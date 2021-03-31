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  • Tiệt trùng trong vài phút và chỉ cần cất trữ đơn giản Tiệt trùng trong vài phút và chỉ cần cất trữ đơn giản Tiệt trùng trong vài phút và chỉ cần cất trữ đơn giản
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    Philips Avent Máy tiệt trùng 3 trong 1

    SCF291/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Tiệt trùng trong vài phút và chỉ cần cất trữ đơn giản

    Máy tiệt trùng bình sữa 3 trong 1 Starlight có thiết kế nhẹ, khoang chứa rộng, hiệu suất nhanh, có thể tiệt trùng hiệu quả tối đa 6 bình sữa và phụ kiện chỉ trong 10 phút, tiêu diệt 99,9% các loại vi trùng* để mẹ luôn an tâm bình sữa thật sự vệ sinh.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 2.355.000 đ

    Philips Avent Máy tiệt trùng 3 trong 1

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    Tiệt trùng trong vài phút và chỉ cần cất trữ đơn giản

    Tiệt trùng trong vòng 10 phút

    • Máy tiệt trùng bình sữa
    • Thế hệ mới
    Loại bỏ vi khuẩn có hại

    Loại bỏ vi khuẩn có hại

    Tiệt trùng nhẹ nhàng, hiệu quả và không có hóa chất với Philips Avent. Máy tiệt trùng sử dụng sức mạnh của hơi nước tinh khiết để tiêu diệt 99,9% vi trùng có hại*.

    Chu kỳ tiệt trùng chỉ mất 10 phút

    Chu kỳ tiệt trùng chỉ mất 10 phút

    Chu kỳ tiệt trùng an toàn và nhanh chóng (chỉ mất 10 phút), sau đó máy tiệt trùng sẽ tự động tắt nguồn.

    Được thiết kế để giảm khả năng có mùi khó chịu

    Được thiết kế để giảm khả năng có mùi khó chịu

    Khay hứng mới giúp ngăn giọt sữa rơi trên bề mặt đế nhiệt, giảm khả năng có mùi khó chịu.

    Máy tiệt trùng được thiết kế để tiết kiệm không gian

    Máy tiệt trùng được thiết kế để tiết kiệm không gian

    Máy tiệt trùng thế hệ mới của chúng tôi có thể đặt ở mọi nơi, giảm kích thước để chứa các vật dụng nhỏ hơn, ví dụ như ty ngậm và chiếm ít không gian trên mặt bếp khi không sử dụng.

    Bình sữa và các phụ kiện được giữ tiệt trùng trong 24 giờ*

    Bình sữa và các phụ kiện được giữ tiệt trùng trong 24 giờ*

    Máy tiệt trùng có quy trình vệ sinh kỹ lưỡng, không dùng hóa chất, nhờ vậy, chỉ cần luôn đậy nắp máy thì bình sữa và các phụ kiện sẽ được giữ tiệt trùng đến 24 giờ.

    Bề ngoài gọn, bên trong rộng

    Bề ngoài gọn, bên trong rộng

    Máy tiệt trùng của chúng tôi có thiết kế thon mảnh nhưng chứa được tới 6 bình sữa Philips Avent, đồng thời cũng chứa được các phụ kiện khác như núm vú, ty ngậm thông khí và dụng cụ hút sữa bằng tay.

    Làm sạch máy nhanh chóng và dễ dàng

    Làm sạch máy nhanh chóng và dễ dàng

    Thiết kế của máy tiệt trùng cho phép làm sạch nhanh chóng và dễ dàng, kể cả đế nhiệt, nhờ vậy mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với con hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (Hàn Quốc), 120-127V~ 60Hz (NAM), 110V~ 60Hz (Đài Loan)
      Mức tiêu thụ điện
      650  W
      Phân loại an toàn
      Class 1
      Mức tiêu thụ điện (chế độ tắt)
      <0.3W (period reaches automatically off mode: <1 min)

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước
      304 x 183 x 359  mm
      Trọng lượng
      1,78  kg

    • Thông số kỹ thuật thiết kế

      Chất liệu
      Plastic (PP)

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Kẹp
      1  cái
      Máy tiệt trùng hơi nước bằng điện
      1 cái

    • Khả năng tương thích

      Tương thích với dòng sản phẩm Philips-Avent
      Yes

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 months

    • Thông số kỹ thuật bao bì

      Bao bì giấy**
      Yes

    Badge-D2C

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    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Các kết quả thử nghiệm được cung cấp bởi một phòng thí nghiệm độc lập.
    • *Có thể giao hàng dùng thiết kế bao bì giấy cũ hoặc mới trong thời gian chuyển tiếp

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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