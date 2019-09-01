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- HQ110
S1223/41
Cạo dễ dàng, da trơn láng
Máy cạo râu dòng 1000 AquaTouch của Philips với lưỡi cạo ComfortCut tự mài bén cho bạn cảm giác cạo khô thoải mái và cạo ướt khoan khoái mỗi khi sử dụng.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy cạo râu Philips cạo thoải mái và sạch sẽ. 27 lưỡi cạo ComfortCut của máy cạo râu này cắt từng sợi lông nằm ngay trên da để cạo êm ái và đều râu.
Cạo râu thuận tiện và sạch sẽ với các đầu cạo xoay theo 3 hướng. Chúng sẽ dịch chuyển để điều chỉnh theo đường cong trên khuôn mặt bạn nhằm tiếp xúc êm dịu với làn da mà không cần ấn mạnh vào da.
Dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa bật lên để tỉa gọn ria mép và cắt tỉa tóc mai.
Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi tắm.
Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.
Nhìn vào chỉ báo trực quan để biết khi nào máy cạo râu sắp hết pin, hết pin hoặc đã sạc đầy.
Cạo râu không dây trong tối đa 40 phút sau khi sạc 8 giờ. Máy cạo râu chỉ hoạt động khi không sạc.
Thiết kế chống trầy da giúp cạo râu sạch sẽ và bảo vệ da. Hệ thống bảo vệ da giúp máy cạo lướt nhẹ trên da với các đầu cạo bo tròn, đồng thời giữ cho làn da của bạn luôn được bảo vệ.
Cạo sạch sẽ và ổn định với 27 lưỡi cạo tự mài bén được thiết kế chính xác.
Tay cầm của máy cạo râu Philips được thiết kế công thái học để cầm nắm thuận tiện.
Giữ đầu cạo sạch sẽ và an toàn giữa các lần cạo hoặc khi đi du lịch.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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