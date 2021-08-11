SCD290/11
Bé bú bình theo cách tự nhiên nhất
Bình sữa mới của chúng tôi với chất liệu núm vú mềm mại và thiết kế xoắn ốc linh hoạt, mô phỏng bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.Xem tất cả lợi ích
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Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bé bú mút tự nhiên như bú mẹ, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Núm vú chất liệu mềm mại, được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình.
Núm vú được thiết kế dạng xoắn ốc kết hợp với bóng khí hình cánh hoa bên trong tăng cường độ mềm dẻo và tính đàn hồi, đảm bảo núm vú không dẹp, giúp bé di chuyển lưỡi hoàn toàn tự nhiên, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Giảm quấy khóc và khó chịu bằng cách ngăn không khí đi vào dạ dày của bé.
Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt theo nhiều hướng giúp thoải mái tối đa, ngay cả với bàn tay nhỏ bé của trẻ.
Bình sữa thiết kế Tự nhiên Philips Avent tương thích với các sản phẩm Philips Avent cùng dòng, ngoại trừ bình sữa Cổ điển và tay cầm của bình uống nước. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dùng bình sữa thiết kế Tự nhiên chung với núm vú Tự nhiên.
Bình sữa thiết kế tự nhiên Philips Avent Natural được làm từ chất liệu không chứa BPA* (polypropylene).
Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.
Da nhạy cảm càng cần sự chăm sóc đặc biệt. Ty ngậm siêu mềm ultra soft với công nghệ FlexiFit cho phép miếng che ôm vừa vặn khuôn miệng của bé, vừa tạo cảm giác thoải mái vừa ít để lại dấu và ít kích ứng da.
Đầu cọ rửa dáng vòng cung và đầu tay cầm có các gờ xoắn ốc giúp ma sát, làm sạch mọi góc cạnh của các loại bình sữa, núm ty và dụng cụ cho bé bú.
Bình sữa thiết kế tự nhiên Philips Avent Natural có sẵn 4 kích cỡ và 7 núm vú khác nhau, dành cho từng giai đoạn phát triển của trẻ. Dung tích bình sữa, núm vú có độ mềm dẻo, tính đàn hồi và thiết kế khác nhau, cùng với các tốc độ chảy tăng dần, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé.
Dụng cụ đi kèm
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