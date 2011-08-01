Công nghệ DECT đảm bảo không nhiễu

Công nghệ DECT đảm bảo không nhiễu từ bất kỳ sản phẩm truyền tín hiệu nào khác như các thiết bị theo dõi bé, điện thoại không dây và điện thoại di động khác. Mã hóa dữ liệu mang lại kết nối bảo mật và riêng tư, vì vậy bạn có thể đảm bảo rằng bạn là người duy nhất có thể nghe thấy con bạn