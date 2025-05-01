SCF076/11
Làm dịu bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên
An tâm ngay từ những ngày đầu tiên. Ty ngậm thông khí dạ quang của Philips Avent được thiết kế vừa vặn với khuôn miệng trẻ sơ sinh và có thể sử dụng an toàn đến 6 tháng tuổi. Phát sáng trong bóng tối giúp bé dễ dàng tìm thấy cảm giác dễ chịu và được xoa dịu ngay cả khi đã tắt đèn. Giờ đây với 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật*.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chúng tôi thiết kế ty ngậm dành riêng cho trẻ sơ sinh, vừa vặn với khuôn miệng và khuôn mặt nhỏ xinh của bé. Thiết kế siêu nhẹ, không vòng cầm giúp bé dễ dàng làm quen – lựa chọn lý tưởng cho chiếc ty ngậm đầu đời, phù hợp cho bé đến 6 tháng tuổi. Đầu ty với hình dáng và kích thước tối ưu giúp bé chuyển đổi nhẹ nhàng sang các dòng ty ngậm ultra air và ultra soft của Philips Avent, luôn đáp ứng nhu cầu mút tự nhiên của bé một cách thoải mái nhất.
Đầu ty chỉnh nha được làm từ silicone mềm mại, hỗ trợ chuyển động tự nhiên của cơ miệng, giúp giảm nguy cơ lệch khớp cắn. Thiết kế cổ ty thon gọn giúp giảm áp lực giữa lưỡi và vòm miệng, mang lại cảm giác thoải mái hơn cho bé. Ty ngậm ultra của Philips Avent được chứng nhận độc lập bởi Oral Health Foundation. Sản phẩm làm từ 100% silicone đạt chuẩn thực phẩm, bền hơn và sử dụng lâu dài hơn so với cao su (latex), đồng thời không chứa BPA, BPS, phthalate, PVC và hydrocarbon thơm đa vòng.
Đầu ty silicone có kết cấu mô phỏng cảm giác ti mẹ, giúp bé dễ dàng làm quen. Theo khảo sát từ cha mẹ, trung bình 98% bé chấp nhận ty ngậm ultra của Philips Avent.
Có đến 8/10 cha mẹ cho biết ty ngậm ultra của Philips Avent giúp bé dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.***
Nắp ty ngậm có thể phát sáng nhẹ trong bóng tối, giúp ba mẹ dễ dàng tìm thấy ty của bé khi tắt đèn.
Lựa chọn bền vững hơn giúp bạn chăm sóc bé tốt nhất, đồng thời giảm tác động đến môi trường. Toàn bộ dòng ultra của Philips Avent bao gồm ty ngậm và hộp tiệt trùng được sản xuất từ 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật*.
Hộp đựng có thể dùng như một thiết bị tiệt trùng, giúp ty ngậm luôn sẵn sàng khi bạn cần. Chỉ cần thêm nước và cho vào lò vi sóng trong 3 phút để tiệt trùng dễ dàng, đồng thời giảm tới 50% lượng khí thải CO₂.***
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