SCD510/00
Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê
Với Máy bộ đàm theo dõi trẻ DECT SCD510/00 của Philips Avent, bạn có thể nghỉ ngơi, cảm thấy an tâm khi biết con bạn đang vui chơi thỏa thích ngay cả khi bạn không ở trong phòng.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ DECT đảm bảo không nhiễu từ bất kỳ sản phẩm truyền tín hiệu nào khác như các thiết bị theo dõi bé, điện thoại không dây và điện thoại di động khác. Mã hóa dữ liệu mang lại kết nối bảo mật và riêng tư, vì vậy bạn có thể đảm bảo rằng bạn là người duy nhất có thể nghe thấy con bạn
Nghe thấy mọi tiếng cười khúc khích, tiếng ríu rít và tiếng nấc rất nhỏ với sự rõ ràng hoàn hảo. Công nghệ DECT mang lại âm thanh chất lượng cao trong như pha lê sao cho bạn có thể nghe thấy con bạn bất kỳ lúc nào
Bộ phận dành cho cha mẹ nhỏ, có thể sạc lại cho phép bạn tự do di chuyển không dây trong khoảng thời gian lên đến 24 giờ trước khi phải sạc lại
Cho phép bạn điều chỉnh âm thanh và âm lượng, sao cho bạn có thể nghe thấy mọi tiếng cười khúc khích, tiếng ríu rít và tiếng nấc
Với khoảng cách 330m bạn có thể di chuyển hoàn toàn trong và xung quanh nhà bạn
Bộ phận dành cho cha mẹ của thiết bị theo dõi bé Philips Avent sẽ cảnh báo khi pin yếu, hoặc khi bạn đang ở ngoài tầm hoạt động
Đôi khi con bạn chỉ cần âm thanh dịu dàng từ giọng nói của bạn. Chỉ cần bấm tính năng cần thiết này bạn có thể kết nối với con bạn từ bất kỳ nơi nào xung quanh nhà bạn
Ánh sáng dịu mang lại sự thoải mái cho bé khi bé thức giấc
Đèn được kích hoạt để cho biết mức độ âm thanh trong phòng của con bạn, ngay cả khi âm lượng đang tắt
Sử dụng kẹp đeo thắt lưng cho phép bạn có được tính cơ động cao hơn trong và xung quanh nhà bạn
Bộ dò sóng/Thu/Truyền
Tiện lợi
Phụ kiện
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Thông tin dữ liệu cung ứng
Các giai đoạn phát triển
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