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S5420/04
Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da
Máy cạo râu AquaTouch bảo vệ da bạn trong khi vẫn mang đến cảm giác sảng khoái khi cạo râu. Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision của chúng tôi có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da.Xem tất cả lợi ích
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Cạo sát mà không cắt xước vào da. Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da.
Chọn cách cạo râu bạn thích. Với đầu bịt khô và ướt Aquatec, bạn có thể chọn cạo khô nhanh và thoải mái. Hoặc bạn có thể cạo ướt với kem cạo râu hay bọt cạo râu, kể cả khi tắm.
Cạo nhanh và sát. Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision của chúng tôi nâng và cắt những sợi râu và ria lởm chởm, cạo toàn bộ chỉ trong vài lần di chuyển.
Đầu cạo Flex linh hoạt theo 5 hướng có thể tự do di chuyển theo 5 hướng khác nhau, đảm bảo tiếp xúc sát với da giúp bạn cạo râu nhanh và sát kể cả ở vùng cổ và quai hàm.
Dùng đầu tỉa chính xác thân thiện với làn da để hoàn tất diện mạo của bạn. Đây là phụ kiện lý tưởng để bảo vệ bộ ria mép và cạo tóc mai đẹp.
Bạn sẽ có hơn 45 phút cạo râu với khoảng 15 lần cạo sau 1 giờ sạc. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.
Cạo lâu hơn với mỗi lần sạc, nhờ có pin lithium-ion công suất cao, bền lâu và tiết kiệm năng lượng của chúng tôi. Sạc nhanh trong 5 phút và bạn sẽ có đủ điện cho một lần cạo râu.
Màn hình trực quan hiển thị mọi thông tin liên quan, cho phép bạn có được hiệu suất tốt nhất trên máy cạo râu: - Chỉ báo pin 1 mức độ - Chỉ báo chùi rửa - Chỉ báo pin yếu - Chỉ báo thay thế đầu cạo - Chỉ báo khóa du lịch
Cạo sát hơn với thao tác Nâng & Cắt Siêu Đẳng lưỡi cạo kép. Lưỡi dao đầu tiên nâng sợi râu lên trong khi lưỡi dao thứ hai cắt một cách thoải mái phần dưới da, cho da thật nhẵn nhụi.
Tất cả các máy cạo râu của chúng tôi đều có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và có thể tự điều chỉnh để phù hợp với mọi mức điện áp. Các lưỡi cắt bền lâu chỉ cần được thay thế sau 2 năm.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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