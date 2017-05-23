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Ngừng sản xuất

Loa bỏ túi

SBM100WHI/00

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn

Thưởng thức nghe nhạc từ chiếc loa bỏ túi tất cả trong một của Philips. Phát các bản nhạc ưa thích của bạn thông qua kết nối cổng tín hiệu đầu vào/thẻ MicroSD. Loa công nghệ wOOx™ nhỏ gọn và đi kèm pin sạc và có nhiều màu.

Xem tất cả lợi ích

Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn

  • Màu trắng

Phát lại dễ dàng từ thẻ MicroSD

Chỉ cần nạp thẻ với nội dung mong muốn, cắm vào máy phát - và không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu các lựa chọn giải trí nữa.

Giắc tai nghe stereo cho thưởng thức nhạc cá nhân tốt hơn

Kết nối tai nghe của bạn với thiết bị Philips này để có được trải nghiệm nghe nhạc cá nhân hơn bất cứ nơi nào bạn muốn. Bạn có thể thưởng thức phim hoặc nhạc ưa thích của bạn với âm thanh tuyệt vời mà không làm phiền người khác bằng cách kết nối tai nghe của bạn với thiết bị này.

Nhỏ gọn và di động

Thông số kỹ thuật

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

23/05/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เสียงดีครับ ใช้ง่าย ทน

ชอบมากๆ ตรงที่เล่นไฟล์ mp3 ต่อเนื่อง จากที่ฟังล่าสุดได้

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SBM100WHI ลำโพงพกพา

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SBM100WHI ลำโพงพกพา

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