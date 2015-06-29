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  • Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

    Shaver series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

    S5420/04

    Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

    Máy cạo râu AquaTouch bảo vệ da bạn trong khi vẫn mang đến cảm giác sảng khoái khi cạo râu. Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision của chúng tôi có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 3.190.000 đ

    Shaver series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

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    Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

    Bảo vệ tốt hơn 10 lần so với dao cạo thông thường

    • Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision
    • Dùng không dây 45 phút/sạc 1 giờ
    • Đầu tỉa chính xác SmartClick
    Đầu cạo lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da

    Đầu cạo lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da

    Cạo sát mà không cắt xước vào da. Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da.

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Chọn cách cạo râu bạn thích. Với đầu bịt khô và ướt Aquatec, bạn có thể chọn cạo khô nhanh và thoải mái. Hoặc bạn có thể cạo ướt với kem cạo râu hay bọt cạo râu, kể cả khi tắm.

    Các lưỡi cạo nâng và cắt những sợi râu dài và ngắn giúp cạo nhanh hơn

    Các lưỡi cạo nâng và cắt những sợi râu dài và ngắn giúp cạo nhanh hơn

    Cạo nhanh và sát. Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision của chúng tôi nâng và cắt những sợi râu và ria lởm chởm, cạo toàn bộ chỉ trong vài lần di chuyển.

    Đầu cạo linh hoạt theo 5 hướng để cạo nhanh và sát

    Đầu cạo linh hoạt theo 5 hướng để cạo nhanh và sát

    Đầu cạo Flex linh hoạt theo 5 hướng có thể tự do di chuyển theo 5 hướng khác nhau, đảm bảo tiếp xúc sát với da giúp bạn cạo râu nhanh và sát kể cả ở vùng cổ và quai hàm.

    Đầu tỉa dễ lắp ráp giúp tỉa ria mép và tóc mai hoàn hảo

    Đầu tỉa dễ lắp ráp giúp tỉa ria mép và tóc mai hoàn hảo

    Dùng đầu tỉa chính xác thân thiện với làn da để hoàn tất diện mạo của bạn. Đây là phụ kiện lý tưởng để bảo vệ bộ ria mép và cạo tóc mai đẹp.

    Cạo không dây 45 phút

    Cạo không dây 45 phút

    Bạn sẽ có hơn 45 phút cạo râu với khoảng 15 lần cạo sau 1 giờ sạc. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.

    1 giờ sạc pin

    1 giờ sạc pin

    Cạo lâu hơn với mỗi lần sạc, nhờ có pin lithium-ion công suất cao, bền lâu và tiết kiệm năng lượng của chúng tôi. Sạc nhanh trong 5 phút và bạn sẽ có đủ điện cho một lần cạo râu.

    Chỉ báo khóa du lịch và pin 1 mức độ

    Chỉ báo khóa du lịch và pin 1 mức độ

    Màn hình trực quan hiển thị mọi thông tin liên quan, cho phép bạn có được hiệu suất tốt nhất trên máy cạo râu: - Chỉ báo pin 1 mức độ - Chỉ báo chùi rửa - Chỉ báo pin yếu - Chỉ báo thay thế đầu cạo - Chỉ báo khóa du lịch

    Nâng sợi râu lên để cắt sát thật thoải mái

    Nâng sợi râu lên để cắt sát thật thoải mái

    Cạo sát hơn với thao tác Nâng & Cắt Siêu Đẳng lưỡi cạo kép. Lưỡi dao đầu tiên nâng sợi râu lên trong khi lưỡi dao thứ hai cắt một cách thoải mái phần dưới da, cho da thật nhẵn nhụi.

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưỡi cắt có thể thay thế

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưỡi cắt có thể thay thế

    Tất cả các máy cạo râu của chúng tôi đều có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và có thể tự điều chỉnh để phù hợp với mọi mức điện áp. Các lưỡi cắt bền lâu chỉ cần được thay thế sau 2 năm.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      SmartClick
      Đầu tỉa chính xác
      Bảo trì
      Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium-ion
      Điện áp tự động
      100-240 V
      Sạc điện
      • Sạc điện đầy trong 1 giờ
      • Sạc nhanh 5 phút cho 1 lần cạo
      • Có thể sạc lại
      Thời gian sử dụng
      45 phút / 15 lần cạo
      Nguồn chờ
      0,1  W
      Tiêu thụ điện tối đa
      9  W

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm tiện dụng
      Màu sắc
      Xanh nước biển - Xám than

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH50

    • Hiệu suất cạo râu

      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo Flex 5 hướng
      Hệ thống cạo râu
      • Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision
      • Thao tác Super Lift & Cut
      SkinComfort
      • Aquatec Khô & Ướt
      • Hệ thống bảo vệ da

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      • Chỉ báo pin 1 mức độ
      • Chỉ báo pin yếu
      • Chỉ báo sạc
      • Chỉ báo chùi rửa
      • Chỉ báo thay thế đầu cạo
      • Chỉ báo khóa du lịch
      Vệ sinh
      Làm sạch được toàn bộ máy
      Vận hành
      Rút phích cắm điện trước khi sử dụng

    Trong hộp có gì?

    Ảnh bao bì

    Các mục khác trong hộp

    • Đầu tỉa chính xác SmartClick
    Badge-D2C

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    • Bảo vệ tốt hơn 10 lần so với dao cạo thông thường, kiểm tra được thực hiện ở Đức năm 2015, sau 21 ngày sử dụng
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