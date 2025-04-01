SCF076/06
Dỗ bé bú sữa ngay từ khi sinh ra
An tâm khi dỗ bé bú sữa ngay từ ngày đầu tiên. Ty ngậm thông khí dạ quang Philips Avent ultra start được thiết kế vừa vặn với miệng nhỏ của trẻ sơ sinh và có thể sử dụng an toàn cho đến khi trẻ được sáu tháng tuổi. Với nắp phát sáng trong bóng tối, bạn cũng dễ dàng tìm thấy ty ngậm vào ban đêmXem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ty ngậm cho trẻ sơ sinh của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để vừa với miệng và khuôn mặt nhỏ xíu của bé. Ty ngậm có thiết kế nhẹ, không có vòng, là lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Hình dạng và kích thước ty ngậm giúp bé dễ dàng chuyển sang các loại ty ngậm thông khí siêu mềm ultra air và ultra soft Philips Avent của chúng tôi, nhờ vậy nhu cầu bú tự nhiên của bé luôn được đáp ứng.
Chúng tôi đã hỏi các bố mẹ về phản ứng của bé khi dùng đầu ty silicon của chúng tôi và kết quả là trung bình 98% bé chấp nhận ty ngậm ultra của Philips Avent.
Đầu ty làm bằng silicon mềm, có tác dụng chỉnh nha, thiết kế đối xứng được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé.
Chúng tôi có ý thức chỉ sử dụng silicon cho ty ngậm Philips Avent của chúng tôi. Silicon phù hợp 100% với thực phẩm và không chứa BPA, BPS, Phthalate, PVC và hydrocarbon thơm đa vòng.
8 trong số 10 cha mẹ cho biết ty ngậm ultra của Philips Avent giúp bé ngủ ngon**
Nắp Ty ngậm ban đêm ultra start Philips Avent phát sáng nhẹ nhàng trong bóng tối. Nhờ vậy, bạn dễ dàng tìm thấy ty ngậm của trẻ sơ sinh khi tắt đèn.
Ty ngậm ultra start của Philips Avent được đựng trong hộp đựng có thể tái sử dụng, có chức năng như một máy tiệt trùng. Chỉ cần thêm một ít nước và cho vào lò vi sóng trong ba phút. Dễ dàng, vệ sinh và sẵn sàng khi bé cần.
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