SCD290/13
Núm vú thông khí mềm và đàn hồi
Bình sữa thiết kế tự nhiên của chúng tôi với núm vú mềm và dạng xoắn ốc linh hoạt, tương tự bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.Xem tất cả lợi ích
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Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên như bú mẹ, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.
Chân núm vú mềm và rộng giúp bé dễ ngậm.
Thiết kế núm vú dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa độc đáo tạo sự thoải mái, đàn hồi và không bị dẹp để bé bú sữa tự nhiên như bú mẹ.
Van giảm đầy hơi của chúng tôi được thiết kế độc đáo để cho phép không khí lưu thông trong bình sữa thay vì đi vào dạ dày bé, giúp giảm đầy hơi và chướng bụng.
Núm vú thiết kế Tự nhiên Philips Avent có độ mềm dẻo khác nhau và tốc độ chảy sữa tăng dần theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.
Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt theo nhiều hướng giúp thoải mái tối đa, ngay cả với bàn tay nhỏ bé của trẻ.
Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.
Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.
Da nhạy cảm càng cần sự chăm sóc đặc biệt. Ty ngậm siêu mềm ultra soft với công nghệ FlexiFit cho phép miếng che ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, vừa tạo cảm giác thoải mái vừa ít để lại dấu và ít kích ứng da.
Đầu cọ rửa dáng vòng cung và đầu tay cầm có các gờ xoắn ốc giúp ma sát, làm sạch mọi góc cạnh của các loại bình sữa, núm ty và dụng cụ cho bé bú.
Thiết kế
Các giai đoạn phát triển
Dễ sử dụng
Chức năng
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
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