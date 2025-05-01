Làm dịu bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên

An tâm ngay từ những ngày đầu tiên. Ty ngậm thông khí dạ quang của Philips Avent được thiết kế vừa vặn với khuôn miệng trẻ sơ sinh và có thể sử dụng an toàn đến 6 tháng tuổi. Phát sáng trong bóng tối giúp bé dễ dàng tìm thấy cảm giác dễ chịu và được xoa dịu ngay cả khi đã tắt đèn. Giờ đây với 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật*.