SCF176/21
Phát sáng trong bóng tối, không chứa BPA
Đầu ty Philips Avent có tác dụng chỉnh nha, thiết kế đối xứng và có thể gập lại, tương ứng với cấu trúc tự nhiên của vòm miệng, răng và lợi của bé. Các sản phẩm ty ngậm Philips Avent đều được làm từ silicon, không mùi và vị. Màu sắc đa dạng.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu ty Philips Avent thiết kế đối xứng phẳng, hình giọt nước, tương ứng với cấu trúc tự nhiên của vòm miệng, răng và lợi của bé, ngay cả khi ty ngậm bị xoay ngược lại trong miệng.
Đầu ty thông khí bằng silicon của Philips Avent không mùi, không vị giúp bé dễ chấp nhận hơn. Silicon trơn nhẵn, trong suốt, dễ vệ sinh và bé dễ sử dụng. Đầu ty bền và không bị biến dạng hoặc phai màu theo thời gian.
Để giữ vệ sinh cho đầu ty
Để lấy ty ngậm Philips Avent ra dễ dàng bất kỳ lúc nào
9/10 trẻ chấp nhận ty ngậm Philips Avent (được kiểm tra trực tuyến với 100 bà mẹ tại Anh năm 2012).
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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