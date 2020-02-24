SCF153/03
Giúp mẹ cho bé bú lâu hơn và thoải mái hơn*
Miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế để giúp mẹ cho bé bú trong trường hợp đầu ngực mẹ bị phẳng, bị thụt vào trong, nhạy cảm, đau rát hoặc rạn nứt và bé khó bú mẹ. Miếng bảo vệ đầu ngực hình bướm siêu mỏng vừa cho phép bé tiếp xúc với ngực của mẹ, vừa giúp mẹ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên con.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Miếng bảo vệ đầu ngực hình bướm siêu mỏng được thiết kế giúp bé tiếp xúc với da mẹ nhiều hơn. Nhờ thiết kế này, không những cằm bé có thể chạm vào da mẹ, mà mũi bé còn có thể ngửi được mùi và hơi ấm của mẹ. Bạn chỉ cần đặt miếng bảo vệ lên giữa đầu ngực để đảm bảo bé có thể ngậm toàn bộ núm vú, vừa tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên con, vừa không lo đầu ngực bị tổn thương.
Miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế để giúp bé ngậm bầu sữa dễ dàng và để bạn có thể cho bé bú mẹ lâu hơn*. Đối với các mẹ có đầu ngực phẳng hoặc bị thụt vào trong, các bé bú yếu hay bị khiếm khuyết về răng hàm mặt, miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế theo hình dạng núm vú giúp hỗ trợ động tác ngậm, giữ và duy trì đầu ngực nhô ra trong lúc bé tạm dừng bú.
Miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế dành cho núm vú bị đau rát hoặc rạn nứt, giúp giảm cọ xát và kéo căng núm vú, đồng thời mẹ sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong khi cho con bú.
Miếng bảo vệ đầu ngực có thể giúp kiểm soát dòng sữa mẹ và hỗ trợ các bé bú yếu. Trên đầu miếng bảo vệ có 3 lỗ nhỏ giúp điều chỉnh dòng chảy của sữa nếu sữa chảy xuống quá nhiều. Bằng cách này, bé có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bú và bú thoải mái hơn.
Miếng bảo vệ đầu ngực có sẵn 2 kích cỡ giúp vừa vặn với bầu ngực của bạn hơn: cỡ nhỏ dành cho đầu ngực đường kính 12 mm còn cỡ trung dành cho đầu ngực đường kính 21 mm. Để tìm đúng kích cỡ đầu ngực, bạn nên ngồi thoải mái và đặt vòng có lỗ lên trên núm vú. Xoay miếng chắn theo chiều kim đồng hồ và để núm vú lọt vào trong ống. Sau đó, kéo căng phần đế của miếng chắn quanh quầng vú. Nếu khoảng hở giữa núm vú và phần mặt silicon là 2 mm thì đây là kích cỡ đúng. Mẹo: Nên chọn kích cỡ dựa theo đầu vú, không theo quầng vú. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được trợ giúp thêm.
Mẹ cần làm sạch miếng bảo vệ đầu ngực trước mỗi lần sử dụng, việc này sẽ không mất quá 10 phút. Cách làm: cho các miếng bảo vệ đầu ngực vào nước sôi trong 5 phút hoặc có thể sử dụng Hộp tiệt trùng. Cho cả hai miếng bảo vệ đầu ngực đã rửa sạch vào trong hộp tiệt trùng và cho thêm 25 ml nước. Sau đó, đặt các miếng bảo vệ đầu ngực vào lò vi sóng ở 750-1000W trong 3 phút. Để nguội trong 5 phút. Sau đó, xả hết nước ra. Lúc này, mẹ đã có thể sử dụng các miếng bảo vệ đầu ngực. Mẹ có thể dùng hộp tiệt trùng để đựng miếng bảo vệ đầu ngực khi đi ra ngoài cũng như để giữ vệ sinh sạch sẽ.
Miếng bảo vệ đầu ngực Philips Avent được làm từ silicon cực mịn, mềm, tương đồng với núm ty các bình sữa cho trẻ sơ sinh của Philips Avent giúp dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình.
Dụng cụ đi kèm
Thiết kế
Chất liệu
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox