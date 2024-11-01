Philips Avent 4-in-1 electric steam sterilizer SCF286/02 Kills 99.9% of harmful germs Sterilizes in 6 minutes Fits 6 Philips Avent bottles Adjustable 4-in-1 design
SCF286/02
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Philips Avent 4-in-1 electric steam sterilizer SCF286/02 Kills 99.9% of harmful germs Sterilizes in 6 minutes Fits 6 Philips Avent bottles Adjustable 4-in-1 design