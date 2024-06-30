SCF086/06
Giúp cho da bé thông thoáng
Ty ngậm thông khí ultra air Philips Avent có các lỗ thoát khí lớn hơn để giúp làn da của bé luôn được khô thoáng trong khi ngậm, mang đến cảm giác dịu nhẹ, thoải mái. Hiện có sẵn nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lỗ thoát khí lớn hơn làm thông hơi, giữ làn da của bé khô thoáng hơn.
Chúng tôi đã hỏi các bố mẹ về phản ứng của bé khi dùng đầu ty silicon của chúng tôi và kết quả là 98% bé chấp nhận ty ngậm thông khí siêu mềm ultra air và ultra soft Philips Avent.
Chúng tôi lựa chọn chất liệu silicon một cách có ý thức cho ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air, vì đây là chất liệu an toàn và trơ, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng y tế, không chứa hóa chất độc hại, hoạt chất nội tiết (ví dụ: BPA) và chất gây dị ứng.
Đầu ty làm bằng silicon mềm, có tác dụng chỉnh nha, thiết kế đối xứng được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé.
Đầu ty bằng silicon của chúng tôi được thiết kế theo dáng bầu ngực của mẹ.
Hộp đựng ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air khi di chuyển cũng có tác dụng như một hộp tiệt trùng, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là cho thêm nước và để vào lò vi sóng. Bạn sẽ chẳng còn phải bận tâm bởi ty ngậm sẽ hoàn toàn sạch sẽ cho lần dùng tiếp theo.
Ty ngậm thông khí và siêu mềm ultra soft/ultra air của chúng tôi được thiết kế và sản xuất tại Hà Lan.
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