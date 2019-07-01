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  • Núm vú thông khí mềm và đàn hồi Núm vú thông khí mềm và đàn hồi Núm vú thông khí mềm và đàn hồi

    Philips Avent Bộ sản phẩm cho trẻ sơ sinh dòng Tự nhiên

    SCD290/13

    Núm vú thông khí mềm và đàn hồi

    Bình sữa thiết kế tự nhiên của chúng tôi với núm vú mềm và dạng xoắn ốc linh hoạt, tương tự bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.095.000 đ

    Philips Avent Bộ sản phẩm cho trẻ sơ sinh dòng Tự nhiên

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    Núm vú thông khí mềm và đàn hồi

    Được thiết kế để bé bú sữa thoải mái

    • Bộ sản phẩm cho trẻ sơ sinh
    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên như bú mẹ, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Chân núm vú mềm và rộng giúp bé dễ ngậm.

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế núm vú dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa độc đáo tạo sự thoải mái, đàn hồi và không bị dẹp để bé bú sữa tự nhiên như bú mẹ.

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Van giảm đầy hơi của chúng tôi được thiết kế độc đáo để cho phép không khí lưu thông trong bình sữa thay vì đi vào dạ dày bé, giúp giảm đầy hơi và chướng bụng.

    Núm vú có nhiều tốc độ chảy khác nhau

    Núm vú có nhiều tốc độ chảy khác nhau

    Núm vú thiết kế Tự nhiên Philips Avent có độ mềm dẻo khác nhau và tốc độ chảy sữa tăng dần theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

    Dáng bình thiết kế tiện dụng, mang lại sự thoải mái tối đa

    Dáng bình thiết kế tiện dụng, mang lại sự thoải mái tối đa

    Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt theo nhiều hướng giúp thoải mái tối đa, ngay cả với bàn tay nhỏ bé của trẻ.

    Tương thích với dòng sản phẩm Philips Avent thiết kế Tự nhiên

    Tương thích với dòng sản phẩm Philips Avent thiết kế Tự nhiên

    Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.

    Sử dụng và vệ sinh đơn giản, tháo lắp nhanh và dễ dàng

    Sử dụng và vệ sinh đơn giản, tháo lắp nhanh và dễ dàng

    Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.

    Ty ngậm có miếng che mềm, đàn hồi, ít để lại dấu trên da

    Ty ngậm có miếng che mềm, đàn hồi, ít để lại dấu trên da

    Da nhạy cảm càng cần sự chăm sóc đặc biệt. Ty ngậm siêu mềm ultra soft với công nghệ FlexiFit cho phép miếng che ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, vừa tạo cảm giác thoải mái vừa ít để lại dấu và ít kích ứng da.

    Đầu cọ rửa bình sữa dáng vòng cung giúp làm sạch dễ dàng

    Đầu cọ rửa bình sữa dáng vòng cung giúp làm sạch dễ dàng

    Đầu cọ rửa dáng vòng cung và đầu tay cầm có các gờ xoắn ốc giúp ma sát, làm sạch mọi góc cạnh của các loại bình sữa, núm ty và dụng cụ cho bé bú.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế

      Thiết kế bình
      • Dáng bình thiết kế tiện dụng
      • Cổ rộng

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-12 tháng

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng bình sữa
      • Dễ tháo lắp
      • Dễ vệ sinh
      • Dễ cầm

    • Chức năng

      Van giảm đầy hơi
      Bú mút
      • Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình
      • Bé bú mút tự nhiên
      Núm vú thông khí
      Thiết kế bóng khí hình cánh hoa độc đáo, núm vú mềm và đàn hồi hơn

    • Chất liệu

      Bình sữa
      • Polypropylene
      • Không chứa BPA*
      Núm vú thông khí
      • Không chứa BPA*
      • Silicon

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa 120ml
      2  cái
      Bình sữa 260ml
      2  cái
      Bàn chải vải
      1  cái
      Ty ngậm
      1

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    • 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011
    • Đầy hơi là gì và mức độ ảnh hưởng đến bé ra sao? Đầy hơi xảy ra một phần do bé nuốt không khí khi bú, gây khó chịu ở hệ tiêu hóa của bé. Các triệu chứng bao gồm quấy khóc và la hét om sòm.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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