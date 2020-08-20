SCF194/00
Kích thích bé bú tự nhiên và làm tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con
Ty ngậm đúc khối Philips Avent được thiết kế liền kề độc đáo với lõi bọc ngón tay vừa giúp bé mút ty ngậm an toàn vừa tăng tiến tình cảm giữa hai mẹ con. Ty ngậm được làm từ chất liệu silicon dùng trong ngành y tế nên việc vệ sinh rất dễ dàng.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ty ngậm được phân phối sử dụng ở các bệnh viện ở Hoa Kỳ và được các chuyên gia y tế tin dùng để dỗ trẻ sơ sinh nín khóc.*
Ty ngậm đúc khối này hơi khác với các sản phẩm ty ngậm khác của chúng tôi. Ty ngậm này có hình dáng độc đáo cho phép mẹ nhét ngón tay vào lõi bọc của núm vú, nhờ vậy bé có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, từ đó kích thích bú mút tự nhiên và gắn kết tình cảm mẹ con hơn.
Đầu ty silicon, có thể gập lại, thiết kế đối xứng hỗ trợ phát triển vòm miệng, răng và lợi của bé.
Ty ngậm được làm từ chất liệu silicon dẻo dùng trong ngành y tế, bền và không chứa BPA.
Vệ sinh ty ngậm rất dễ dàng, chỉ cần cho ty ngậm vào máy khử trùng hoặc ngâm trong nước ấm.
Bảo đảm vệ sinh
An toàn
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