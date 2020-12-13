Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R03L2B/40
Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng
Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Kẽm clorua thật hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.
AAA
Kẽm clorua
Pin có thể sử dụng được ngay khi lấy ra khỏi hộp.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.
Biểu tượng không cần ngôn ngữ toàn cầu trên bao bì giải thích cách và nơi pin có thể hoặc nên được sử dụng.