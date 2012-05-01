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  • Chăm sóc làn da mỏng manh của bé bằng không khí Chăm sóc làn da mỏng manh của bé bằng không khí Chăm sóc làn da mỏng manh của bé bằng không khí

    Philips Avent Ty ngậm thông khí

    SCF178/13

    Chăm sóc làn da mỏng manh của bé bằng không khí

    Ty ngậm thông khí Philips Avent cho phép da bé dễ thở một cách thoải mái. 6 lỗ thông khí trên tấm chắn cung cấp luồng khí mạnh hơn, giúp giảm kích ứng da. Đầu ty thiết kế theo hình dáng viền răng, có thể gập lại, tương ứng với cấu trúc phát triển tự nhiên của vòm miệng.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 165.000 đ

    Philips Avent Ty ngậm thông khí

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    Chăm sóc làn da mỏng manh của bé bằng không khí

    Lỗ thoát khí lớn hơn để cho da thở

    • Dịu nhẹ, thoải mái
    • 0-6 tháng tuổi
    • Thiết kế cấu trúc vòm miệng, không BPA
    • Gói 1 sản phẩm
    Lỗ thoát khí lớn hơn để cho da bé dễ thở

    Lỗ thoát khí lớn hơn để cho da bé dễ thở

    Làn da chúng ta cũng cần được thở, đặc biệt là da trẻ em. Tấm chắn của Philips Avent có 6 lỗ thông khí cung cấp luồng khí mạnh hơn, giúp giảm kích ứng da.

    9 trên 10 trẻ chấp nhận ty ngậm của Philips Avent*

    9 trên 10 trẻ chấp nhận ty ngậm của Philips Avent*

    Trẻ em biết bản thân chúng cần gì. Chúng tôi đã hỏi các bà mẹ về phản ứng của trẻ khi dùng đầu ty Philips Avent và kết quả là 9 trên 10 trẻ chấp nhận ty ngậm của chúng tôi.*

    Được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé

    Được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé

    Đầu ty silicon, có thể gập lại, thiết kế đối xứng hỗ trợ phát triển vòm miệng, răng và lợi của bé.

    Được sản xuất tại cơ sở đã từng giành nhiều giải thưởng ở Vương quốc Anh

    Được sản xuất tại cơ sở đã từng giành nhiều giải thưởng ở Vương quốc Anh

    Ty ngậm được sản xuất tại cơ sở đã từng giành nhiều giải thưởng ở Vương quốc Anh, vì vậy bạn hãy yên tâm rằng con của bạn luôn được chăm sóc tốt nhất.*

    Vòng tay cầm an toàn, dễ tháo

    Vòng tay cầm an toàn, dễ tháo

    Vòng tay cầm an toàn của Philips Avent cho phép bạn dễ dàng tháo ty ngậm bất cứ lúc nào. Thậm chí bàn tay bé nhỏ của trẻ cũng có thể cầm nắm tốt.

    Nắp đậy bảo đảm ty ngậm của trẻ luôn được sạch sẽ

    Nắp đậy bảo đảm ty ngậm của trẻ luôn được sạch sẽ

    Đậy nắp lại khi không sử dụng, để bảo quản ty ngậm sạch sẽ và an toàn.

    Dễ khử trùng, đảm bảo vệ sinh

    Dễ khử trùng, đảm bảo vệ sinh

    Vệ sinh ty ngậm rất dễ dàng, chỉ cần cho ty ngậm vào máy khử trùng hoặc ngâm trong nước ấm.

    Thông số kỹ thuật

    • Bảo đảm vệ sinh

      Có thể tiệt trùng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Dễ vệ sinh

    • An toàn

      Không chứa BPA
      Vòng tay cầm an toàn

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm thông khí
      1  cái

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu ty ngậm số 1 thế giới
    • Nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng để hợp vệ sinh
    • Dòng sản phẩm của Philips Avent hỗ trợ mẹ và bé cho từng giai đoạn phát triển
    • Được kiểm tra trực tuyến với 100 bà mẹ tại Anh năm 2012
    • Nhà sản xuất của năm 2014

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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