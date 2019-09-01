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  • Cạo dễ dàng, da trơn láng Cạo dễ dàng, da trơn láng Cạo dễ dàng, da trơn láng

    Shaver series 1000 Máy cạo râu khô hoặc ướt

    S1223/41

    Cạo dễ dàng, da trơn láng

    Máy cạo râu dòng 1000 AquaTouch của Philips với lưỡi cạo ComfortCut tự mài bén cho bạn cảm giác cạo khô thoải mái và cạo ướt khoan khoái mỗi khi sử dụng.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.639.000 đ

    Shaver series 1000 Máy cạo râu khô hoặc ướt

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    Cạo dễ dàng, da trơn láng

    • Lưỡi cạo ComfortCut
    • Đầu cạo Flex 3 hướng
    • Nút mở trong một lần chạm
    • Đầu tỉa tóc mai và ria mép
    Trượt êm ái trên da và cạo đều sợi râu

    Trượt êm ái trên da và cạo đều sợi râu

    Máy cạo râu Philips cạo thoải mái và sạch sẽ. 27 lưỡi cạo ComfortCut của máy cạo râu này cắt từng sợi lông nằm ngay trên da để cạo êm ái và đều râu.

    Đầu cạo xoay theo 3 hướng giúp cạo râu sạch sẽ và thuận tiện

    Đầu cạo xoay theo 3 hướng giúp cạo râu sạch sẽ và thuận tiện

    Cạo râu thuận tiện và sạch sẽ với các đầu cạo xoay theo 3 hướng. Chúng sẽ dịch chuyển để điều chỉnh theo đường cong trên khuôn mặt bạn nhằm tiếp xúc êm dịu với làn da mà không cần ấn mạnh vào da.

    Tỉa tóc mai và ria mép

    Tỉa tóc mai và ria mép

    Dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa bật lên để tỉa gọn ria mép và cắt tỉa tóc mai.

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi tắm.

    Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng

    Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng

    Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.

    Kiểm soát dung lượng pin

    Kiểm soát dung lượng pin

    Nhìn vào chỉ báo trực quan để biết khi nào máy cạo râu sắp hết pin, hết pin hoặc đã sạc đầy.

    Cạo râu không dây trong 40 phút sau 8 giờ sạc

    Cạo râu không dây trong 40 phút sau 8 giờ sạc

    Cạo râu không dây trong tối đa 40 phút sau khi sạc 8 giờ. Máy cạo râu chỉ hoạt động khi không sạc.

    Hệ thống bảo vệ da cho phép lướt nhẹ trên da để bảo vệ da

    Hệ thống bảo vệ da cho phép lướt nhẹ trên da để bảo vệ da

    Thiết kế chống trầy da giúp cạo râu sạch sẽ và bảo vệ da. Hệ thống bảo vệ da giúp máy cạo lướt nhẹ trên da với các đầu cạo bo tròn, đồng thời giữ cho làn da của bạn luôn được bảo vệ.

    Trượt êm ái trên da để cạo thoải mái và đều sợi râu

    Trượt êm ái trên da để cạo thoải mái và đều sợi râu

    Cạo sạch sẽ và ổn định với 27 lưỡi cạo tự mài bén được thiết kế chính xác.

    Được thiết kế để cầm nắm thuận tiện

    Được thiết kế để cầm nắm thuận tiện

    Tay cầm của máy cạo râu Philips được thiết kế công thái học để cầm nắm thuận tiện.

    Bảo vệ máy cạo râu giữa mỗi lần cạo

    Bảo vệ máy cạo râu giữa mỗi lần cạo

    Giữ đầu cạo sạch sẽ và an toàn giữa các lần cạo hoặc khi đi du lịch.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Kiểu pin
      NiMH
      Điện áp tự động
      100-240 V
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 8 giờ
      Thời gian sử dụng
      40 phút

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen sẫm
      Thân bàn chải
      • Tay cầm tiện dụng
      • Tay cầm cao su chống trượt

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      Hệ thống lưỡi cạo ComfortCut
      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo Flex 3 hướng
      Tạo kiểu
      Đầu tỉa tóc mai và ria mép

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      Chỉ báo pin 1 mức độ
      Vệ sinh
      • Nút mở trong một lần chạm
      • Làm sạch được toàn bộ máy
      Khô và ướt
      Cạo khô hoặc ướt
      Vận hành
      • Rút phích cắm điện trước khi sử dụng
      • Chỉ sử dụng không dây

    Trong hộp có gì?

    Ảnh bao bì

    Các mục khác trong hộp

    • HQ110
    Badge-D2C

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