Ty ngậm trọng lượng nhẹ dành cho trẻ sơ sinh, sử dụng an toàn cho trẻ đến 6 tháng tuổi

Ty ngậm cho trẻ sơ sinh của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để vừa với miệng và khuôn mặt nhỏ xíu của bé. Ty ngậm có thiết kế nhẹ, không có vòng, là lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Hình dạng và kích thước ty ngậm giúp bé dễ dàng chuyển sang các loại ty ngậm thông khí siêu mềm ultra air và ultra soft Philips Avent của chúng tôi, nhờ vậy nhu cầu bú tự nhiên của bé luôn được đáp ứng.