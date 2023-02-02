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  • Ty ngậm siêu mềm cho làn da nhạy cảm của bé Ty ngậm siêu mềm cho làn da nhạy cảm của bé Ty ngậm siêu mềm cho làn da nhạy cảm của bé

    Philips Avent ultra soft Ty ngậm siêu mềm

    SCF091/09

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Ty ngậm siêu mềm cho làn da nhạy cảm của bé

    Chăm sóc làn da nhạy cảm của bé với ty ngậm siêu mềm ultra soft Philips Avent. Thiết kế miếng che siêu mềm* và đàn hồi ôm sát má và vừa vặn với khuôn miệng bé, ít để lại dấu và ít kích ứng da.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 285.000 đ

    Philips Avent ultra soft Ty ngậm siêu mềm

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    Ty ngậm siêu mềm cho làn da nhạy cảm của bé

    Ít để lại dấu và ít kích ứng da

    • Siêu mềm và đàn hồi
    • Thiết kế theo cấu trúc vòm miệng và không chứa BPA
    • 2 cái/gói
    • 0-6 tháng tuổi
    Miếng che mềm, đàn hồi

    Miếng che mềm, đàn hồi

    Làn da của bé cần sự chăm sóc đặc biệt. Ty ngậm này sử dụng công nghệ miếng che ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, ít để lại dấu và ít kích ứng da.

    98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí*

    98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí*

    Chúng tôi đã hỏi các bố mẹ về phản ứng của bé khi dùng đầu ty silicon của chúng tôi và kết quả là 98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí siêu mềm ultra air và ultra soft Philips Avent.

    Miếng che lượn tròn

    Miếng che lượn tròn

    Miếng che có hình dạng lượn tròn giúp giảm tối đa áp lực trên má bé, mang đến cảm giác dễ chịu cho da.

    Đầu ty làm bằng 100% silicon phù hợp với thực phẩm

    Đầu ty làm bằng 100% silicon phù hợp với thực phẩm

    Chúng tôi lựa chọn chất liệu silicon một cách có ý thức cho ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air, vì đây là chất liệu an toàn và trơ, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng y tế, không chứa hóa chất độc hại, hoạt chất nội tiết (ví dụ: BPA) và chất gây dị ứng.

    Phát triển răng miệng tự nhiên

    Phát triển răng miệng tự nhiên

    Đầu ty làm bằng silicon mềm, có tác dụng chỉnh nha, thiết kế đối xứng được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé.

    Tạo cảm giác tự nhiên cho bé

    Tạo cảm giác tự nhiên cho bé

    Đầu ty bằng silicon của chúng tôi được thiết kế theo dáng bầu ngực của mẹ.

    Tiệt trùng trong 3 phút để tiệt trùng thuận tiện

    Tiệt trùng trong 3 phút để tiệt trùng thuận tiện

    Hộp đựng ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air khi di chuyển cũng có tác dụng như một hộp tiệt trùng, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là cho thêm nước và để vào lò vi sóng. Bạn sẽ chẳng còn phải bận tâm bởi ty ngậm sẽ hoàn toàn sạch sẽ cho lần dùng tiếp theo.

    Được thiết kế và sản xuất tại Hà Lan

    Được thiết kế và sản xuất tại Hà Lan

    Ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air của chúng tôi được thiết kế và sản xuất tại Hà Lan.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Quốc gia
      Indonesia

    • Dụng cụ đi kèm

      ty ngậm siêu mềm ultra soft
      2  cái
    Badge-D2C

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    • Kết quả các cuộc khảo sát người tiêu dùng Hoa Kỳ năm 2016-2017 cho thấy trung bình 98% bé chấp nhận kết cấu đầu ty ngậm thông khí siêu mềm ultra air và ultra soft Philips Avent.
    • *Nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng để hợp vệ sinh.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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