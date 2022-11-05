Cụm từ tìm kiếm

  • Cạo râu sạch sẽ, thoải mái và dễ dàng Cạo râu sạch sẽ, thoải mái và dễ dàng Cạo râu sạch sẽ, thoải mái và dễ dàng

    Shaver series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

    S5444/03

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cạo râu sạch sẽ, thoải mái và dễ dàng

    Máy cạo râu Series 5000 Philips giúp việc cạo râu hằng ngày trở nên dễ dàng và thoải mái. Lưỡi cạo ComfortTech và đầu cạo linh hoạt 360° hỗ trợ cạo sạch, trong khi tay cầm công thái học giúp bạn kiểm soát dễ dàng. Chỉ cần nhấn một nút để mở đầu cạo, việc vệ sinh trở nên nhanh chóng và đơn giản.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 1.995.000 đ

    Shaver series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy cạo râu du lịch (pin sạc)

    Cạo râu sạch sẽ, thoải mái và dễ dàng

    • Lưỡi cạo ComfortTech
    • Đầu cạo xoay 360°
    • Màn hình hiển thị nâng cao
    Cạo râu hiệu quả với sự thoải mái cho da được đặt lên hàng đầu

    Cạo râu hiệu quả với sự thoải mái cho da được đặt lên hàng đầu

    Lưỡi cạo ComfortTech tự mài mang đến kết quả cạo sạch, hiệu quả đồng thời bảo vệ da. Các nắp lưỡi cong được thiết kế để giảm ma sát với da, cho cảm giác mượt mà và thoải mái.

    Đầu cạo theo đường nét khuôn mặt cho cảm giác mượt mà và thoải mái

    Đầu cạo theo đường nét khuôn mặt cho cảm giác mượt mà và thoải mái

    Đầu cạo linh hoạt hoàn toàn xoay 360° theo các đường nét trên khuôn mặt. Điều này giúp duy trì tiếp xúc với da để cạo sạch, thoải mái, ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.

    Tay cầm chống trượt, công thái học giúp kiểm soát tốt hơn

    Tay cầm chống trượt, công thái học giúp kiểm soát tốt hơn

    Tay cầm công thái học được thiết kế vừa vặn, tạo cảm giác chắc chắn và thoải mái. Bề mặt cao su chống trượt giúp bạn kiểm soát tốt, ngay cả khi cạo ướt hoặc trong khi tắm.

    Lựa chọn cạo khô hoặc cạo ướt sảng khoái

    Lựa chọn cạo khô hoặc cạo ướt sảng khoái

    Điều chỉnh kiểu cạo phù hợp với thói quen của bạn. Tận hưởng cạo khô tiện lợi hoặc cạo ướt sảng khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi đang tắm.

    Mở dễ dàng để vệ sinh nhanh chóng

    Mở dễ dàng để vệ sinh nhanh chóng

    Vệ sinh máy cạo chỉ trong vài giây. Chỉ cần nhấn nút, đầu cạo mở ra để bạn rửa dễ dàng dưới vòi nước.

    Sạc đầy trong 1 giờ, sạc nhanh 5 phút

    Sạc đầy trong 1 giờ, sạc nhanh 5 phút

    Sạc đầy máy cạo chỉ trong 1 giờ với pin lithium-ion. Nếu gấp, chỉ cần sạc nhanh 5 phút là đủ năng lượng cho một lần cạo đầy đủ.

    Màn hình LED trực quan với các chỉ báo trạng thái hữu ích

    Màn hình LED trực quan với các chỉ báo trạng thái hữu ích

    Màn hình LED hiển thị các thông tin quan trọng ngay lập tức, giúp việc sử dụng máy cạo râu hằng ngày trở nên dễ dàng. Các biểu tượng cho biết trạng thái pin, nhắc nhở vệ sinh, pin yếu, nhắc thay đầu cạo và khóa khi đi du lịch.

    Đầu tỉa gắn nhanh cho ria mép và tóc mai

    Gắn đầu tỉa precision thân thiện với da để hoàn thiện phong cách của bạn. Đây là lựa chọn lý tưởng để duy trì ria mép và tỉa tóc mai với độ chính xác và kiểm soát cao.

    Tận hưởng tới 50 phút cạo không dây sau mỗi lần sạc đầy

    Tận hưởng tới 50 phút cạo không dây sau một lần sạc đầy, đảm bảo thời gian sử dụng đáng tin cậy cho thói quen hằng ngày tại nhà hoặc khi đi du lịch.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Kiểu pin
      Ni-MH
      Điện áp tự động
      100-240 V
      Sạc điện
      • Sạc nhanh 5 phút
      • Sạc đầy trong 1 giờ
      Thời gian sử dụng
      40 phút
      Nguồn chờ
      0,04  W
      Tiêu thụ điện tối đa
      9  W

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm tiện dụng
      Màu sắc
      Xanh dương đậm

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế SH30
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH30
      Đầu cạo thay thế SH50
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH50

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      Lưỡi cạo ComfortTech
      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo linh hoạt 360 độ

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Sử dụng khô và ướt
      Vệ sinh
      • Làm sạch được toàn bộ máy
      • Nút mở trong một lần chạm
      Màn hình
      • Chỉ báo mức pin
      • Màn hình LED
      • Khóa du lịch

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox