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  • Phát sáng trong bóng tối, không chứa BPA Phát sáng trong bóng tối, không chứa BPA Phát sáng trong bóng tối, không chứa BPA

    Philips Avent Ty ngậm ban đêm

    SCF176/21

    Phát sáng trong bóng tối, không chứa BPA

    Đầu ty Philips Avent có tác dụng chỉnh nha, thiết kế đối xứng và có thể gập lại, tương ứng với cấu trúc tự nhiên của vòm miệng, răng và lợi của bé. Các sản phẩm ty ngậm Philips Avent đều được làm từ silicon, không mùi và vị. Màu sắc đa dạng.

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    Philips Avent Ty ngậm ban đêm

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    Phát sáng trong bóng tối, không chứa BPA

    Ty ngậm với tay cầm độc đáo phát sáng trong bóng tối.

    • 3-6 tháng tuổi
    • Không chứa BPA
    Đầu ty chỉnh nha, đàn hồi và thiết kế đối xứng

    Đầu ty chỉnh nha, đàn hồi và thiết kế đối xứng

    Đầu ty Philips Avent thiết kế đối xứng phẳng, hình giọt nước, tương ứng với cấu trúc tự nhiên của vòm miệng, răng và lợi của bé, ngay cả khi ty ngậm bị xoay ngược lại trong miệng.

    Đầu ty bằng silicon thân thiện với người dùng

    Đầu ty bằng silicon thân thiện với người dùng

    Đầu ty thông khí bằng silicon của Philips Avent không mùi, không vị giúp bé dễ chấp nhận hơn. Silicon trơn nhẵn, trong suốt, dễ vệ sinh và bé dễ sử dụng. Đầu ty bền và không bị biến dạng hoặc phai màu theo thời gian.

    Nắp đậy bảo đảm vệ sinh

    Nắp đậy bảo đảm vệ sinh

    Để giữ vệ sinh cho đầu ty

    Vòng tay cầm an toàn

    Vòng tay cầm an toàn

    Để lấy ty ngậm Philips Avent ra dễ dàng bất kỳ lúc nào

    9/10 trẻ chấp nhận ty ngậm Philips Avent*

    9/10 trẻ chấp nhận ty ngậm Philips Avent*

    9/10 trẻ chấp nhận ty ngậm Philips Avent (được kiểm tra trực tuyến với 100 bà mẹ tại Anh năm 2012).

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      England

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm silicon
      2  cái
      Nắp đậy bảo đảm vệ sinh
      2  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 tháng

    Badge-D2C

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    • Không buộc ty ngậm xung quanh cổ của trẻ em vì sẽ gây nguy cơ bị nghẹt thở.
    • 9/10 trẻ chấp nhận ty ngậm Philips Avent (được kiểm tra trực tuyến với 100 bà mẹ tại Anh năm 2012)

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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