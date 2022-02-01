SCF099/22
Ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, tạo cảm giác thoải mái
Ty ngậm đúc khối Philips Avent được thiết kế ôm vừa vặn khuôn miệng tự nhiên của bé. Miếng che cong, có hình trái tim đảm bảo không va vào chiếc mũi nhỏ bé của bé. Ty ngậm được làm bằng chất liệu silicon đạt chuẩn y tế và được phân phối cho nhiều bệnh viện trên khắp Châu Âu*Xem tất cả lợi ích
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Miếng che cong, hình trái tim được thiết kế đặc biệt để ôm theo khuôn miệng tự nhiên của bé, mang lại sự thoải mái tối đa mà không va chạm vào chiếc mũi nhỏ xíu của con bạn.
Ty ngậm đúc khối có thiết kế liền khối bền chắc, được làm hoàn toàn từ chất liệu silicon dẻo đạt chuẩn y tế. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã đặc biệt tạo ra ty ngậm này dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi
Dòng sản phẩm ty ngậm Philips Avent Soothie được phân phối cho nhiều bệnh viện trên khắp Châu Âu và được các bác sĩ, y tá tin dùng để dỗ trẻ sơ sinh nín khóc.
Ty ngậm đúc khối với hình dáng đối xứng, đầu ty thiết kế theo cấu trúc vòm miệng, lưu tâm đến sự phát triển tự nhiên của vòm miệng, răng và lợi của bé.
Ty ngậm này có hình dáng độc đáo cho phép mẹ nhét ngón tay vào lõi bọc của núm vú, nhờ vậy bé có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, từ đó kích thích bú mút tự nhiên và gắn kết tình cảm mẹ con hơn.
Nhờ thiết kế cầm tay, giọt nước không bị đọng trong núm vú.
Bạn cũng có thể sử dụng hộp đựng ty ngậm đúc khối Soothie như một hộp khử trùng. Bạn thêm một ít nước và để vào lò vi sóng để đảm bảo vệ sinh hơn*.
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