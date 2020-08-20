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  • Kích thích bé bú tự nhiên và làm tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con Kích thích bé bú tự nhiên và làm tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con Kích thích bé bú tự nhiên và làm tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con
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    Philips Avent Ty ngậm đúc khối

    SCF194/00

    Kích thích bé bú tự nhiên và làm tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con

    Ty ngậm đúc khối Philips Avent được thiết kế liền kề độc đáo với lõi bọc ngón tay vừa giúp bé mút ty ngậm an toàn vừa tăng tiến tình cảm giữa hai mẹ con. Ty ngậm được làm từ chất liệu silicon dùng trong ngành y tế nên việc vệ sinh rất dễ dàng.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 285.000 đ

    Philips Avent Ty ngậm đúc khối

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    Kích thích bé bú tự nhiên và làm tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con

    Chất liệu silicon dẻo dùng trong ngành y tế

    • Thiết kế chất liệu silicon liền khối
    • 0-3 tháng tuổi
    • Thiết kế cấu trúc vòm miệng, không BPA
    • Gói 2 sản phẩm
    Được phân phối sử dụng ở các bệnh viện ở Hoa Kỳ

    Được phân phối sử dụng ở các bệnh viện ở Hoa Kỳ

    Ty ngậm được phân phối sử dụng ở các bệnh viện ở Hoa Kỳ và được các chuyên gia y tế tin dùng để dỗ trẻ sơ sinh nín khóc.*

    Thiết kế độc đáo giúp tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con

    Thiết kế độc đáo giúp tăng sự gần gũi giữa hai mẹ con

    Ty ngậm đúc khối này hơi khác với các sản phẩm ty ngậm khác của chúng tôi. Ty ngậm này có hình dáng độc đáo cho phép mẹ nhét ngón tay vào lõi bọc của núm vú, nhờ vậy bé có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, từ đó kích thích bú mút tự nhiên và gắn kết tình cảm mẹ con hơn.

    Được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé

    Được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé

    Đầu ty silicon, có thể gập lại, thiết kế đối xứng hỗ trợ phát triển vòm miệng, răng và lợi của bé.

    Được làm từ chất liệu silicon dùng trong ngành y tế, bền và không chứa BPA

    Được làm từ chất liệu silicon dùng trong ngành y tế, bền và không chứa BPA

    Ty ngậm được làm từ chất liệu silicon dẻo dùng trong ngành y tế, bền và không chứa BPA.

    Dễ khử trùng, đảm bảo vệ sinh

    Dễ khử trùng, đảm bảo vệ sinh

    Vệ sinh ty ngậm rất dễ dàng, chỉ cần cho ty ngậm vào máy khử trùng hoặc ngâm trong nước ấm.

    Thông số kỹ thuật

    • Bảo đảm vệ sinh

      Có thể tiệt trùng
      Dễ vệ sinh

    • An toàn

      Không chứa BPA

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm đúc khối
      2  cái

    Badge-D2C

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    • Ty ngậm đúc khối này có cùng hình dáng đầu ty và chất liệu như với các mẫu sản phẩm được bán ở Hoa Kỳ, nhưng khác hình dáng vỏ bọc.
    • Nhãn hiệu ty ngậm số 1 thế giới
    • Nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng để hợp vệ sinh
    • Dòng sản phẩm của Philips Avent hỗ trợ mẹ và bé cho từng giai đoạn phát triển

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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