    Máy hâm sữa hâm nóng nhanh và đều. Bằng cách luân chuyển dòng sữa liên tục khi máy hâm nóng, các điểm nóng sẽ bị ngăn chặn.

    Cài đặt rã đông nhẹ nhàng cho bình sữa

    Cài đặt rã đông nhẹ nhàng cho bình sữa

    Máy hâm sữa có một chế độ cài đặt rã đông tiện lợi. Bạn chỉ cần chọn cài đặt để rã đông sữa hoặc thức ăn cho bé đông lạnh thành chất lỏng, an toàn hơn hẳn so với việc rã đông trong lò vi sóng và thuận tiện hơn so với việc dùng nước.

    Cũng dùng để hâm nóng thức ăn dành cho bé

    Cũng dùng để hâm nóng thức ăn dành cho bé

    Cũng như bình sữa, bạn cũng có thể dùng máy hâm sữa để hâm nóng thức ăn cho bé đồng đều và nhẹ nhàng.

    Dễ sử dụng bằng các hướng dẫn hâm nóng hữu ích

    Dễ sử dụng bằng các hướng dẫn hâm nóng hữu ích

    Chỉ cần xoay núm để bật máy hâm sữa và chọn cài đặt hâm nóng của bạn. Máy hâm sữa có đi kèm một bảng tham khảo hâm nóng hữu ích để bạn có thể dễ dàng biết được quá trình hâm nóng sẽ mất bao lâu.

    Giữ ấm sữa

    Giữ ấm sữa

    Sữa hay thức ăn cho bé được hâm nóng ở tốc độ chậm và giữ ấm ở nhiệt độ vừa phải để luôn sẵn sàng mỗi khi bạn cần.

    Tương thích với bình sữa và bình chứa Philips Avent

    Bình giữ nhiệt hoàn toàn tương thích với tất cả các bình sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để hâm nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu sản phẩm

      Nhựa ABS
      Yes
      nhựa PP
      Yes

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Mức tiêu thụ điện
      300  W
      Điện áp
      220-240 V, 50/60 Hz
      Phân loại an toàn
      Class 1

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (RxCxD)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Kích thước hộp bán lẻ (RxCxD)
      175 x 185 x 160  mm

    • Xuất xứ

      Được thiết kế tại
      Châu Âu
      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy hâm sữa
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      All

    Badge-D2C

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    • Trong trường hợp sữa =< 150 ml / 5 oz ở nhiệt độ 20 °C / 70 °F trong bình sữa kiểu Cổ điển / Tự nhiên 260 ml / 9 oz của Philips Avent.
    • Không thể dùng túi trữ sữa mẹ và bình sữa 2oz/60ml Philips Avent trong bình giữ nhiệt này.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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