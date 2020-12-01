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  • Lý tưởng cho bé tập bú bình Lý tưởng cho bé tập bú bình Lý tưởng cho bé tập bú bình

    Philips Avent Philips Avent Bình sữa mô phỏng tự nhiên 60ml-đơn

    SCF039/17

    Overall rating / 5
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    Lý tưởng cho bé tập bú bình

    Kích thước bình nhỏ, giúp đảm bảo một lượng sữa phù hợp đi vào bụng của bé. Bình sữa được thiết kế tiên tiến, không khí sẽ đi vào bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, giúp bé giảm đầy hơi và quấy khóc. Bình sữa đi kèm một núm ty tốc độ chảy cơ bản và dùng chung được với tất cả núm ty thiết kế Tự nhiên.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 195.000 đ

    Philips Avent Philips Avent Bình sữa mô phỏng tự nhiên 60ml-đơn

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    Lý tưởng cho bé tập bú bình

    Lý tưởng cho bé tập bú bình

    • 2oz / 60ml
    • 0 tháng trở lên
    Được thiết kế để giảm đầy hơi

    Được thiết kế để giảm đầy hơi

    Núm ty được thiết kế để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé, giúp giảm bớt các vấn đề khi cho bé bú sữa.

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế núm ty dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái, để bé bú sữa tự nhiên.

    Bề mặt núm ty nhẵn mịn được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé

    Bề mặt núm ty nhẵn mịn được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé

    Núm ty có bề mặt siêu mềm, được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé.

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên như bú mẹ, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.

    Cổ rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh

    Cổ rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh

    Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế

      Thiết kế bình
      • Dáng bình thiết kế tiện dụng
      • Cổ rộng

    • Chất liệu

      Bình sữa
      • Polypropylene
      • Không chứa BPA*
      Núm ty
      • Không chứa BPA*
      • Silicon

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa
      Bình sữa và núm ty

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng bình sữa
      • Dễ tháo lắp
      • Dễ vệ sinh
      • Dễ cầm

    • Chức năng

      Van giảm đầy hơi
      Hệ thống chống đầy hơi tiên tiến
      Bú mút
      • Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình
      • Bé bú mút tự nhiên

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-6 tháng

    Badge-D2C

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    • Đầy hơi là gì và mức độ ảnh hưởng đến bé ra sao? Đầy hơi xảy ra một phần do bé nuốt không khí khi bú, gây khó chịu ở hệ tiêu hóa của bé. Các triệu chứng bao gồm quấy khóc và la hét om sòm.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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