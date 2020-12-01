SCF039/17
Lý tưởng cho bé tập bú bình
Kích thước bình nhỏ, giúp đảm bảo một lượng sữa phù hợp đi vào bụng của bé. Bình sữa được thiết kế tiên tiến, không khí sẽ đi vào bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, giúp bé giảm đầy hơi và quấy khóc. Bình sữa đi kèm một núm ty tốc độ chảy cơ bản và dùng chung được với tất cả núm ty thiết kế Tự nhiên.Xem tất cả lợi ích
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Núm ty được thiết kế để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé, giúp giảm bớt các vấn đề khi cho bé bú sữa.
Thiết kế núm ty dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái, để bé bú sữa tự nhiên.
Núm ty có bề mặt siêu mềm, được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé.
Núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên như bú mẹ, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.
Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp dễ dàng.
Thiết kế
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Dễ sử dụng
Chức năng
Các giai đoạn phát triển
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