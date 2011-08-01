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  • Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê

    Philips Avent Máy bộ đàm theo dõi trẻ DECT

    SCD510/00

    Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê

    Với Máy bộ đàm theo dõi trẻ DECT SCD510/00 của Philips Avent, bạn có thể nghỉ ngơi, cảm thấy an tâm khi biết con bạn đang vui chơi thỏa thích ngay cả khi bạn không ở trong phòng.

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    Philips Avent Máy bộ đàm theo dõi trẻ DECT

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    Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê

    Hoàn toàn không nhiễu với công nghệ DECT

    • Âm thanh rõ nét, trong trẻo
    Công nghệ DECT đảm bảo không nhiễu

    Công nghệ DECT đảm bảo không nhiễu

    Công nghệ DECT đảm bảo không nhiễu từ bất kỳ sản phẩm truyền tín hiệu nào khác như các thiết bị theo dõi bé, điện thoại không dây và điện thoại di động khác. Mã hóa dữ liệu mang lại kết nối bảo mật và riêng tư, vì vậy bạn có thể đảm bảo rằng bạn là người duy nhất có thể nghe thấy con bạn

    Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê

    Được đảm bảo với âm thanh trong như pha lê

    Nghe thấy mọi tiếng cười khúc khích, tiếng ríu rít và tiếng nấc rất nhỏ với sự rõ ràng hoàn hảo. Công nghệ DECT mang lại âm thanh chất lượng cao trong như pha lê sao cho bạn có thể nghe thấy con bạn bất kỳ lúc nào

    Thời gian hoạt động lên đến 24 giờ trước khi phải sạc lại

    Thời gian hoạt động lên đến 24 giờ trước khi phải sạc lại

    Bộ phận dành cho cha mẹ nhỏ, có thể sạc lại cho phép bạn tự do di chuyển không dây trong khoảng thời gian lên đến 24 giờ trước khi phải sạc lại

    Chọn mức độ âm thanh tốt nhất cho môi trường xung quanh của bạn

    Chọn mức độ âm thanh tốt nhất cho môi trường xung quanh của bạn

    Cho phép bạn điều chỉnh âm thanh và âm lượng, sao cho bạn có thể nghe thấy mọi tiếng cười khúc khích, tiếng ríu rít và tiếng nấc

    Khoảng cách hoạt động rất xa giúp có được tính cơ động hoàn toàn

    Khoảng cách hoạt động rất xa giúp có được tính cơ động hoàn toàn

    Với khoảng cách 330m bạn có thể di chuyển hoàn toàn trong và xung quanh nhà bạn

    Luôn biết rằng bạn đang được kết nối

    Luôn biết rằng bạn đang được kết nối

    Bộ phận dành cho cha mẹ của thiết bị theo dõi bé Philips Avent sẽ cảnh báo khi pin yếu, hoặc khi bạn đang ở ngoài tầm hoạt động

    Duy trì kết nối với tính năng nói lại

    Duy trì kết nối với tính năng nói lại

    Đôi khi con bạn chỉ cần âm thanh dịu dàng từ giọng nói của bạn. Chỉ cần bấm tính năng cần thiết này bạn có thể kết nối với con bạn từ bất kỳ nơi nào xung quanh nhà bạn

    Ánh sáng dịu mang lại sự thoải mái cho bé khi bé thức giấc

    Ánh sáng dịu mang lại sự thoải mái cho bé khi bé thức giấc

    Ánh sáng dịu mang lại sự thoải mái cho bé khi bé thức giấc

    Đèn LED cho biết độ ồn

    Đèn LED cho biết độ ồn

    Đèn được kích hoạt để cho biết mức độ âm thanh trong phòng của con bạn, ngay cả khi âm lượng đang tắt

    Kẹp đeo thắt lưng giúp theo dõi thuận tiện, không cần dùng tay

    Kẹp đeo thắt lưng giúp theo dõi thuận tiện, không cần dùng tay

    Sử dụng kẹp đeo thắt lưng cho phép bạn có được tính cơ động cao hơn trong và xung quanh nhà bạn

    Thông số kỹ thuật

    • Bộ dò sóng/Thu/Truyền

      Lựa chọn kênh tự động
      Băng tần
      DECT
      Số kênh
      120

    • Tiện lợi

      Chỉ báo pin yếu
      Tự động cảnh báo ngoài tầm kiểm soát
      Điều khiển âm lượng
      Điều khiển độ nhạy
      Đèn mức độ âm thanh

    • Phụ kiện

      Kẹp đeo thắt lưng
      Pin
      Bộ sạc pin AC/DC
      DFU/ hướng dẫn sử dụng
      Hướng dẫn khởi động nhanh

    • Công suất

      Thời gian hoạt động bằng pin
      24  giờ
      Nguồn điện
      220 - 240  V
      Thời gian sạc
      8  giờ
      Nguồn điện
      120 V (Mỹ)

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Dải nhiệt độ hoạt động
      10 - 40  °C
      Dải nhiệt độ bảo quản
      10 - 40  °C

    • Thông tin dữ liệu cung ứng

      Kích thước hộp F (Rộng x Cao x Sâu)
      220 x 156 x 94  mm

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      • Mang thai
      • 0 - 6 tháng

    Badge-D2C

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