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  • Lý tưởng khi du lịch Lý tưởng khi du lịch Lý tưởng khi du lịch

    Philips Avent Hộp chia sữa bột

    SCF135/06

    Lý tưởng khi du lịch

    Hộp đựng nhỏ thuận tiện này chứa 3 phần sữa bột đã được định lượng sẵn trong các ngăn riêng rẽ. Khi bạn cần cho bé bú, chỉ cần trút sữa bột vào bình sữa chứa nước nguội đã được đun sôi từ trước. Tháo bộ phận bên trong để sử dụng như chén hoặc hộp đựng.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 225.000 đ

    Philips Avent Hộp chia sữa bột

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    Lý tưởng khi du lịch

    Không chứa BPA

    • 3 phần
    Có thể tháo bộ phận bên trong

    Có thể tháo bộ phận bên trong

    Có thể tháo bộ phận bên trong để chuyển thành ly đựng đồ ăn nhanh thuận tiện

    Chứa đủ lượng sữa pha dạng bột cho ba bữa ăn 260 ml/ 9 oz

    Chứa đủ lượng sữa pha dạng bột cho ba bữa ăn 260 ml/ 9 oz

    Hộp chia sữa bột Philips Avent chứa 3 phần sữa bột đã định lượng sẵn - lý tưởng khi du lịch

    Toàn bộ hộp cấp sữa này có thể khử trùng, có thể dùng với lò vi sóng và với máy rửa chén

    Tất cả các bộ phận đều có thể khử trùng, có thể dùng với lò vi sóng và với máy rửa chén để làm sạch nhanh chóng và dễ dàng

    Thông số kỹ thuật

    • Dụng cụ đi kèm

      Hộp chia sữa bột
      1  cái

    • Chất liệu

      Không chứa BPA*

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      • 0-6 tháng tuổi
      • 0 - 6 tháng

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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