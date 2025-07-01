Núm ty chỉnh nha được thiết kế hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của khoang miệng

Núm ty chỉnh nha của chúng tôi được làm từ silicone mềm, hỗ trợ các chuyển động cơ miệng tự nhiên, giúp giảm nguy cơ sai khớp cắn. Thiết kế cổ núm hẹp giúp giảm áp lực giữa lưỡi và vòm miệng. Ty ngậm Philips Avent Ultra được chứng nhận độc lập bởi Oral Health Foundation. Được làm từ 100% silicone cấp thực phẩm, sản phẩm bền hơn và có tuổi thọ cao hơn so với núm cao su (latex), đồng thời không chứa BPA, BPS, phthalate, PVC và hydrocarbon thơm đa vòng.