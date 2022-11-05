S5444/03
Cạo râu sạch sẽ, thoải mái và dễ dàng
Máy cạo râu Series 5000 Philips giúp việc cạo râu hằng ngày trở nên dễ dàng và thoải mái. Lưỡi cạo ComfortTech và đầu cạo linh hoạt 360° hỗ trợ cạo sạch, trong khi tay cầm công thái học giúp bạn kiểm soát dễ dàng. Chỉ cần nhấn một nút để mở đầu cạo, việc vệ sinh trở nên nhanh chóng và đơn giản.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lưỡi cạo ComfortTech tự mài mang đến kết quả cạo sạch, hiệu quả đồng thời bảo vệ da. Các nắp lưỡi cong được thiết kế để giảm ma sát với da, cho cảm giác mượt mà và thoải mái.
Đầu cạo linh hoạt hoàn toàn xoay 360° theo các đường nét trên khuôn mặt. Điều này giúp duy trì tiếp xúc với da để cạo sạch, thoải mái, ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.
Tay cầm công thái học được thiết kế vừa vặn, tạo cảm giác chắc chắn và thoải mái. Bề mặt cao su chống trượt giúp bạn kiểm soát tốt, ngay cả khi cạo ướt hoặc trong khi tắm.
Điều chỉnh kiểu cạo phù hợp với thói quen của bạn. Tận hưởng cạo khô tiện lợi hoặc cạo ướt sảng khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi đang tắm.
Vệ sinh máy cạo chỉ trong vài giây. Chỉ cần nhấn nút, đầu cạo mở ra để bạn rửa dễ dàng dưới vòi nước.
Sạc đầy máy cạo chỉ trong 1 giờ với pin lithium-ion. Nếu gấp, chỉ cần sạc nhanh 5 phút là đủ năng lượng cho một lần cạo đầy đủ.
Màn hình LED hiển thị các thông tin quan trọng ngay lập tức, giúp việc sử dụng máy cạo râu hằng ngày trở nên dễ dàng. Các biểu tượng cho biết trạng thái pin, nhắc nhở vệ sinh, pin yếu, nhắc thay đầu cạo và khóa khi đi du lịch.
Gắn đầu tỉa precision thân thiện với da để hoàn thiện phong cách của bạn. Đây là lựa chọn lý tưởng để duy trì ria mép và tỉa tóc mai với độ chính xác và kiểm soát cao.
Tận hưởng tới 50 phút cạo không dây sau một lần sạc đầy, đảm bảo thời gian sử dụng đáng tin cậy cho thói quen hằng ngày tại nhà hoặc khi đi du lịch.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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