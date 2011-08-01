SCF135/06
Lý tưởng khi du lịch
Hộp đựng nhỏ thuận tiện này chứa 3 phần sữa bột đã được định lượng sẵn trong các ngăn riêng rẽ. Khi bạn cần cho bé bú, chỉ cần trút sữa bột vào bình sữa chứa nước nguội đã được đun sôi từ trước. Tháo bộ phận bên trong để sử dụng như chén hoặc hộp đựng.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Có thể tháo bộ phận bên trong để chuyển thành ly đựng đồ ăn nhanh thuận tiện
Hộp chia sữa bột Philips Avent chứa 3 phần sữa bột đã định lượng sẵn - lý tưởng khi du lịch
Tất cả các bộ phận đều có thể khử trùng, có thể dùng với lò vi sóng và với máy rửa chén để làm sạch nhanh chóng và dễ dàng
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