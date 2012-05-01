SCF178/24
Chăm sóc làn da mỏng manh của bé bằng không khí
Ty ngậm thông khí Philips Avent cho phép da bé dễ thở một cách thoải mái. 6 lỗ thông khí trên tấm chắn uốn cong cho luồng khí mạnh hơn, giúp giảm kích ứng da. Đầu ty thiết kế theo hình dáng viền răng, có thể gập lại, tương ứng với cấu trúc phát triển tự nhiên của vòm miệng.Xem tất cả lợi ích
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Làn da chúng ta cũng cần được thở, đặc biệt là da trẻ em. Tấm chắn của Philips Avent có 6 lỗ thông khí cung cấp luồng khí mạnh hơn, giúp giảm kích ứng da.
Đầu ty silicon, có thể gập lại, thiết kế đối xứng hỗ trợ phát triển vòm miệng, răng và lợi của bé.
Ty ngậm được sản xuất tại cơ sở đã từng giành nhiều giải thưởng ở Vương quốc Anh, vì vậy bạn hãy yên tâm rằng con của bạn luôn được chăm sóc tốt nhất.*
Vòng tay cầm an toàn của Philips Avent cho phép bạn dễ dàng tháo ty ngậm bất cứ lúc nào. Thậm chí bàn tay bé nhỏ của trẻ cũng có thể cầm nắm tốt.
Đậy nắp lại khi không sử dụng, để bảo quản ty ngậm sạch sẽ và an toàn.
Vệ sinh ty ngậm rất dễ dàng, chỉ cần cho ty ngậm vào máy khử trùng hoặc ngâm trong nước ấm.
Bảo đảm vệ sinh
An toàn
Dụng cụ đi kèm
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