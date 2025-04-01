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  • Dỗ bé bú sữa ngay từ khi sinh ra Dỗ bé bú sữa ngay từ khi sinh ra Dỗ bé bú sữa ngay từ khi sinh ra

    Philips Avent Soother Ty ngậm thông khí dạ quang

    SCF076/06

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Dỗ bé bú sữa ngay từ khi sinh ra

    An tâm khi dỗ bé bú sữa ngay từ ngày đầu tiên. Ty ngậm thông khí dạ quang Philips Avent ultra start được thiết kế vừa vặn với miệng nhỏ của trẻ sơ sinh và có thể sử dụng an toàn cho đến khi trẻ được sáu tháng tuổi. Với nắp phát sáng trong bóng tối, bạn cũng dễ dàng tìm thấy ty ngậm vào ban đêm

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    Giá bán lẻ đề xuất: 195.000 đ

    Philips Avent Soother Ty ngậm thông khí dạ quang

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    Dỗ bé bú sữa ngay từ khi sinh ra

    Vừa vặn, ngay cả vào ban đêm

    • Có nút phát sáng trong bóng tối
    • Thiết kế theo cấu trúc vòm miệng và không chứa BPA
    • 1 cái/gói
    • 0-2 tháng
    Ty ngậm trọng lượng nhẹ dành cho trẻ sơ sinh, sử dụng an toàn cho trẻ đến 6 tháng tuổi

    Ty ngậm trọng lượng nhẹ dành cho trẻ sơ sinh, sử dụng an toàn cho trẻ đến 6 tháng tuổi

    Ty ngậm cho trẻ sơ sinh của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để vừa với miệng và khuôn mặt nhỏ xíu của bé. Ty ngậm có thiết kế nhẹ, không có vòng, là lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Hình dạng và kích thước ty ngậm giúp bé dễ dàng chuyển sang các loại ty ngậm thông khí siêu mềm ultra air và ultra soft Philips Avent của chúng tôi, nhờ vậy nhu cầu bú tự nhiên của bé luôn được đáp ứng.

    98% bé chấp nhận đầu ty thông khí*

    98% bé chấp nhận đầu ty thông khí*

    Chúng tôi đã hỏi các bố mẹ về phản ứng của bé khi dùng đầu ty silicon của chúng tôi và kết quả là trung bình 98% bé chấp nhận ty ngậm ultra của Philips Avent.

    Tối ưu cho sự phát triển răng miệng khỏe mạnh

    Tối ưu cho sự phát triển răng miệng khỏe mạnh

    Đầu ty làm bằng silicon mềm, có tác dụng chỉnh nha, thiết kế đối xứng được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc phát triển tự nhiên vòm miệng của bé.

    Đầu ty làm bằng silicon phù hợp với thực phẩm

    Đầu ty làm bằng silicon phù hợp với thực phẩm

    Chúng tôi có ý thức chỉ sử dụng silicon cho ty ngậm Philips Avent của chúng tôi. Silicon phù hợp 100% với thực phẩm và không chứa BPA, BPS, Phthalate, PVC và hydrocarbon thơm đa vòng.

    Hỗ trợ thói quen ngủ của trẻ sơ sinh

    Hỗ trợ thói quen ngủ của trẻ sơ sinh

    8 trong số 10 cha mẹ cho biết ty ngậm ultra của Philips Avent giúp bé ngủ ngon**

    Phát sáng trong bóng tối rất lâu sau khi tắt đèn

    Phát sáng trong bóng tối rất lâu sau khi tắt đèn

    Nắp Ty ngậm ban đêm ultra start Philips Avent phát sáng nhẹ nhàng trong bóng tối. Nhờ vậy, bạn dễ dàng tìm thấy ty ngậm của trẻ sơ sinh khi tắt đèn.

    Tiệt trùng và bảo quản trong hộp đựng tiện dụng

    Tiệt trùng và bảo quản trong hộp đựng tiện dụng

    Ty ngậm ultra start của Philips Avent được đựng trong hộp đựng có thể tái sử dụng, có chức năng như một máy tiệt trùng. Chỉ cần thêm một ít nước và cho vào lò vi sóng trong ba phút. Dễ dàng, vệ sinh và sẵn sàng khi bé cần.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Quốc gia
      Indonesia

    • Dụng cụ đi kèm

      Ty ngậm ban đêm ultra start
      1 cái
    Badge-D2C

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    • Kết quả các cuộc khảo sát người tiêu dùng Hoa Kỳ năm 2023 xác nhận 98% bé chấp nhận kết cấu đầu ty thông khí được sử dụng trong ty ngậm ultra của Philips Avent (n=201).
    • *Dựa trên kết quả khảo sát của người tiêu dùng Hoa Kỳ (năm 2023, n=201).
    • **Nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng để hợp vệ sinh.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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