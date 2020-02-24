Cụm từ tìm kiếm

  • Giúp mẹ cho bé bú lâu hơn và thoải mái hơn* Giúp mẹ cho bé bú lâu hơn và thoải mái hơn* Giúp mẹ cho bé bú lâu hơn và thoải mái hơn*

    Philips Avent Miếng bảo vệ đầu ngực

    SCF153/03

    Giúp mẹ cho bé bú lâu hơn và thoải mái hơn*

    Miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế để giúp mẹ cho bé bú trong trường hợp đầu ngực mẹ bị phẳng, bị thụt vào trong, nhạy cảm, đau rát hoặc rạn nứt và bé khó bú mẹ. Miếng bảo vệ đầu ngực hình bướm siêu mỏng vừa cho phép bé tiếp xúc với ngực của mẹ, vừa giúp mẹ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên con.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 250.000 đ

    Philips Avent Miếng bảo vệ đầu ngực

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Bú sữa mẹ

    Giúp mẹ cho bé bú lâu hơn và thoải mái hơn*

    Bé dễ ngậm và vẫn nhẹ nhàng với làn da mẹ*

    • Thiết kế phù hợp cho bé tiếp xúc da mẹ
    • Ngăn đau đầu ngực khi cho con bú
    • Cỡ trung (21 mm)
    • 2 miếng
    Hình dáng vừa vặn để bé tiếp xúc với da

    Hình dáng vừa vặn để bé tiếp xúc với da

    Miếng bảo vệ đầu ngực hình bướm siêu mỏng được thiết kế giúp bé tiếp xúc với da mẹ nhiều hơn. Nhờ thiết kế này, không những cằm bé có thể chạm vào da mẹ, mà mũi bé còn có thể ngửi được mùi và hơi ấm của mẹ. Bạn chỉ cần đặt miếng bảo vệ lên giữa đầu ngực để đảm bảo bé có thể ngậm toàn bộ núm vú, vừa tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên con, vừa không lo đầu ngực bị tổn thương.

    Được thiết kế để bé có thể ngậm dễ dàng

    Được thiết kế để bé có thể ngậm dễ dàng

    Miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế để giúp bé ngậm bầu sữa dễ dàng và để bạn có thể cho bé bú mẹ lâu hơn*. Đối với các mẹ có đầu ngực phẳng hoặc bị thụt vào trong, các bé bú yếu hay bị khiếm khuyết về răng hàm mặt, miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế theo hình dạng núm vú giúp hỗ trợ động tác ngậm, giữ và duy trì đầu ngực nhô ra trong lúc bé tạm dừng bú.

    Dành cho da nhạy cảm, đầu ngực bị đau rát hoặc nứt

    Dành cho da nhạy cảm, đầu ngực bị đau rát hoặc nứt

    Miếng bảo vệ đầu ngực được thiết kế dành cho núm vú bị đau rát hoặc rạn nứt, giúp giảm cọ xát và kéo căng núm vú, đồng thời mẹ sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong khi cho con bú.

    Bé bú theo tốc độ khiến bé thoải mái nhất

    Bé bú theo tốc độ khiến bé thoải mái nhất

    Miếng bảo vệ đầu ngực có thể giúp kiểm soát dòng sữa mẹ và hỗ trợ các bé bú yếu. Trên đầu miếng bảo vệ có 3 lỗ nhỏ giúp điều chỉnh dòng chảy của sữa nếu sữa chảy xuống quá nhiều. Bằng cách này, bé có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bú và bú thoải mái hơn.

    Được thiết kế vừa vặn với bầu ngực

    Được thiết kế vừa vặn với bầu ngực

    Miếng bảo vệ đầu ngực có sẵn 2 kích cỡ giúp vừa vặn với bầu ngực của bạn hơn: cỡ nhỏ dành cho đầu ngực đường kính 12 mm còn cỡ trung dành cho đầu ngực đường kính 21 mm. Để tìm đúng kích cỡ đầu ngực, bạn nên ngồi thoải mái và đặt vòng có lỗ lên trên núm vú. Xoay miếng chắn theo chiều kim đồng hồ và để núm vú lọt vào trong ống. Sau đó, kéo căng phần đế của miếng chắn quanh quầng vú. Nếu khoảng hở giữa núm vú và phần mặt silicon là 2 mm thì đây là kích cỡ đúng. Mẹo: Nên chọn kích cỡ dựa theo đầu vú, không theo quầng vú. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được trợ giúp thêm.

    Hộp đựng có thể tiệt trùng, dễ làm sạch

    Hộp đựng có thể tiệt trùng, dễ làm sạch

    Mẹ cần làm sạch miếng bảo vệ đầu ngực trước mỗi lần sử dụng, việc này sẽ không mất quá 10 phút. Cách làm: cho các miếng bảo vệ đầu ngực vào nước sôi trong 5 phút hoặc có thể sử dụng Hộp tiệt trùng. Cho cả hai miếng bảo vệ đầu ngực đã rửa sạch vào trong hộp tiệt trùng và cho thêm 25 ml nước. Sau đó, đặt các miếng bảo vệ đầu ngực vào lò vi sóng ở 750-1000W trong 3 phút. Để nguội trong 5 phút. Sau đó, xả hết nước ra. Lúc này, mẹ đã có thể sử dụng các miếng bảo vệ đầu ngực. Mẹ có thể dùng hộp tiệt trùng để đựng miếng bảo vệ đầu ngực khi đi ra ngoài cũng như để giữ vệ sinh sạch sẽ.

    Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình

    Miếng bảo vệ đầu ngực Philips Avent được làm từ silicon cực mịn, mềm, tương đồng với núm ty các bình sữa cho trẻ sơ sinh của Philips Avent giúp dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình.

    Thông số kỹ thuật

    • Dụng cụ đi kèm

      Miếng bảo vệ đầu ngực 21 mm
      2  cái
      Hộp đựng tiệt trùng
      1  cái

    • Thiết kế

      Thiết kế hình dáng con bướm

    • Chất liệu

      Miếng bảo vệ đầu ngực
      Không chứa BPA*, Silicon

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • trong trường hợp đầu ngực phẳng, bị thụt vào trong, nhạy cảm, đau rát hoặc rạn nứt và bé khó bú mẹ
    • 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011
    • Phần này chứa ý kiến của người tiêu dùng về sản phẩm. Philips tách lọc từ nội dung được thu thập bởi người tiêu dùng trong phần này và do đó, bất kỳ thông tin kỹ thuật và/hoặc lời khuyên nào về việc sử dụng sản phẩm có trong đó đều không nhằm mục đích là thông tin chính thức của Philips.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox