    Compact Shaver 500 Series Máy cạo râu du lịch cao cấp

    S591/05

    Cạo sát

    Philips compact shaver series 500 với thiết kế nhỏ gọn được tạo ra để giúp bạn cạo sát, ngay cả khi đi chơi. Máy cạo râu cầm tay của chúng tôi giúp bạn luôn có vẻ ngoài hoàn hảo và thu hút mỗi ngày.

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.995.000 đ

    Compact Shaver 500 Series Máy cạo râu du lịch cao cấp

    Cạo sát

    ngay cả khi đi chơi

    • Lưỡi cạo SteelPrecision
    • Công nghệ Nâng & Cắt
    • Đầu cạo xoay 3 hướng
    • Thiết kế nhỏ gọn
    Cạo sát, ngay cả khi đang di chuyển

    Cạo sát, ngay cả khi đang di chuyển

    Hệ thống cạo xoay Nâng & Cắt độc đáo của chúng tôi nhẹ nhàng nhấc lông ra khỏi gốc mà không cắt da để cạo sát.

    Hiệu quả theo mọi hướng

    Hiệu quả theo mọi hướng

    Lưỡi cạo SteelPrecision xoay 360° của chúng tôi giữ được lông mọc theo nhiều hướng khác nhau. Với 3.000.000 chuyển động cắt mỗi phút, máy đảm bảo cạo râu nhanh mọi lúc, mọi nơi.

    Theo đường cong trên khuôn mặt để cạo râu thoải mái

    Theo đường cong trên khuôn mặt để cạo râu thoải mái

    Được thiết kế để giảm thiểu kích ứng da, Đầu cạo xoay 3D xoay theo ba hướng để tiếp xúc tối ưu với da của bạn, đảm bảo trải nghiệm cạo râu thoải mái.

    Thiết kế nhỏ gọn

    Thiết kế nhỏ gọn

    Kích thước nhỏ gọn của máy cạo râu kết hợp với kiểu dáng đẹp và hợp thời trang đảm bảo bạn luôn nổi bật về phong cách, ở bất cứ đâu bạn đến.

    Mạnh mẽ nhưng êm ái

    Mạnh mẽ nhưng êm ái

    Động cơ từ tính mạnh mẽ và bền bỉ để bạn có thể cạo những sợi râu dày, cạo êm và sát mọi lúc mọi nơi.

    Thép chống ăn mòn bảo vệ làn da

    Thép chống ăn mòn bảo vệ làn da

    Lưỡi cạo của chúng tôi được làm từ thép không gây dị ứng của đạt chuẩn Châu Âu, chống ăn mòn, thân thiện với làn da và ngăn lưỡi dao tiếp xúc với tạp chất.

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

    Cho dù bạn thích cạo khô thoải mái hay cạo ướt khoan khoái với kem hoặc bọt, máy cạo râu của chúng tôi đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Với khả năng chống nước IPX7, máy có thể dễ dàng vệ sinh dưới vòi nước.

    Pin Li-Ion mạnh

    Pin Li-Ion mạnh

    Trải nghiệm sự tiện lợi của pin Li-ion mạnh với thời gian cạo râu lên đến 40 phút chỉ sau một lần sạc 1 giờ. Bạn cần cạo râu nhanh? Hãy cắm điện cho máy cạo râu trong 5 phút và bạn có đủ điện cho 1 lần cạo.

    Túi đựng du lịch để cất giữ và bảo vệ máy cạo râu

    Túi đựng du lịch để cất giữ và bảo vệ máy cạo râu

    Túi đựng du lịch này vừa bảo vệ máy cạo râu vừa tăng thêm phong cách cho bạn.

    Yên tâm khi đi ra ngoài

    Yên tâm khi đi ra ngoài

    Nắp từ tính giữ cho đầu cạo râu sạch sẽ, trong khi khóa du lịch ngăn máy cạo râu vô tình bật, để bạn an tâm mang theo khi ra ngoài.

    Được thiết kế với độ bền cao

    Được thiết kế với độ bền cao

    Máy cạo râu Philips được chế tạo với độ chính xác và độ bền cao, đảm bảo hiệu suất lâu dài. Máy cạo râu của chúng tôi trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất ổn định và bền bỉ.

    Sạc thuận tiện

    Sạc thuận tiện

    Tại Philips, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tạo ra sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là giảm lãng phí và giảm thiểu số lượng bộ đổi nguồn USB mà chúng tôi đưa vào thị trường. Nếu bạn cần bộ đổi nguồn, vui lòng tham khảo bộ nguồn phù hợp có bán trên www.philips.com/support

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Di chuyển và bảo quản
      Túi đựng

    • Công suất

      Sạc điện
      • Sạc đầy trong 1 giờ
      • Sạc nhanh 5 phút
      Thời gian sử dụng
      40 phút
      Kiểu pin
      Li-ion
      Điện áp tự động
      5 V

    • Thiết kế

      Tay nắm
      Tay cầm tiện dụng
      Màu sắc
      Đen ánh kim

    • Dịch vụ

      Đầu cạo thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH71
      Bảo hành
      2 năm

    • Hiệu suất cạo râu

      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo xoay 3 hướng
      Hệ thống cạo râu
      • Lưỡi cạo SteelPrecision
      • Công nghệ Nâng và Cắt Tuyệt hảo

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Sử dụng khô và ướt
      Vệ sinh
      Làm sạch được toàn bộ máy
      Màn hình
      Chỉ báo mức pin

