S591/05
Cạo sát
Philips compact shaver series 500 với thiết kế nhỏ gọn được tạo ra để giúp bạn cạo sát, ngay cả khi đi chơi. Máy cạo râu cầm tay của chúng tôi giúp bạn luôn có vẻ ngoài hoàn hảo và thu hút mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hệ thống cạo xoay Nâng & Cắt độc đáo của chúng tôi nhẹ nhàng nhấc lông ra khỏi gốc mà không cắt da để cạo sát.
Lưỡi cạo SteelPrecision xoay 360° của chúng tôi giữ được lông mọc theo nhiều hướng khác nhau. Với 3.000.000 chuyển động cắt mỗi phút, máy đảm bảo cạo râu nhanh mọi lúc, mọi nơi.
Được thiết kế để giảm thiểu kích ứng da, Đầu cạo xoay 3D xoay theo ba hướng để tiếp xúc tối ưu với da của bạn, đảm bảo trải nghiệm cạo râu thoải mái.
Kích thước nhỏ gọn của máy cạo râu kết hợp với kiểu dáng đẹp và hợp thời trang đảm bảo bạn luôn nổi bật về phong cách, ở bất cứ đâu bạn đến.
Động cơ từ tính mạnh mẽ và bền bỉ để bạn có thể cạo những sợi râu dày, cạo êm và sát mọi lúc mọi nơi.
Lưỡi cạo của chúng tôi được làm từ thép không gây dị ứng của đạt chuẩn Châu Âu, chống ăn mòn, thân thiện với làn da và ngăn lưỡi dao tiếp xúc với tạp chất.
Cho dù bạn thích cạo khô thoải mái hay cạo ướt khoan khoái với kem hoặc bọt, máy cạo râu của chúng tôi đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Với khả năng chống nước IPX7, máy có thể dễ dàng vệ sinh dưới vòi nước.
Trải nghiệm sự tiện lợi của pin Li-ion mạnh với thời gian cạo râu lên đến 40 phút chỉ sau một lần sạc 1 giờ. Bạn cần cạo râu nhanh? Hãy cắm điện cho máy cạo râu trong 5 phút và bạn có đủ điện cho 1 lần cạo.
Túi đựng du lịch này vừa bảo vệ máy cạo râu vừa tăng thêm phong cách cho bạn.
Nắp từ tính giữ cho đầu cạo râu sạch sẽ, trong khi khóa du lịch ngăn máy cạo râu vô tình bật, để bạn an tâm mang theo khi ra ngoài.
Máy cạo râu Philips được chế tạo với độ chính xác và độ bền cao, đảm bảo hiệu suất lâu dài. Máy cạo râu của chúng tôi trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất ổn định và bền bỉ.
Tại Philips, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tạo ra sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là giảm lãng phí và giảm thiểu số lượng bộ đổi nguồn USB mà chúng tôi đưa vào thị trường. Nếu bạn cần bộ đổi nguồn, vui lòng tham khảo bộ nguồn phù hợp có bán trên www.philips.com/support
