SCF291/00
Tiệt trùng trong vài phút và chỉ cần cất trữ đơn giản
Máy tiệt trùng bình sữa 3 trong 1 Starlight có thiết kế nhẹ, khoang chứa rộng, hiệu suất nhanh, có thể tiệt trùng hiệu quả tối đa 6 bình sữa và phụ kiện chỉ trong 10 phút, tiêu diệt 99,9% các loại vi trùng* để mẹ luôn an tâm bình sữa thật sự vệ sinh.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tiệt trùng nhẹ nhàng, hiệu quả và không có hóa chất với Philips Avent. Máy tiệt trùng sử dụng sức mạnh của hơi nước tinh khiết để tiêu diệt 99,9% vi trùng có hại*.
Chu kỳ tiệt trùng an toàn và nhanh chóng (chỉ mất 10 phút), sau đó máy tiệt trùng sẽ tự động tắt nguồn.
Khay hứng mới giúp ngăn giọt sữa rơi trên bề mặt đế nhiệt, giảm khả năng có mùi khó chịu.
Máy tiệt trùng thế hệ mới của chúng tôi có thể đặt ở mọi nơi, giảm kích thước để chứa các vật dụng nhỏ hơn, ví dụ như ty ngậm và chiếm ít không gian trên mặt bếp khi không sử dụng.
Máy tiệt trùng có quy trình vệ sinh kỹ lưỡng, không dùng hóa chất, nhờ vậy, chỉ cần luôn đậy nắp máy thì bình sữa và các phụ kiện sẽ được giữ tiệt trùng đến 24 giờ.
Máy tiệt trùng của chúng tôi có thiết kế thon mảnh nhưng chứa được tới 6 bình sữa Philips Avent, đồng thời cũng chứa được các phụ kiện khác như núm vú, ty ngậm thông khí và dụng cụ hút sữa bằng tay.
Thiết kế của máy tiệt trùng cho phép làm sạch nhanh chóng và dễ dàng, kể cả đế nhiệt, nhờ vậy mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với con hơn.
Đặc điểm kỹ thuật
Trọng lượng và kích thước
Thông số kỹ thuật thiết kế
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Khả năng tương thích
Các giai đoạn phát triển
Thông số kỹ thuật bao bì
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