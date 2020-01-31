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  • Giúp cho da bé thông thoáng Giúp cho da bé thông thoáng Giúp cho da bé thông thoáng

    Philips Avent Pacifier Ty ngậm thông khí

    SCF080/24

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Giúp cho da bé thông thoáng

    Êm dịu và thoáng khí với các lỗ thông khí lớn. 9/10 cha mẹ đồng ý: Ty ngậm thông khí ultra air Philips Avent mang lại sự thoải mái cho bé.** Sự vỗ về, xoa dịu luôn ở bên, bất kể ai đang chăm sóc bé. Giờ đây với 80% vật liệu có nguồn gốc từ thực vật.*

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    Giá bán lẻ đề xuất: 235.000 đ

    Philips Avent Pacifier Ty ngậm thông khí

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    Giúp cho da bé thông thoáng

    Lỗ thoát khí lớn hơn để bé ngậm thoải mái hơn

    • Giúp cho da bé thông thoáng
    • Không chứa BPA
    • Bộ 2 chiếc, 80% có nguồn gốc từ thực vật*
    • 0-6 tháng tuổi
    Các lỗ thông khí siêu lớn giúp da bé “thở” dễ dàng

    Các lỗ thông khí siêu lớn giúp da bé “thở” dễ dàng

    Các lỗ trên tấm chắn giúp thông thoáng làn da của bé, giữ da khô ráo hơn để mang lại sự êm dịu, thoải mái tối đa.

    Núm ty chỉnh nha được thiết kế hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của khoang miệng

    Núm ty chỉnh nha được thiết kế hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của khoang miệng

    Núm ty chỉnh nha của chúng tôi được làm từ silicone mềm, hỗ trợ các chuyển động cơ miệng tự nhiên, giúp giảm nguy cơ sai khớp cắn. Thiết kế cổ núm hẹp giúp giảm áp lực giữa lưỡi và vòm miệng. Ty ngậm Philips Avent Ultra được chứng nhận độc lập bởi Oral Health Foundation. Được làm từ 100% silicone cấp thực phẩm, sản phẩm bền hơn và có tuổi thọ cao hơn so với núm cao su (latex), đồng thời không chứa BPA, BPS, phthalate, PVC và hydrocarbon thơm đa vòng.

    Được bé yêu thích với tỷ lệ chấp nhận núm ty lên đến 98%***

    Được bé yêu thích với tỷ lệ chấp nhận núm ty lên đến 98%***

    Núm ty silicone có kết cấu được thiết kế mô phỏng cảm giác như bầu ngực của mẹ. Khi chúng tôi hỏi các bậc cha mẹ về phản ứng của bé, trung bình 98% cho biết con họ chấp nhận ty ngậm Philips Avent Ultra.

    Thân thiện hơn với hành tinh nhờ 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật*

    Thân thiện hơn với hành tinh nhờ 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật*

    Những lựa chọn bền vững hơn giúp bạn chăm sóc tốt nhất với tác động ít hơn đến môi trường. Toàn bộ dòng Philips Avent Ultra bao gồm ty ngậm và hộp tiệt trùng được sản xuất từ 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật.*

    Hộp đựng kiêm tiệt trùng giúp vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng

    Hộp đựng kiêm tiệt trùng giúp vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng

    Hộp đựng có thể dùng như một thiết bị tiệt trùng, giúp ty ngậm luôn sẵn sàng khi bạn cần. Chỉ cần thêm nước và cho vào lò vi sóng trong 3 phút để tiệt trùng dễ dàng, đồng thời giảm tới 50% lượng khí thải CO₂.***

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Quốc gia
      Indonesia

    • Chất liệu

      Ty ngậm và hộp tiệt trùng làm từ 80% nguyên liệu có nguồn gốc thực vật*

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm thông khí ultra air
      2  cái

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    • Các bộ phận nhựa cứng, không bao gồm núm silicone (theo phương pháp cân bằng khối lượng).
    • *Dựa trên kết quả khảo sát của người tiêu dùng Hoa Kỳ (năm 2023, n=201).
    • **Khảo sát người tiêu dùng tại Mỹ năm 2023 xác nhận 98% chấp nhận núm ty có kết cấu của Philips Avent được sử dụng trong các dòng ty ngậm ultra của chúng tôi (n=201).
    • ***So với các phương pháp tiệt trùng truyền thống (đun sôi) cho ty ngậm.
    • ****Vì lý do vệ sinh, nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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