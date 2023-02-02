Tiệt trùng trong 3 phút để tiệt trùng thuận tiện

Hộp đựng ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air khi di chuyển cũng có tác dụng như một hộp tiệt trùng, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là cho thêm nước và để vào lò vi sóng. Bạn sẽ chẳng còn phải bận tâm bởi ty ngậm sẽ hoàn toàn sạch sẽ cho lần dùng tiếp theo.