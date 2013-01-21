SCF256
Giữ ấm mọi lúc, mọi nơi
Bình giữ nhiệt này có thể hâm nóng sữa mọi lúc, mọi nơi, khi bạn đang đi trên đường và cần cho bé bú. Nước sôi được giữ nóng trong bình giữ nhiệt tới 6 giờ và bình sữa có thể được hâm nóng trong khoảng 2 phút 30 giây.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bình giữ nhiệt có thể hâm nóng 180ml sữa chỉ trong 2 phút 30 giây*.
Nắp rót dễ dàng được thiết kế để sữa không bị trào trong khi di chuyển. Nắp có vị trí mở và đóng rõ ràng, dễ làm sạch.
Nắp bảo vệ trên bình giúp bình sữa nằm an toàn bên trong máy, để đảm bảo hâm nóng nhanh và an toàn.
Hướng dẫn sử dụng được in trực tiếp trên bình, chỉ dẫn thời gian hâm nóng tương ứng cho mọi loại dung tích bình sữa Philips Avent, tùy thuộc vào nhiệt độ của sữa.
Hâm nóng nhiều dung lượng sữa khác nhau bằng nước nóng trong bình giữ nhiệt được tiệt trùng sẵn (500 ml).
Không cần nối với nguồn điện. Đây là bình giữ nhiệt mà bạn có thể mang theo khắp nơi. Nước sôi được giữ nóng trong bình giữ nhiệt tới 6 giờ và có thể được dùng để hâm nóng nhiều bình sữa.
Chỉ cần đặt bình sữa vào trong bình giữ nhiệt, bật mở nắp rót của bình giữ nhiệt được tiệt trùng sẵn và đổ nước nóng vào trong bình. Vặn chặt nắp vào bình để hâm nóng bình sữa an toàn, dễ dàng và nhanh chóng.
Bình giữ nhiệt hoàn toàn tương thích với tất cả các bình sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để hâm nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.
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