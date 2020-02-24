Hộp đựng có thể tiệt trùng, dễ làm sạch

Mẹ cần làm sạch miếng bảo vệ đầu ngực trước mỗi lần sử dụng, việc này sẽ không mất quá 10 phút. Cách làm: cho các miếng bảo vệ đầu ngực vào nước sôi trong 5 phút hoặc có thể sử dụng Hộp tiệt trùng. Cho cả hai miếng bảo vệ đầu ngực đã rửa sạch vào trong hộp tiệt trùng và cho thêm 25 ml nước. Sau đó, đặt các miếng bảo vệ đầu ngực vào lò vi sóng ở 750-1000W trong 3 phút. Để nguội trong 5 phút. Sau đó, xả hết nước ra. Lúc này, mẹ đã có thể sử dụng các miếng bảo vệ đầu ngực. Mẹ có thể dùng hộp tiệt trùng để đựng miếng bảo vệ đầu ngực khi đi ra ngoài cũng như để giữ vệ sinh sạch sẽ.