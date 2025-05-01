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  • Làm dịu bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên Làm dịu bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên Làm dịu bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên

    Philips Avent Pacifier Ty ngậm thông khí dạ quang (vỉ đơn)

    SCF076/11

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Làm dịu bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên

    An tâm ngay từ những ngày đầu tiên. Ty ngậm thông khí dạ quang của Philips Avent được thiết kế vừa vặn với khuôn miệng trẻ sơ sinh và có thể sử dụng an toàn đến 6 tháng tuổi. Phát sáng trong bóng tối giúp bé dễ dàng tìm thấy cảm giác dễ chịu và được xoa dịu ngay cả khi đã tắt đèn. Giờ đây với 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật*.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 195.000 đ

    Philips Avent Pacifier Ty ngậm thông khí dạ quang (vỉ đơn)

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    Làm dịu bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên

    Vừa vặn, ngay cả vào ban đêm

    • Phát sáng trong bóng tối
    • Không chứa BPA
    • 1 hộp – 80% nguồn gốc thực vật*
    • 0-2 tháng
    Vừa vặn hoàn hảo cho khuôn miệng nhỏ xinh của bé

    Vừa vặn hoàn hảo cho khuôn miệng nhỏ xinh của bé

    Chúng tôi thiết kế ty ngậm dành riêng cho trẻ sơ sinh, vừa vặn với khuôn miệng và khuôn mặt nhỏ xinh của bé. Thiết kế siêu nhẹ, không vòng cầm giúp bé dễ dàng làm quen – lựa chọn lý tưởng cho chiếc ty ngậm đầu đời, phù hợp cho bé đến 6 tháng tuổi. Đầu ty với hình dáng và kích thước tối ưu giúp bé chuyển đổi nhẹ nhàng sang các dòng ty ngậm ultra air và ultra soft của Philips Avent, luôn đáp ứng nhu cầu mút tự nhiên của bé một cách thoải mái nhất.

    Thiết kế đầu ty chỉnh nha hỗ trợ phát triển răng miệng tự nhiên

    Thiết kế đầu ty chỉnh nha hỗ trợ phát triển răng miệng tự nhiên

    Đầu ty chỉnh nha được làm từ silicone mềm mại, hỗ trợ chuyển động tự nhiên của cơ miệng, giúp giảm nguy cơ lệch khớp cắn. Thiết kế cổ ty thon gọn giúp giảm áp lực giữa lưỡi và vòm miệng, mang lại cảm giác thoải mái hơn cho bé. Ty ngậm ultra của Philips Avent được chứng nhận độc lập bởi Oral Health Foundation. Sản phẩm làm từ 100% silicone đạt chuẩn thực phẩm, bền hơn và sử dụng lâu dài hơn so với cao su (latex), đồng thời không chứa BPA, BPS, phthalate, PVC và hydrocarbon thơm đa vòng.

    Được bé yêu thích với tỷ lệ chấp nhận lên đến 98%**

    Được bé yêu thích với tỷ lệ chấp nhận lên đến 98%**

    Đầu ty silicone có kết cấu mô phỏng cảm giác ti mẹ, giúp bé dễ dàng làm quen. Theo khảo sát từ cha mẹ, trung bình 98% bé chấp nhận ty ngậm ultra của Philips Avent.

    Hỗ trợ thói quen ngủ lành mạnh cho bé

    Hỗ trợ thói quen ngủ lành mạnh cho bé

    Có đến 8/10 cha mẹ cho biết ty ngậm ultra của Philips Avent giúp bé dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.***

    Phát sáng trong bóng tối rất lâu sau khi tắt đèn

    Phát sáng trong bóng tối rất lâu sau khi tắt đèn

    Nắp ty ngậm có thể phát sáng nhẹ trong bóng tối, giúp ba mẹ dễ dàng tìm thấy ty của bé khi tắt đèn.

    Thân thiện hơn với môi trường với 80% vật liệu nguồn gốc thực vật*

    Thân thiện hơn với môi trường với 80% vật liệu nguồn gốc thực vật*

    Lựa chọn bền vững hơn giúp bạn chăm sóc bé tốt nhất, đồng thời giảm tác động đến môi trường. Toàn bộ dòng ultra của Philips Avent bao gồm ty ngậm và hộp tiệt trùng được sản xuất từ 80% vật liệu có nguồn gốc thực vật*.

    Hộp đựng kiêm tiệt trùng giúp vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng

    Hộp đựng kiêm tiệt trùng giúp vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng

    Hộp đựng có thể dùng như một thiết bị tiệt trùng, giúp ty ngậm luôn sẵn sàng khi bạn cần. Chỉ cần thêm nước và cho vào lò vi sóng trong 3 phút để tiệt trùng dễ dàng, đồng thời giảm tới 50% lượng khí thải CO₂.***

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Indonesia

    • Chất liệu

      Ty ngậm và hộp tiệt trùng làm từ 80% nguyên liệu có nguồn gốc thực vật*

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm ban đêm ultra start
      1 cái

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    • Các bộ phận nhựa cứng không bao gồm đầu ty silicone (tính theo phương pháp cân bằng khối lượng).
    • *Khảo sát người tiêu dùng tại Mỹ năm 2023 cho thấy 98% bé chấp nhận đầu ty silicone có vân của Philips Avent (n = 201).
    • **Dựa trên kết quả khảo sát người tiêu dùng tại Mỹ (2023, n = 201).
    • ***So với các phương pháp tiệt trùng truyền thống (đun sôi) đối với ty ngậm.
    • ****Vì lý do vệ sinh, nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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