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    Philips Avent Máy tiệt trùng & sấy khô

    SCF293/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Tiệt trùng, sấy khô và bảo quản vật dụng

    Máy tiệt trùng & sấy khô bình sữa Starlight Plus (StarPlus) không những tiệt trùng bình sữa nhanh chóng và hợp vệ sinh, tiêu diệt 99,9% các loại vi trùng* mà còn phun ra luồng khí sạch để sấy khô bình sữa trước khi tắt. Tiệt trùng và sấy khô trong 40 phút để mẹ luôn an tâm bình sữa thật sự vệ sinh và sẵn sàng cho bé bú cữ sữa tiếp theo.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 3.495.000 đ

    Philips Avent Máy tiệt trùng & sấy khô

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    Tiệt trùng, sấy khô và bảo quản vật dụng

    Tiệt trùng hiệu quả bằng hơi nước mạnh, không khí lọc làm khô

    • Máy tiệt trùng và sấy khô
    • Cao cấp
    Loại bỏ vi khuẩn có hại

    Loại bỏ vi khuẩn có hại

    Tiệt trùng nhẹ nhàng, hiệu quả và không có hóa chất với Philips Avent. Máy tiệt trùng sử dụng sức mạnh của hơi nước tinh khiết để tiêu diệt 99,9% vi trùng có hại*.

    Một chu kỳ tiệt trùng và sấy khô hoàn chỉnh chỉ mất 40 phút

    Một chu kỳ tiệt trùng và sấy khô hoàn chỉnh chỉ mất 40 phút

    Chỉ mất 40 phút để chuẩn bị bình sữa cho lần bú tiếp theo của bé. Sau khi tiệt trùng bằng hơi nước mạnh mẽ, một luồng khí lọc tập trung sẽ sấy khô bình sữa và các phụ kiện, để các vật dụng sẵn sàng sử dụng ngay lập tức.

    Được thiết kế để giảm khả năng có mùi khó chịu

    Được thiết kế để giảm khả năng có mùi khó chịu

    Khay hứng mới giúp ngăn giọt sữa rơi trên bề mặt đế nhiệt, giảm khả năng có mùi khó chịu.

    Máy tiệt trùng cho phép bạn tiệt trùng, sấy khô và bảo quản vật dụng

    Máy tiệt trùng cho phép bạn tiệt trùng, sấy khô và bảo quản vật dụng

    Máy tiệt trùng cao cấp của chúng tôi không những làm sạch bình sữa và tiêu diệt vi trùng, mà còn sấy khô và bảo quản bình sữa và các phụ kiện, giữ cho các vật dụng được tiệt trùng trong tối đa 24 giờ.

    Bình sữa và các phụ kiện được giữ tiệt trùng trong 24 giờ*

    Bình sữa và các phụ kiện được giữ tiệt trùng trong 24 giờ*

    Máy tiệt trùng có quy trình vệ sinh kỹ lưỡng, không dùng hóa chất, nhờ vậy, chỉ cần luôn đậy nắp máy thì bình sữa và các phụ kiện sẽ được giữ tiệt trùng đến 24 giờ.

    Bề ngoài gọn, bên trong rộng

    Bề ngoài gọn, bên trong rộng

    Máy tiệt trùng của chúng tôi có thiết kế thon mảnh nhưng chứa được tới 6 bình sữa Philips Avent, đồng thời cũng chứa được các phụ kiện khác như núm vú, ty ngậm thông khí và dụng cụ hút sữa bằng tay.

    Làm sạch máy nhanh chóng và dễ dàng

    Làm sạch máy nhanh chóng và dễ dàng

    Thiết kế của máy tiệt trùng cho phép làm sạch nhanh chóng và dễ dàng, kể cả đế nhiệt, nhờ vậy mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với con hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Mức tiêu thụ điện (chế độ chờ)
      <0.3W (period reaches automatically standby mode: <1 min)
      Điện áp
      220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (Hàn Quốc), 120-127V~ 60Hz (NAM)
      Mức tiêu thụ điện
      650  W
      Phân loại an toàn
      Class 1

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước
      304 x 191 x 378  mm
      Trọng lượng
      2,4  kg

    • Thông số kỹ thuật thiết kế

      Chất liệu
      Plastic (PP)

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Kẹp
      1  cái
      Máy tiệt trùng hơi nước bằng điện
      1 cái

    • Khả năng tương thích

      Tương thích với dòng sản phẩm Philips-Avent
      Yes

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 months

    • Thông số kỹ thuật bao bì

      Bao bì giấy**
      Yes

    Badge-D2C

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    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Các kết quả thử nghiệm được cung cấp bởi một phòng thí nghiệm độc lập.
    • *Có thể giao hàng dùng thiết kế bao bì giấy cũ hoặc mới trong thời gian chuyển tiếp

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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