SCF170/18
Được thiết kế cho các nhu cầu sử dụng thoải mái hàng ngày của trẻ
Ty ngậm thiết kế cổ điển (dòng Classic) Philips Avent đáp ứng các nhu cầu bú sữa nhẹ nhàng của bé trong suốt ngày dài. Đầu ty thiết kế theo hình dáng viền răng, có thể gập lại, tương ứng với cấu trúc phát triển tự nhiên của vòm miệng và có nhiều màu sắc khác nhau.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Trẻ em biết bản thân chúng cần gì. Chúng tôi đã hỏi các bà mẹ về phản ứng của trẻ khi dùng đầu ty Philips Avent và kết quả là 9 trên 10 trẻ chấp nhận ty ngậm của chúng tôi.*
Đầu ty silicon, có thể gập lại, thiết kế đối xứng hỗ trợ phát triển vòm miệng, răng và lợi của bé.
Ty ngậm được sản xuất tại cơ sở đã từng giành nhiều giải thưởng ở Vương quốc Anh, vì vậy bạn hãy yên tâm rằng con của bạn luôn được chăm sóc tốt nhất.*
Vòng tay cầm an toàn của Philips Avent cho phép bạn dễ dàng tháo ty ngậm bất cứ lúc nào. Thậm chí bàn tay bé nhỏ của trẻ cũng có thể cầm nắm tốt.
Đậy nắp lại khi không sử dụng, để bảo quản ty ngậm sạch sẽ và an toàn.
Vệ sinh ty ngậm rất dễ dàng, chỉ cần cho ty ngậm vào máy khử trùng hoặc ngâm trong nước ấm.
Bảo đảm vệ sinh
An toàn
Dụng cụ đi kèm
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