Cụm từ tìm kiếm

  • Giữ ấm mọi lúc, mọi nơi Giữ ấm mọi lúc, mọi nơi Giữ ấm mọi lúc, mọi nơi

    Philips Avent Bình giữ nhiệt trên đường đi

    SCF256

    Giữ ấm mọi lúc, mọi nơi

    Bình giữ nhiệt này có thể hâm nóng sữa mọi lúc, mọi nơi, khi bạn đang đi trên đường và cần cho bé bú. Nước sôi được giữ nóng trong bình giữ nhiệt tới 6 giờ và bình sữa có thể được hâm nóng trong khoảng 2 phút 30 giây.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 750.000 đ

    Philips Avent Bình giữ nhiệt trên đường đi

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy hâm sữa

    Giữ ấm mọi lúc, mọi nơi

    • Hâm nóng sữa trên đường đi
    • Hâm nóng nhanh chóng
    • Nắp bình bảo vệ
    • Hâm nóng thức ăn dành cho bé
    Hâm nóng bình sữa chỉ trong 2 phút 30 giây

    Hâm nóng bình sữa chỉ trong 2 phút 30 giây

    Bình giữ nhiệt có thể hâm nóng 180ml sữa chỉ trong 2 phút 30 giây*.

    Nắp rót dễ dàng

    Nắp rót dễ dàng

    Nắp rót dễ dàng được thiết kế để sữa không bị trào trong khi di chuyển. Nắp có vị trí mở và đóng rõ ràng, dễ làm sạch.

    Nắp bình bảo vệ

    Nắp bình bảo vệ

    Nắp bảo vệ trên bình giúp bình sữa nằm an toàn bên trong máy, để đảm bảo hâm nóng nhanh và an toàn.

    Hướng dẫn tham khảo

    Hướng dẫn tham khảo

    Hướng dẫn sử dụng được in trực tiếp trên bình, chỉ dẫn thời gian hâm nóng tương ứng cho mọi loại dung tích bình sữa Philips Avent, tùy thuộc vào nhiệt độ của sữa.

    Hâm nóng nhiều loại thức ăn

    Hâm nóng nhiều loại thức ăn

    Hâm nóng nhiều dung lượng sữa khác nhau bằng nước nóng trong bình giữ nhiệt được tiệt trùng sẵn (500 ml).

    Bình giữ nhiệt giúp hâm nóng sữa trên đường đi

    Không cần nối với nguồn điện. Đây là bình giữ nhiệt mà bạn có thể mang theo khắp nơi. Nước sôi được giữ nóng trong bình giữ nhiệt tới 6 giờ và có thể được dùng để hâm nóng nhiều bình sữa.

    Dễ sử dụng

    Chỉ cần đặt bình sữa vào trong bình giữ nhiệt, bật mở nắp rót của bình giữ nhiệt được tiệt trùng sẵn và đổ nước nóng vào trong bình. Vặn chặt nắp vào bình để hâm nóng bình sữa an toàn, dễ dàng và nhanh chóng.

    Tương thích với bình sữa và bình chứa Philips Avent

    Bình giữ nhiệt hoàn toàn tương thích với tất cả các bình sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để hâm nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu sản phẩm

      Chất liệu sản phẩm
      Thép không gỉ (cốc), nhựa PP (bình và nắp bảo vệ), nhựa PP/ABS (nắp rót)

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm
      200xø104,36  mm
      Kích thước
      105*105*207 mm

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy hâm sữa
      1  cái

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Trong trường hợp bình sữa 180 ml (6 oz) với nhiệt độ 20ºC
    • Không thể dùng túi trữ sữa mẹ và bình sữa 2oz/60ml Philips Avent trong bình giữ nhiệt này.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox