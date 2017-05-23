Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SBM100WHI/00
Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn
Thưởng thức nghe nhạc từ chiếc loa bỏ túi tất cả trong một của Philips. Phát các bản nhạc ưa thích của bạn thông qua kết nối cổng tín hiệu đầu vào/thẻ MicroSD. Loa công nghệ wOOx™ nhỏ gọn và đi kèm pin sạc và có nhiều màu.
Màu trắng
Chỉ cần nạp thẻ với nội dung mong muốn, cắm vào máy phát - và không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu các lựa chọn giải trí nữa.
Kết nối tai nghe của bạn với thiết bị Philips này để có được trải nghiệm nghe nhạc cá nhân hơn bất cứ nơi nào bạn muốn. Bạn có thể thưởng thức phim hoặc nhạc ưa thích của bạn với âm thanh tuyệt vời mà không làm phiền người khác bằng cách kết nối tai nghe của bạn với thiết bị này.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Suphachai
23/05/2017
ประเทศไทย
เสียงดีครับ ใช้ง่าย ทน
ชอบมากๆ ตรงที่เล่นไฟล์ mp3 ต่อเนื่อง จากที่ฟังล่าสุดได้
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SBM100WHI ลำโพงพกพา
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SBM100WHI ลำโพงพกพา