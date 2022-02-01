Cụm từ tìm kiếm

  • Ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, tạo cảm giác thoải mái Ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, tạo cảm giác thoải mái Ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, tạo cảm giác thoải mái

    Philips Avent Ty ngậm đúc khối (0-6m), màu hồng Comfortable

    SCF099/22

    Ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, tạo cảm giác thoải mái

    Ty ngậm đúc khối Philips Avent được thiết kế ôm vừa vặn khuôn miệng tự nhiên của bé. Miếng che cong, có hình trái tim đảm bảo không va vào chiếc mũi nhỏ bé của bé. Ty ngậm được làm bằng chất liệu silicon đạt chuẩn y tế và được phân phối cho nhiều bệnh viện trên khắp Châu Âu*

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 295.000 đ

    Philips Avent Ty ngậm đúc khối (0-6m), màu hồng Comfortable

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Ty ngậm

    Ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, tạo cảm giác thoải mái

    Chất liệu silicon dẻo đạt chuẩn y tế

    • Thiết kế chất liệu silicon liền khối
    • 0-6 tháng tuổi
    • Không chứa BPA
    • Gói 2 sản phẩm
    Ôm theo khuôn miệng của bé để tăng sự thoải mái

    Ôm theo khuôn miệng của bé để tăng sự thoải mái

    Miếng che cong, hình trái tim được thiết kế đặc biệt để ôm theo khuôn miệng tự nhiên của bé, mang lại sự thoải mái tối đa mà không va chạm vào chiếc mũi nhỏ xíu của con bạn.

    Thiết kế liền khối, được làm từ 100% chất liệu silicon đạt chuẩn y tế

    Thiết kế liền khối, được làm từ 100% chất liệu silicon đạt chuẩn y tế

    Ty ngậm đúc khối có thiết kế liền khối bền chắc, được làm hoàn toàn từ chất liệu silicon dẻo đạt chuẩn y tế. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã đặc biệt tạo ra ty ngậm này dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi

    Được phân phối cho nhiều bệnh viện trên khắp Châu Âu*

    Được phân phối cho nhiều bệnh viện trên khắp Châu Âu*

    Dòng sản phẩm ty ngậm Philips Avent Soothie được phân phối cho nhiều bệnh viện trên khắp Châu Âu và được các bác sĩ, y tá tin dùng để dỗ trẻ sơ sinh nín khóc.

    Đầu ty thiết kế theo cấu trúc vòm miệng

    Đầu ty thiết kế theo cấu trúc vòm miệng

    Ty ngậm đúc khối với hình dáng đối xứng, đầu ty thiết kế theo cấu trúc vòm miệng, lưu tâm đến sự phát triển tự nhiên của vòm miệng, răng và lợi của bé.

    Thiết kế độc đáo giúp bạn tăng mối liên kết với bé

    Thiết kế độc đáo giúp bạn tăng mối liên kết với bé

    Ty ngậm này có hình dáng độc đáo cho phép mẹ nhét ngón tay vào lõi bọc của núm vú, nhờ vậy bé có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, từ đó kích thích bú mút tự nhiên và gắn kết tình cảm mẹ con hơn.

    Thiết kế ngăn nước không bị đọng trong núm vú

    Thiết kế ngăn nước không bị đọng trong núm vú

    Nhờ thiết kế cầm tay, giọt nước không bị đọng trong núm vú.

    Khử trùng và bảo quản trong hộp đựng tiện dụng

    Khử trùng và bảo quản trong hộp đựng tiện dụng

    Bạn cũng có thể sử dụng hộp đựng ty ngậm đúc khối Soothie như một hộp khử trùng. Bạn thêm một ít nước và để vào lò vi sóng để đảm bảo vệ sinh hơn*.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Quốc gia
      Indonesia

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm đúc khối
      2  cái
    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Tất cả các loại ty ngậm đúc khối của chúng tôi đều có cùng hình dạng núm vú, thiết kế liền khối và chất liệu, đồng thời có nhiều hình dạng miếng che khác nhau, bao gồm cả những ty ngậm được phân phối cho nhiều bệnh viện trên khắp Châu Âu
    • Nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng để hợp vệ sinh

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox