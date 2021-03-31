SCF293/00
Tiệt trùng, sấy khô và bảo quản vật dụng
Máy tiệt trùng & sấy khô bình sữa Starlight Plus (StarPlus) không những tiệt trùng bình sữa nhanh chóng và hợp vệ sinh, tiêu diệt 99,9% các loại vi trùng* mà còn phun ra luồng khí sạch để sấy khô bình sữa trước khi tắt. Tiệt trùng và sấy khô trong 40 phút để mẹ luôn an tâm bình sữa thật sự vệ sinh và sẵn sàng cho bé bú cữ sữa tiếp theo.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tiệt trùng nhẹ nhàng, hiệu quả và không có hóa chất với Philips Avent. Máy tiệt trùng sử dụng sức mạnh của hơi nước tinh khiết để tiêu diệt 99,9% vi trùng có hại*.
Chỉ mất 40 phút để chuẩn bị bình sữa cho lần bú tiếp theo của bé. Sau khi tiệt trùng bằng hơi nước mạnh mẽ, một luồng khí lọc tập trung sẽ sấy khô bình sữa và các phụ kiện, để các vật dụng sẵn sàng sử dụng ngay lập tức.
Khay hứng mới giúp ngăn giọt sữa rơi trên bề mặt đế nhiệt, giảm khả năng có mùi khó chịu.
Máy tiệt trùng cao cấp của chúng tôi không những làm sạch bình sữa và tiêu diệt vi trùng, mà còn sấy khô và bảo quản bình sữa và các phụ kiện, giữ cho các vật dụng được tiệt trùng trong tối đa 24 giờ.
Máy tiệt trùng có quy trình vệ sinh kỹ lưỡng, không dùng hóa chất, nhờ vậy, chỉ cần luôn đậy nắp máy thì bình sữa và các phụ kiện sẽ được giữ tiệt trùng đến 24 giờ.
Máy tiệt trùng của chúng tôi có thiết kế thon mảnh nhưng chứa được tới 6 bình sữa Philips Avent, đồng thời cũng chứa được các phụ kiện khác như núm vú, ty ngậm thông khí và dụng cụ hút sữa bằng tay.
Thiết kế của máy tiệt trùng cho phép làm sạch nhanh chóng và dễ dàng, kể cả đế nhiệt, nhờ vậy mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với con hơn.
Đặc điểm kỹ thuật
Trọng lượng và kích thước
Thông số kỹ thuật thiết kế
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Khả năng tương thích
Các giai đoạn phát triển
Thông số kỹ thuật bao bì
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